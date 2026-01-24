Sevilla – orașul pasiunii. Destinația din Spania care ascunde comori și experiențe pe care nu vrei să le ratezi

Sevilla este un oraș care te marchează, iar mulți oameni îl definesc ca fiind special.

Poate fi datorită grandorii monumentelor sale. Sau, poate, farmecului unor cartiere precum Triana. Este posibil să fie parfumul de iasomie din piețele sale sau muzica de chitară spaniolă care răsună pe străzi. Unii spun că tradiția festivalurilor sale este cea care îl face unic, iar mulți sunt convinși că adevăratul motiv sunt tapasurile. De ce să vizitezi Sevilla Orașul Sevilla este capitala regiunii și provinciei Andaluzia și are aproximativ 700.000 de locuitori, fiind al patrulea cel mai mare oraș din Spania. Din punct de vedere cultural, politic, economic și artistic, Sevilla este cel mai important oraș din sudul Spaniei și deține cel mai mare centru istoric din Europa. Centrul istoric al orașului Sevilla oferă numeroase atracții, precum Real Alcázar de Sevilla, Catedrala din Sevilla cu Turnul Giralda și Torre del Oro, situat pe malul râului. Acest frumos oraș se află pe râul Guadalquivir. Datorită numeroaselor repere istorice, Sevilla este considerată de mulți drept cel mai frumos oraș din Andaluzia și din Spania. Influențele arabe, străzile înguste și sinuoase, parcurile și centrul istoric extins, inclusiv cartierul Barrio de Santa Cruz, contribuie la acest renume. Barrio de Triana, un cartier al Sevillei, este considerat locul de naștere al flamenco-ului, dansul și muzica tradițională spaniolă. Orașul este faimos pentru arhitectura mudéjar, un amestec de stiluri arhitecturale islamice și catolice. După ce catolicii i-au învins pe mauri, care au stăpânit Sevilla timp de peste 500 de ani, au păstrat intacte multe clădiri frumoase, precum Palatul Alcázar. Uneori le-au adăugat elemente catolice, așa cum s-a întâmplat cu catedrala și Turnul Giralda, conform spain.info. Ești norocos dacă reușești să vizitezi Sevilla în timpul Săptămânii Sfinte (Semana Santa), înainte de Paște, sau în perioada Feria de Abril. În aceste momente poți experimenta tradițiile locale ale sevillanilor. Locuitorii orașului folosesc un dialect specific, neoficial, numit sevillano. Chiar și pentru alți spanioli, acest dialect poate fi uneori dificil de înțeles. Sevilla are multe de oferit într-un city break. Te poți bucura de atracțiile și obiectivele turistice ale orașului, de clima caldă, tapasurile gustoase, nopțile lungi, cultura veche, temperamentul local și flamenco. Sevilla este un oraș în care poți petrece cu ușurință trei zile întregi vizitând principalele obiective. Din acest motiv, este o destinație ideală atât pentru un sejur mai lung, cât și ca punct de plecare pentru excursii de o zi către alte obiective din Andaluzia. Cel mai bun moment pentru a vizita Primăvara (martie–mai) și toamna (septembrie–noiembrie) oferă vreme plăcută și evenimente culturale importante, precum Semana Santa (martie sau aprilie), Feria de Sevilla (aprilie sau mai) și Bienal de Flamenco (septembrie, în anii pari). Plănuiești o vizită iarna? Există multe lucruri de făcut în Sevilla din noiembrie până în februarie, de la explorarea principalelor obiective fără aglomerația verii până la savurarea preparatelor de sezon, precum churros cu ciocolată. Vara poate fi extrem de fierbinte și este considerată cea mai puțin favorabilă perioadă pentru vizită. În iulie și august, temperaturile zilnice pot depăși 40°C. Dacă vizitezi orașul în această perioadă, planifică obiectivele turistice dimineața devreme și seara, pentru a evita căldura de la prânz. Ce să faci în Sevilla



