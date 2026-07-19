Top destinații celebre din Europa unde nu mai ești binevenit în vacanță. Destinațiile care au declarat război turismului

Călătoriile internaționale nu au fost niciodată mai accesibile, iar tensiunile dintre turiști și localnici au devenit tot mai greu de ignorat, pe măsură ce numărul vizitatorilor crește la nivel mondial.

O parte dintre aceste tensiuni țin de aspecte logistice, altele de diferențele culturale, iar multe sunt cauzate de obiceiurile pe care turiștii le repetă atât de des, încât localnicii îi recunosc imediat. În orice caz, există câteva destinații celebre din Europa unde nu mai ești binevenit în vacanță, pentru că localnicii s-au săturat până peste cap de turiști. Fenomenul „Overtourism”. De ce au ajuns localnicii din marile orașe să urască turiștii „Overtourism” sau supraturismul este definit drept „un nivel al vizitelor într-un anumit loc considerat excesiv din cel puțin unul dintre următoarele trei motive: daune aduse mediului, biodiversității sau patrimoniului natural și/sau istoric al unei destinații ori al unui obiectiv; deteriorarea calității vieții populației locale [...]; sau condiții de vizitare care afectează calitatea experienței turistice”. Acest fenomen, prezent în Europa încă din a doua jumătate a secolului al XX-lea, s-a intensificat considerabil în ultimii 20 de ani. Potrivit UN Tourism, numărul turiștilor internaționali a crescut de la 416 milioane în 2005 la 747 milioane în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 180%. Citește și Stațiunea cu plaje superbe care a devenit cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa Evoluția a fost susținută de rețelele sociale, mobilitatea tot mai mare a populației, facilitată de companii de transport cu tarife reduse dar și de estomparea treptată a granițelor dintre viața de zi cu zi și perioadele de vacanță. Deși turismul aduce beneficii economice unor regiuni din Europa, realitatea este mai puțin favorabilă decât imaginea prezentată în milioanele de fotografii distribuite anual pe rețelele sociale. De mai mulți ani, numărul mare de turiști provoacă efecte vizibile și tot mai accentuate asupra mediului, societății și patrimoniului cultural din jurul destinațiilor turistice europene. Aceste probleme sunt semnalate în fiecare vară de presa internațională, de utilizatorii rețelelor sociale, dar și de locuitori și autoritățile locale. Prin urmare, supraturismul nu se referă doar la modul în care turiștii schimbă locurile și comunitățile pe care le vizitează, ci și la felul în care noi, ca turiști, percepem și tratăm o destinație, un monument sau un obiectiv turistic. Orașele în care turiștii nu mai sunt bine veniți Veneția, Italia În trecut, locuitori ai Veneției au protestat împotriva efectelor turismului excesiv asupra orașului. Printre problemele invocate s-au numărat creșterea chiriilor și poluarea provocată de navele de croazieră. Potrivit lui Carlo Beltrame, purtător de cuvânt interimar al organizației Gruppo 25 Aprile, orașul pierde aproximativ 1.000 de locuitori în fiecare an. El a descris depopularea drept o „tragedie socială”, avertizând că Veneția riscă să se transforme într-un „Disneyland”. Beltrame a explicat că principala preocupare a localnicilor este legată de prețurile locuințelor și de creșterea chiriilor, în timp ce autoritățile s-au concentrat mai ales pe combaterea comportamentului antisocial al unor turiști. Printre măsurile adoptate pentru reducerea aglomerației se numără interzicerea deschiderii de noi unități de cazare turistice în centrul istoric și instalarea unor sisteme de monitorizare a fluxului de vizitatori în zonele cele mai aglomerate. Conform Organizației Mondiale a Turismului (UNWTO), numărul turiștilor din Italia a crescut constant în ultimii ani, ajungând în 2016 la 52,4 milioane de vizitatori internaționali, cu 3,2% mai mult decât în anul precedent. „Nu vrem să afectăm turismul, ci doar să îl controlăm”, a declarat Beltrame.

Dubrovnik, Croația Dubrovnik, situat pe coasta Dalmației, este un exemplu al orașelor istorice care se confruntă cu limite impuse de propria structură urbană. Rochelle Turner, director de cercetare în cadrul World Travel & Tourism Council, a explicat că aceste orașe nu au fost construite pentru a primi un număr atât de mare de vizitatori. Popularitatea Dubrovnikului a crescut și mai mult după ce a fost folosit ca locație de filmare pentru serialul „Game of Thrones”. Pentru a reduce supraaglomerarea, autoritățile au instalat camere de monitorizare care limitează numărul vizitatorilor la 8.000 în centrul vechi, în conformitate cu recomandările UNESCO. Ana Rajcevic, purtător de cuvânt al administrației locale, a declarat pentru CNBC că obiectivul este ca în oraș să nu existe simultan mai mult de 4.000 de pasageri proveniți de pe navele de croazieră.

