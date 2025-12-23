Unul dintre creatorii jocului „Call of Duty”, Vince Zampella, a murit într-un accident de maşină. Momentul a fost filmat

23-12-2025 | 21:52
vince zampella
Foto: Getty / X

Vince Zampella, co-creatorul popularei serii de jocuri video Call of Duty, a murit într-un accident de mașină în California, la vârsta de 55 de ani.

Lorena Mihăilă

Moartea lui Zampella a fost confirmată de Electronic Arts, compania care deține Respawn Entertainment, studioul de jocuri pe care acesta l-a cofondat, scrie BBC.

Dezvoltatorul de jocuri video, extrem de influent, călătorea într-un Ferrari împreună cu o altă persoană, când vehiculul a fost implicat într-un accident și a luat foc pe o autostradă din Los Angeles, duminică.

Momentul a fost surprins de o cameră și distribuit online. 

„Este o pierdere de neimaginat, iar gândurile noastre se îndreaptă către familia lui Vince, cei dragi lui și toți cei atinși de munca sa”, a declarat un purtător de cuvânt al Electronic Arts pentru BBC.

Autoritățile au precizat că persoana aflată pe scaunul din dreapta a fost aruncată din vehicul, în timp ce șoferul a rămas blocat în interior. Nu este clar dacă Zampella se afla la volan și nici cine era cealaltă persoană din mașină.

Ambele persoane aflate în vehicul au murit.

„Din motive necunoscute, vehiculul a părăsit carosabilul, a lovit o barieră de beton și a fost cuprins complet de flăcări”, a declarat California Highway Patrol într-un comunicat transmis BBC.

Viața creatorului Call of Duty 

Zampella a creat Call of Duty în 2003, împreună cu colaboratorii săi de lungă durată Jason West și Grant Collier.

Inspirat parțial de evenimentele celui de-al Doilea Război Mondial, jocul s-a vândut în peste 500 de milioane de exemplare, transformând compania Activision, deținută de Microsoft, într-una dintre cele mai profitabile din industria jocurilor video. Franciza a generat și un film live-action aflat în pregătire.

Call of Duty nu a fost singurul său succes. Zampella a stat și în spatele altor jocuri extrem de populare, precum Medal of Honor, Titanfall și Apex Legends.

Jurnalistul și prezentatorul The Game Awards, Geoff Keighley, care a scris o carte despre realizarea jocului Titanfall, l-a numit pe Zampella „un prieten drag” într-o postare pe X și „un lider vizionar” care „nu a renunțat niciodată la angajamentul său față de onestitate și transparență”.

„Deși a creat unele dintre cele mai influente jocuri ale vremurilor noastre, am simțit mereu că cel mai mare joc al său era încă înaintea lui”, a spus Keighley. „Este sfâșietor că nu vom ajunge niciodată să-l jucăm.”

„Îi păsa cu adevărat de experiența jucătorului”, a declarat Keza MacDonald, editorul de jocuri video al publicației The Guardian, pentru BBC Newshour.

„Îi păsa de crearea jocurilor și de modul în care oamenii se simțeau atunci când le jucau, iar acest lucru se simțea de fiecare dată când vorbeai cu el.”pe acea listă”, a declarat acesta pentru BBC Newsbeat.

În 2010, Zampella și West au fost concediați de Activision, compania care publică jocurile Call of Duty, iar cei doi au fost implicați ulterior într-un conflict juridic îndelungat cu firma, soluționat în afara instanței în 2012.

La Electronic Arts, Zampella a lucrat la Battlefield 6, considerat un competitor direct al seriei Call of Duty.

Infinity Ward, compania americană care a dezvoltat Call of Duty, a declarat că Zampella „va avea întotdeauna un loc special în istoria noastră”.

„Moștenirea ta în crearea de divertisment iconic și durabil este incomensurabilă”, a transmis compania într-un comunicat pe X.

Sursa: BBC

Etichete: deces, call of duty, creator,

Dată publicare: 23-12-2025 21:52