Real Alcázar din Sevilla Indiferent cât timp ai la dispoziție în Sevilla, Real Alcázar trebuie să fie pe lista principalelor obiective de vizitat. Este cel mai cunoscut loc din oraș și cel mai vizitat de turiști, cu peste două milioane de vizitatori anual. Popularitatea sa a crescut și datorită serialului Game of Thrones, care a folosit zone din jurul Alcázarului pentru filmarea unor scene. Tocmai din acest motiv, este recomandat să rezervi biletele în avans. Chiar și în extrasezon, în noiembrie, biletele erau epuizate pentru ziua respectivă până la ora 11:00. Real Alcázar din Sevilla este cel mai vechi palat aflat încă în uz din Europa și servește drept reședință a familiei regale spaniole atunci când se află în oraș. Intrarea se face prin Poarta Leului, unde ești întâmpinat de Curtea Vânătorii. Aici începi să îți dai seama cât de impresionant este acest loc. Detaliile sunt prezente peste tot, de la plăcile ceramice colorate până la coloanele și sculpturile ornamentate. Cel mai impresionant spațiu din complex este Curtea Fecioarelor, pe care probabil o vei recunoaște. Este recomandat să ajungi aici cât mai devreme și, ideal, să rezervi primul bilet al zilei. O greșeală frecventă este vizitarea la ore mai târzii; la 10:30, la o oră după deschidere, zona era deja plină de grupuri organizate, conform thebetterbeyond. Alcázarul este construit pe locul unei cetăți islamice din secolul al X-lea. În anii 1248–1249, zona a fost preluată de castilieni, care au transformat Alcázarul în reședință regală, statut pe care îl păstrează și astăzi. Vizita este deosebită datorită combinației unice de stiluri arhitecturale și simboluri, rezultate din influențe mudéjar, gotice, renascentiste și islamice. Nu doar interiorul palatului este impresionant, ci și grădinile. Este recomandat să aloci cel puțin o oră și jumătate pentru a explora întregul complex, deși poți petrece cu ușurință mai mult timp aici. Grădinile sunt la fel de spectaculoase ca palatul, cu curți care se succed, fântâni și diverse structuri decorative. Chiar și în noiembrie, vegetația era abundentă, iar vara este probabil și mai bogată în culori. Grădinile au fost folosite în Game of Thrones, fiind prezentate ca Grădinile Apei din Dorne, reședința Casei Martell. Înainte de a pleca, nu rata Băile Mariei de Padilla, aflate sub palat. Acest loc a fost construit inițial ca rezervor de apă de ploaie, dar este asociat cu Maria de Padilla, amanta regelui Pedro, care venea aici pentru liniște. Atmosfera este neobișnuită, ceea ce explică de ce a fost folosit și ca locație de filmare pentru Game of Thrones.



Plaza de España Un alt reper emblematic al Sevillei, care concurează cu Real Alcázar pentru primul loc, este Plaza de España. Căutările pe Google, Instagram sau Pinterest despre Sevilla includ aproape întotdeauna imagini cu această piață. Este considerată una dintre cele mai frumoase locații din oraș, iar priveliștea este impresionantă încă de la prima vedere. Plaza de España este un loc foarte frecventat, mai ales pentru că accesul este gratuit, așa că este recomandat să ajungi cât mai devreme pentru a te bucura de ea fără aglomerație. La răsărit, cerul poate oferi imagini spectaculoase. În 1929, Sevilla a găzduit Expoziția Ibero-Americană, menită să consolideze relațiile dintre Spania, Portugalia, SUA și America Latină. Evenimentul a dus la o amplă reamenajare a zonei de sud a orașului, inclusiv la construirea Plaza de España, proiectată de arhitectul Aníbal González. Piața este plină de detalii simbolice legate de istoria Spaniei. Canalul care o înconjoară este traversat de patru poduri ornamentate, reprezentând cele patru regate istorice ale Spaniei. De-a lungul pieței se află bănci decorate cu plăci ceramice, fiecare reprezentând diferite provincii spaniole. Este un loc potrivit pentru a sta și a observa atmosfera orașului. Poți face o plimbare, poți căuta plăcile ceramice preferate sau poți închiria o barcă pentru a naviga pe canal.