San Sebastián, Spania San Sebastián, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Țara Bascilor, Spania, s-a confruntat cu proteste împotriva turismului excesiv. Acțiunile au fost organizate de gruparea de tineret de stânga Ernai, iar într-unul dintre incidente manifestanții au blocat un trenuleț turistic. Turismul generează aproximativ 13% din economia orașului, iar în 2016 San Sebastián a deținut titlul de Capitală Europeană a Culturii. Primarul Eneko Goia a declarat pentru CNBC că protestele au avut în principal motivații politice și nu reflectă opinia majorității locuitorilor. Totuși, administrația locală a adoptat măsuri mai stricte pentru gestionarea turismului. Printre acestea se numără reguli mai restrictive privind apartamentele închiriate turiștilor, considerate responsabile pentru creșterea chiriilor. În ultimii doi ani, autoritățile au închis aproape 100 de locuințe închiriate ilegal.

Insulele Baleare, Spania Și Insulele Baleare au înregistrat nemulțumiri legate de modul în care este gestionat turismul. Vicepreședintele și ministrul Turismului din regiune, Gabriel Barceló, a declarat pentru CNBC că autoritățile au introdus o limită de aproximativ 623.600 de locuri de cazare destinate turiștilor. Acest plafon urmează să fie redus treptat în următorii ani. Una dintre principalele motive ale măsurii a fost creșterea numărului de locuințe închiriate prin platforme precum Airbnb. Potrivit lui Barceló, această tendință face ca locuințele cu prețuri accesibile să devină tot mai greu de găsit pentru localnici și pentru lucrătorii sezonieri. Tot de la 1 august a intrat în vigoare o lege care interzice platformelor de închirieri să listeze proprietăți fără autorizație. Datele UNWTO arată că, în prima jumătate a anului 2017, numărul vizitatorilor internaționali în Spania a crescut cu 9,3% față de aceeași perioadă a anului precedent. În 2016, țara a primit 75,6 milioane de turiști internaționali, comparativ cu 52,7 milioane în 2010.

Spania și protestele anti-turism Locuitorii unui popular oraș turistic din Spania au lansat o „campanie de gherilă” împotriva turismului, după ce gradul de ocupare al unităților de cazare a ajuns la 100% înainte de sărbătorile de Paște de anul acesta. Protestatarii au scris pe fațadele clădirilor închiriate în regim turistic mesajul „Airbnb afară!”, iar cutiile cu chei folosite pentru accesul în apartamentele de tip short-term rental au fost sigilate cu silicon. Pe un indicator rutier din Sevilla a fost inscripționat mesajul „Guiris, go home” („Turiștilor, mergeți acasă”). Acesta este cel mai recent episod dintr-o serie de proteste împotriva turismului desfășurate în Spania. În anii anteriori, în Barcelona, localnicii au stropit turiști cu apă în timpul manifestațiilor. Sevilla, la fel ca multe alte orașe spaniole, s-a confruntat cu o creștere accentuată a costurilor locuințelor, pe fondul majorării chiriilor și prețurilor imobiliare. Potrivit presei locale, prețul mediu al apartamentelor a crescut de la puțin peste 2.000 de euro pe metru pătrat în 2022 la peste 2.700 de euro pe metru pătrat în 2026. Numai în 2025, prețurile au crescut cu aproximativ 12–13%. În urma protestelor desfășurate în ultimii trei ani, autoritățile locale din mai multe orașe spaniole, inclusiv din Sevilla, au introdus măsuri mai stricte pentru controlul locuințelor închiriate turiștilor. Printre acestea se numără debranșarea de la utilități a apartamentelor care funcționează ilegal și limitarea acordării de noi licențe în zonele deja suprasaturate. Și în Mallorca nemulțumirea locuitorilor a ajuns la un nivel ridicat. Sunt planificate manifestații de amploare pe fondul supraaglomerării, al creșterii costului vieții și al presiunii exercitate asupra infrastructurii locale. Grupul de inițiativă Menys Turisme, Més Vida („Mai puțin turism, mai multă viață”), care a organizat unele dintre cele mai mari proteste de pe insulă, a declarat pentru GB News că tensiunile cresc deja înainte de începutul sezonului estival. Un reprezentant al organizației a afirmat că locuitorii devin tot mai hotărâți în acțiunile lor, deoarece consideră că autoritățile le ignoră preocupările. În Barcelona au avut loc anterior marșuri prin centrul orașului, iar proteste similare au fost organizate și în Insulele Canare, unde localnicii contestă ceea ce ei descriu drept un model de turism „nesustenabil”.

Italia și turismul de masă În 2024, aproximativ 1,4 miliarde de turiști au călătorit la nivel internațional, revenind practic la nivelurile înregistrate înainte de pandemie, potrivit Organizației Mondiale a Turismului (UN Tourism). Capri, una dintre cele mai cunoscute insule ale Italiei, are aproximativ 13.000 de locuitori permanenți. În timpul verii însă, numărul vizitatorilor crește semnificativ: peste 50.000 de turiști ajung zilnic pe insulă cu feriboturile și alte ambarcațiuni, majoritatea pentru excursii de o zi. Începând din vara anului 2026, autoritățile au introdus noi reguli pentru tururile organizate. Grupurile turistice nu pot depăși 40 de persoane, iar ghizii sunt obligați să folosească căști wireless pentru comunicare, în locul difuzoarelor portabile. Noile restricții nu se aplică turiștilor care vizitează insula pe cont propriu. De la începutul lunii martie 2026, și Florența a adoptat măsuri pentru reducerea aglomerației turistice. Autoritățile au interzis terasele amplasate în aer liber în centrul istoric aflat în patrimoniul UNESCO, inclusiv în zona Ponte Vecchio. În alte 73 de străzi au fost introduse restricții privind iluminatul puternic, panourile publicitare și folosirea prelatelor din plastic. Scopul acestor măsuri este reducerea aglomerației și eliberarea spațiului public ocupat de mesele, scaunele și structurile din lemn ale teraselor.

