O conversație sinceră despre boală, frică, vulnerabilitate, familie, carieră și despre momentul în care trebuie să spui STOP.

„Punct. Și de la capăt” pornește de la o întrebare simplă, dar dificilă: ce se întâmplă cu noi atunci când viața ne obligă să schimbăm direcția?

În primul episod, ADDA vorbește deschis despre unul dintre cele mai complicate capitole din viața ei și despre perioada în care nu înțelegea ce i se întâmplă. Artista povestește despre simptomele care au făcut-o să se întrebe dacă problema nu este, de fapt, la ea. A fost o perioadă în care a ajuns să creadă că „este nebună”, fără să înțeleagă de ce corpul și mintea ei nu mai funcționau așa cum le știa.

Ulterior, diagnosticul de boală Lyme avea să ofere o explicație pentru o parte dintre problemele prin care trecea. Dar diagnosticul nu a însemnat și sfârșitul luptei. Din contră, a urmat o perioadă în care ADDA a trebuit să-și regândească viața, ritmul, cariera și felul în care privea lucrurile pe care până atunci le considera normale.

„Am crezut că sunt nebună”

Una dintre cele mai puternice mărturisiri din conversația cu Cosmin Stan este legată tocmai de perioada în care artista nu avea răspunsuri. ADDA vorbește despre frica de a nu fi înțeleasă și despre senzația că ceea ce i se întâmplă este greu de explicat chiar și pentru ea. Este și motivul pentru care conversația nu este doar despre boală. Este despre cum reacționează un om atunci când viața pe care și-a construit-o începe să nu mai funcționeze. Despre presiunea de a continua atunci când, de fapt, ai nevoie să te oprești. Și despre curajul de a recunoaște că trebuie să schimbi ceva.

În conversația cu Cosmin Stan, artista vorbește despre momentul în care a înțeles că nu mai poate continua în același fel și că trebuie să-și pună sănătatea și echilibrul înaintea ritmului în care trăise până atunci. Este, de fapt, ideea de la care pornește întregul podcast: uneori, cel mai important moment din viața unui om nu este atunci când reușește, ci atunci când decide că trebuie să o ia de la capăt.

„Punct. Și de la capăt” este un podcast despre astfel de momente. Cosmin Stan stă de vorbă cu oameni care au ajuns în fața unor alegeri dificile și încearcă să descopere povestea din spatele deciziei.

Primul episod al podcastului este disponibil deja pe YouTube și pe VOYO. Un nou episod va fi publicat în fiecare joi.

Urmărește aici conversația integrală cu ADDA: Punct. Și de la capăt. „Punct. Și de la capăt” este un podcast marca Știrile PRO TV, realizat și prezentat de Cosmin Stan.