Casa Pilatos Sevilla a avut un trecut prosper, ceea ce se reflectă în numeroasele palate și reședințe nobiliare. Unele dintre acestea pot fi vizitate, iar Casa Pilatos este un exemplu relevant. Vizita poate fi o surpriză, deoarece casa este extrem de elaborată și bine conservată. Costul de acces este rezonabil, iar la fața locului poți opta și pentru vizitarea etajului superior. Casa Pilatos este reședința permanentă a familiei Medinacelli, dar o parte este deschisă publicului ca muzeu. Este considerată unul dintre cele mai bune exemple de palat andaluz și conține aproximativ 150 de modele diferite de plăci ceramice. Construită în secolele XV–XVI, casa își trage numele de la Ponțiu Pilat, deoarece proprietarii au dorit să reproducă stilul reședinței acestuia din Ierusalim. În interior se găsesc busturi și statui ale împăraților romani și zeilor greci, o fântână centrală și alte elemente decorative.



Catedrala și La Giralda Un reper dominant al orizontului Sevillei este Catedrala, alături de turnul La Giralda. Catedrala din Sevilla este cea mai mare catedrală gotică din lume, iar dimensiunea sa este evidentă încă din exterior. La Giralda este turnul clopotniță și se ridică la 105 metri. Inițial, a fost minaretul moscheii care se afla pe acest loc. Moscheea a fost demolată în 1401 pentru a face loc catedralei, după ce fusese transformată în lăcaș creștin în 1248, în urma cuceririi orașului de către Ferdinand al III-lea. Este recomandat să vizitezi și interiorul catedralei. Spațiul adăpostește numeroase artefacte religioase, relicve și opere de artă. În mod neobișnuit, aici se află și mormântul lui Cristofor Columb; doar o parte din rămășițele sale sunt îngropate aici, dar sunt singurele identificate cu certitudine. Urcarea în vârful turnului La Giralda oferă o priveliște amplă asupra orașului, iar pe parcurs există ferestre care permit observarea detaliilor arhitecturale.



Tapas Bucătăria spaniolă este strâns legată de conceptul de tapas. Aceste preparate în porții mici își au originea în Spania, iar Sevilla nu face excepție. Există numeroase variante și localuri unde pot fi degustate. Printre recomandări se numără Bar Alfalfa, cunoscut pentru mâncarea apreciată, jamón ibérico de la Bar Las Teresas și brânza manchego asociată cu vin de portocale de la Álvaro Peregil. Patatas bravas sunt mai rar întâlnite în meniurile din Sevilla, fiind considerate mai puțin populare comparativ cu alte regiuni ale Spaniei.



Spectacol de flamenco Flamenco este originar din Andaluzia și este asociat cu sosirea comunităților de romi în secolul al XV-lea, în zona Cádiz. A devenit o parte importantă a culturii andaluze, în special în Sevilla. Există mai multe modalități de a experimenta flamenco: vizitarea Muzeului Dansului Flamenco, participarea la cursuri sau asistarea la spectacole. Acestea pot avea loc în săli mici, pentru o experiență intimă, sau în spații mari, cu montaj teatral.



Les Setas Deși Sevilla este un oraș cu un puternic caracter istoric, Les Setas creează un contrast evident. Setas de Sevilla, cunoscut și ca Metropol Parasol, este o structură din lemn amplasată în Plaza de la Encarnación. Proiectul, realizat de arhitectul Jürgen Mayer și finalizat în 2011, a fost conceput pentru a revitaliza zona și se inspiră din smochini și bolțile catedralei. Structura poate fi vizitată ziua, pentru a observa arhitectura și panorama orașului, dar și noaptea, când are loc un spectacol LED. Biletul permite accesul în ambele momente ale zilei.



Museo de Bellas Artes Museo de Bellas Artes din Sevilla este al doilea cel mai important muzeu de artă din Spania, după Prado. Accesul este gratuit pentru cetățenii UE și foarte ieftin pentru ceilalți vizitatori. Muzeul găzduiește colecții importante și poate fi vizitat atât într-un timp scurt, cât și pe parcursul câtorva ore.



