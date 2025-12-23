Horoscop 24 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Surprize în Ajunul Crăciunului

23-12-2025 | 21:19
neti sandu
Horoscop 24 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu bucurie. O să ne dăm peste cap să facem lucruri bune și frumoase, ca să ne placă nouă, în primul rând, și apoi celorlalți, să fie o masă festivă pe cinste!  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 6 și armonia va fi în suflet și de jur-împrejurul nostru.

Horoscop 24 decembrie 2025 – CAPRICORN

E posibil să încasați și azi niște bani și, în rest, cadouri, iar când vor veni musafirii și totul va fi pus la punct, atmosfera va fi în ton cu sărbătoarea. O să fie o descătușare, că poate aveți ceva de mărturisit, de făcut un anunț important și vor fi emoții legate și de cadouri.

Horoscop 24 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

La voi, surprizele se țin lanț, poate pentru că vine cineva la care nu v-ați fi așteptat și o să primiți vreo invitație la relaxare, pe undeva, în zilele libere. Vă faceți planuri îndrăznețe pentru anul care vine și o să le împărtășiți, e de presupus, celor dragi, diseară sau la noapte, ca să vă bucurați cu toții.

Horoscop 24 decembrie 2025 – PEȘTI

O să fie un moment special pentru voi, poate pentru că vi se mulțumește de față cu lume multă, colegi, prieteni, pentru contribuția voastră și o să fie și o răsplată. O să vă ia prin surprindere darurile pe care le primiți și o să apreciați și fracția de fericire cu care cei dragi își primesc cadourile.

Horoscop 24 decembrie 2025 – BERBEC

Poate porniți la drum să petreceți Crăciunul la rude sau vă adunați de pe unde ați fost plecați și vă întoarceți acasă la ai voștri, să fiți împreună. Se poate să mai treceți și pe la job să vă luați cadourile, prima de Crăciun, și o să mai găsiți și acasă, sub brăduț, surprize pentru voi.

Horoscop 24 decembrie 2025 – TAUR

E posibil să mai luați niște bani și să mai cumpărați una, alta, în fugă, ca să vă rămână și vouă o oră-două de odihnă înainte de sosirea musafirilor. Demersurile voastre ca să vă primiți banii înainte de Crăciun au dat roade și o să puteți cumpăra și acele lucruri pe care nu apucaserăți să le luați.

Horoscop 24 decembrie 2025 – GEMENI

O să mai aveți niște întâlniri, poate aveți de luat și de dat atât bani, cât și cadouri și o să fie eficiență. Basca ce-o să fie acasă! Se poate să apară acel cineva care v-a lipsit și o să umple golul sufletesc care v-a făcut să fiți triști în ultima vreme.

Horoscop 24 decembrie 2025 – RAC

E o așteptare febrilă, poate pentru că vreți să faceți vreo declarație de dragoste sau să aduceți cuiva mulțumiri pentru ce s-a întâmplat în decursul anului – motive sunt. O să dați zor să terminați treburile urgente ca să vă ocupați de pregătirea festivă, a mesei, dar și a voastră.

Horoscop 24 decembrie 2025 – LEU

O să vă caute cineva care poate vrea să vă invite la masă, poate e o revedere pe care o așteptați și voi de multă vreme și va fi cu emoții. O confirmare, pe ultima sută de metri, că vi s-au înmânat niște bani, un premiu, e o formă de recunoaștere a lucrurilor bune, de calitate, pe care le-ați făcut.

Horoscop 24 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Sunt așteptări mari de la voi, ca de fiecare dată, și o să le faceți pe plac tuturor. O să pregătiți cele mai delicioase mâncăruri și o să aveți și o stare de spirit foarte bună. E posibil să vă mai intre și azi niște bani și să mai luați câteva produse, cadouri, din mers, ca să aveți de toate.

Horoscop 24 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Țineți mult la impresia artistică și o să vă ocupați și de ambianță, decorațiuni și ținută, să fie totul festiv, un adevărat regal vizual. Se poate să aveți și vreo pereche în plus la masă, oameni foarte dragi vouă, și să petreceți un Crăciun de neuitat.

Horoscop 24 decembrie 2025 – SCORPION

O să știți cum să vă recuperați banii ca să vă luați tot ce vă trebuie, fără restricții, și să-i faceți fericiți pe ai voștri. Poate plecați de azi la rude, la prieteni, pe undeva. Poate v-ați făcut deja planuri pentru Revelion și o să răspundeți invitației unor prieteni care vă cheamă prin țară, pe la ei.

Horoscop 24 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să fiți inventivi și o să le pregătiți tot felul de surprize alor voștri, ca să creați amintiri de neuitat, pentru că ai voștri sunt tot ce contează. O să vă caute multă lume și o să le promiteți tuturor că o să vă faceți timp după Crăciun, în vacanța asta de sărbători, să vă vedeți și cu ei.

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu,

Dată publicare: 23-12-2025 21:19