Cum să călătorești responsabil și ce sunt destinațiile „Destination Dupe” O destinație „dupe” este, pur și simplu, o alternativă la o destinație turistică foarte populară. Beneficiezi de peisaje spectaculoase și de o experiență similară, dar într-un loc mai puțin aglomerat, de multe ori mai accesibil ca preț și, în general, mai autentic. În loc să fii unul dintre miile de turiști, ai ocazia să descoperi viața locală, să explorezi în ritmul tău și chiar să ai impresia că ai găsit un loc încă neafectat de turismul de masă. Nu este surprinzător că această tendință s-a dezvoltat atât de rapid. Tot mai mulți turiști caută forme de turism sustenabil, experiențe autentice și destinații în care să evite aglomerația caracteristică celor mai populare locuri. Destinațiile alternative răspund tuturor acestor cerințe. Iată câteva motive pentru care merită să iei în considerare o destinație alternativă pentru următoarea vacanță: • Eviți aglomerația și te bucuri de o experiență mai relaxată. • De multe ori economisești bani, deoarece destinațiile mai puțin cunoscute au prețuri mai mici atât la cazare, cât și la activități. • Contribui la un turism mai sustenabil, reducând presiunea asupra celor mai vizitate obiective turistice. • Ai ocazia să descoperi mai bine cultura locală, fără să urmezi traseele turistice clasice. Dacă vrei să renunți la destinațiile foarte populare în favoarea unor locuri mai puțin cunoscute, iată câteva exemple de alternative care pot oferi experiențe la fel de interesante. Iordania în locul Egiptului Egiptul este renumit pentru piramide și templele sale, însă Iordania oferă experiențe la fel de impresionante, cu un număr mai redus de turiști. Principala atracție este Petra, orașul antic săpat în stâncă, ale cărui clădiri din piatră roz impresionează atât în realitate, cât și în fotografii. Vizitarea Petrei pe timp de noapte este una dintre cele mai apreciate experiențe, situl fiind luminat de sute de lumânări. Iordania oferă și posibilitatea de a pluti în Marea Moartă, o experiență neobișnuită datorită salinității ridicate a apei. De asemenea, deșertul Wadi Rum impresionează prin peisajele sale vaste, iar capitala Amman este cunoscută pentru piețele și atmosfera sa animată. La Jerash pot fi admirate unele dintre cele mai bine conservate ruine romane din Orientul Mijlociu. Cetățile Ajloun și Shobak sunt mai puțin vizitate, dar au o importanță istorică deosebită. Bolivia în locul statului Peru Pentru mulți turiști, America de Sud este asociată cu Machu Picchu. Totuși, Bolivia oferă atracții naturale și culturale spectaculoase, fiind mult mai puțin aglomerată. Salar de Uyuni, cea mai mare întindere de sare din lume, oferă un peisaj spectaculos, mai ales în sezonul ploios, când suprafața sa reflectă cerul asemenea unei oglinzi uriașe. Capitala La Paz este unul dintre cele mai înalte orașe-capitală din lume și este renumită pentru piețele sale pline de culoare. Sucre păstrează numeroase clădiri coloniale albe și are o atmosferă mai liniștită. Cei care caută aventură pot parcurge celebra șosea Death Road cu bicicleta sau pot vizita Rezervația Națională Eduardo Avaroa, unde se află lagune populate de flamingo și formațiuni stâncoase spectaculoase. Bolivia este mai puțin dezvoltată din punct de vedere turistic decât Peru, însă tocmai acest lucru îi păstrează autenticitatea. Groenlanda în locul Islandei În ultimii ani, Islanda a devenit una dintre cele mai vizitate destinații din Europa. Groenlanda oferă peisaje arctice similare, însă cu mult mai puțini turiști. Fiordul Ilulissat, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Groenlanda. Ghețarii uriași se desprind în mare, iar vizitatorii pot face excursii cu barca printre aisberguri sau pot explora fiordurile cu caiacul. În timpul verii, fenomenul soarelui de la miezul nopții permite drumeții până târziu în noapte, iar iarna oferă condiții excelente pentru observarea aurorei boreale, fără aglomerația întâlnită în Islanda, conform nctravel. Nuuk, capitala Groenlandei, îmbină tradițiile locale cu facilitățile moderne, iar așezările mai mici oferă o perspectivă asupra vieții într-un mediu arctic. Izolarea geografică și peisajele naturale fac din Groenlanda o destinație diferită de cele turistice consacrate.

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