Vizitează Triana De cealaltă parte a râului față de Cartierul Vechi se află animata Triana. Zona a devenit tot mai populară printre vizitatorii Sevillei și este mult mai aglomerată decât în trecut, odată cu creșterea numărului de turiști care traversează râul. Străzile sunt pline de viață, fiind un cartier muncitoresc activ al orașului. Triana este faimoasă pentru ceramica sa, iar aici găsești numeroase magazine frumoase unde poți răsfoi și cumpăra suveniruri. La fiecare colț poți vedea clădiri decorate cu faianță ornamentată, iar Muzeul Ceramicii oferă informații despre arta și procesul de realizare a plăcilor ceramice. Triana este plină de culoare și are numeroase baruri și piețe animate, unde poți sta cu un pahar de tinto de verano și poți privi viața orașului. Tot aici vei găsi multe spectacole de flamenco în locații mai mici și intime, precum și fermecătorul Mercado de Triana, unde poți gusta preparate apetisante. Torre del Oro Clădirea cu formă dodecagonală de pe malul râului este Torre del Oro, un turn militar de observație construit în secolul al XII-lea pentru supravegherea fluviului. A fost folosit și ca spațiu de depozitare și închisoare, iar în prezent găzduiește un muzeu naval. Este una dintre activitățile cu cost redus din Sevilla, biletul de acces fiind o donație de 3 euro. Muzeul este relativ mic, iar priveliștea de sus este parțial limitată de elementele de zidărie folosite pentru fortificare. Palacio de las Dueñas Palacio de las Dueñas este o altă reședință nobiliară din Sevilla care poate fi vizitată. În prezent, palatul aparține familiei Alba și adăpostește numeroase obiecte de patrimoniu, de la statui și afișe, până la tapiserii și ornamente. Stilul este predominant renascentist, cu influențe maure și gotice. La fel ca în multe alte clădiri din Sevilla, se remarcă decorațiunile sculptate și plăcile ceramice. Pe lângă încăperile dispuse în jurul curții interioare, există și o grădină destinată relaxării. În luna noiembrie, aceasta era bogată în vegetație, iar primăvara și vara oferă un decor mult mai colorat. Ce să mănânci în Sevilla Jamón Ibérico (din Huelva) Un preparat pe care trebuie neapărat să îl încerci în Sevilla – și, de fapt, în Spania în general – este jamón ibérico. Mai exact, Jamón Ibérico de Bellota, obținut de la porci iberici hrăniți cu ghinde. Sevilla se află la mică distanță de provincia andaluză Huelva, una dintre cele patru zone din Spania care produc adevăratul jamón ibérico. Jamón Ibérico de Bellota din Huelva este considerat unul dintre cele mai aromate din țară, motiv pentru care este un preparat obligatoriu de încercat în Sevilla. Unde să îl încerci: în piețele din Sevilla. O opțiune cunoscută este Jamonería José Luis Romero din Mercado de Triana, situată chiar peste râu față de centrul orașului. De asemenea, poți face o excursie de o zi din Sevilla la Aracena, pentru a vedea îndeaproape procesul artizanal de producție a șuncii. Salmorejo Dacă ești familiarizat cu bucătăria spaniolă, probabil ai gustat deja gazpacho. Preparatul tradițional andaluz salmorejo este asemănător, fiind tot o supă rece de roșii, însă are o consistență mult mai groasă și mai cremoasă. Salmorejo se prepară din roșii, usturoi și pesmet. Acest ultim ingredient poate părea neobișnuit, însă multe mâncăruri tradiționale din Andaluzia folosesc pâinea pentru a îngroșa supele și tocănițele, ca soluție economică pentru valorificarea pâinii vechi. Această supă rece este de obicei servită cu jamón deasupra și, uneori, cu felii de ou fiert. La cerere, poate fi pregătită și într-o variantă vegană sau vegetariană. Montadito de pringá Un montadito este un sandviș mic, de tip tapas, preparat într-o chiflă crocantă sau într-o baghetă mică. Pringá este un preparat andaluz tradițional, obținut din carne de porc gătită lent, chorizo, grăsime și morcilla (cârnat de sânge, asemănător cu black pudding). Umplutura este moale și suculentă, ideală pentru un sandviș cald, și este un preparat specific Sevillei. Unde să îl încerci: montaditos de pringá se găsesc în multe localuri din Sevilla. Câteva opțiuni sunt Bodeguita Romero (Calle Harinas 10) sau Taberna Peregil (Plaza Padre Jerónimo de Córdoba 12–14). Brânzeturi andaluze În Sevilla merită să încerci varietatea largă de brânzeturi tradiționale andaluze. Există multe opțiuni, deoarece Andaluzia este principala regiune din Spania pentru producția de lapte de capră, iar brânzeturile din lapte de capră sunt cele mai răspândite. Una dintre cele mai cunoscute este brânza Payoyo, pe care o poți întâlni frecvent.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













