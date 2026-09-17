Dominic Fritz (USR) a transmis că Siegfried Mureşan este premierul de care România are nevoie, iar USR va fi alături de el pentru a găsi susţinere parlamentară pentru învestire.

„Siegfried Mureşan este premierul de care România are nevoie. USR este alături de el în încercarea de a construi o majoritate parlamentară pentru guvernul lui”, anunţă, joi seară, preşedintele USR, Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

Fritz afirmă că „cetăţenii sunt obosiţi şi revoltaţi de incapacitatea statului de a livra o viaţă mai bună”. „Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale, chiar şi împotriva intereselor speciale. Să taie din cheltuieli, să respecte munca oamenilor şi mediul privat, să investească în calitatea serviciilor publice, să se lupte cu corupţia”, a adăugat liderul USR.

Potrivit acestuia nu va fi uşor să se constituie o majoritate în Parlament.

„Nu va fi uşor să găsim o majoritate pentru această agendă a curajului în parlament. Nu vom vinde principiile noastre pentru o stabilitate prefăcută. Dar suntem pregătiţi să găsim puncte de compromis, chiar şi cu PSD, ale cărui voturi vor decide dacă acest guvern minoritar va trece sau nu”, a mai transmis preşedintele USR.

Potrivit acestuia, dacă învestirea Guvernului Mureşan va eşua este timpul alegerilor anticipate.

„Dacă nu vom reuşi, dacă cei care au declanşat această criză nu-şi vor putea asuma partea lor de responsabilitate, e timpul să ne întoarcem la cetăţeni”, a mai declarat Dominic Fritz.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. El a mai spus că acesta i-a cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului, într-o declaraţie de presă.

La scurt timp, Mureşan a anunţat, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.

„Mă bucur că Siegfried Mureşan a acceptat nominalizarea”, a mai transmis şeful statului, adăugând că, indiferent cum se va ieşi din criză ”România va rămâne pe traseul pro-occidental”.

Siegfried Mureșan, sprijinit și de PNL și USR

Înainte de a fi nominalizat de Nicușor Dan, Siegfried Mureșan a fost propus oficial pentru funcția de prim-ministru de către PNL, USR și UDMR în data de 26 iunie 2026. Trebuie precizat că de la acest anunț PSD a transmis că nu-l susține, iar AUR a subliniat că va vota doar un guvern din care face parte.

La câteva ore de la anunțul făcut de Nicușor Dan, Ilie Boljan, președintele PNL, a salutat nominalizarea lui Siegfried Mureşan, adăugând că această decizie a președintelui asigură continuarea unei „guvernări reformiste, responsabile şi ferm proeuropeană”.

„Prin propunerea ca Siegfried Muresan să fie premierul României, ţara noastră are şansa de a continua pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă şi ferm proeuropeană. Siegfried Mureşan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României şi cu o solidă anvergură europeană”, a scris, joi seară, pe Facebook, preşedintele PNL, premierul demis Ilie Bolojan.

Înaintea lui Ilie Bolojan și Kelemen Hunor a anunțat că UDMR îl va susține în încercarea de a construi o majoritate, dar că există și o condiție pe care formațiunea o pune.

„Preşedintele a decis: l-a desemnat pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers”, transmite Kelemen Hunor pe Facebook.

„Într-un singur lucru nu facem compromisuri: nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR şi ale partidelor extremiste”, mai spune Kelemen Hunor.

Siegfried Mureșan, în căutarea a 47 de voturi pentru a învestire

Siegfried Mureșan, propus de PNL-USR și UDMR, are misiunea de a forma viitorul cabinet, iar prima provocare este să strângă cele 233 de voturi necesare învestirii. Are la dispoziție 10 zile pentru a stabili programul de guvernare, pentru a-și alege miniștrii și pentru a convinge încă 47 de parlamentari să îi fie alături.

Pe hârtie, Siegfried Mureșan pornește cu 186 de voturi: 80 de la PNL, 58 de la USR, 31 de la UDMR și 17 de la minoritățile naționale. Pentru ca Guvernul să treacă de Parlament are însă nevoie de cel puțin 233 de voturi. Asta înseamnă că îi lipsesc 47.

Premierul desemnat trebuie să găsească aceste voturi în afara partidelor care îl susțin deja, fie printr-un acord cu alte grupuri parlamentare, fie prin voturi individuale. Fără acestea, Cabinetul Mureșan nu poate fi învestit.