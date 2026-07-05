Cunoscut ca Donostia în limba bască, San Sebastián este situat pe țărmul Golfului Biscaya. Surferii sunt atrași de valurile constante pe tot parcursul anului. Indiferent dacă vii să prinzi valuri sau să încerci mâncare din plin, San Sebastián are ceva de oferit pentru tine.

Unde se află San Sebastián și de ce este considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din Spania

San Sebastián, Donostia în limba bască, este situat în nordul Spaniei, în Țara Bascilor, la mai puțin de 25 km de Franța.

Frumusețea golfului său, cunoscut sub numele de „Perla Mării Cantabrice”, calitatea vieții și gastronomia sa celebră au transformat orașul într-o destinație turistică de top în ultimele două secole.

San Sebastián este gloria absolută a Țării Bascilor spaniole, Pais Vasco. Centrul vechi al orașului San Sebastián, Parte Vieja, este un loc plin de arhitectură Belle Époque și clădiri istorice. Poți petrece ore întregi plimbându-te pe străduțele înguste și admirând priveliștile de pe cele două dealuri aflate de o parte și de alta a plajei La Concha.

Totuși, scena culinară modernă este cea care diferențiază cu adevărat San Sebastián. Cele mai cunoscute sunt barurile de pintxos, unde poți lua mici porții stând la bar și le poți însoți cu vinuri excelente.

În plus, San Sebastián excelează în gastronomia de fine dining și găzduiește cel mai mare număr de stele Michelin pe metru pătrat din lume.

Plaja La Concha, simbolul orașului și una dintre cele mai fotografiate plaje din Europa

Plaja La Concha, situată în inima orașului Donostia / San Sebastián, este una dintre principalele sale embleme și una dintre cele mai cunoscute plaje urbane din Europa.

Astăzi, mii de oameni se apleacă în continuare peste celebra balustradă a promenadei sale de pe faleză și coboară spre plajă pentru o plimbare sau o baie în apele sale liniștite. În fața insulei Santa Clara, golful, promenada și atmosfera animată o fac un loc ideal pentru plimbări, înot și relaxare la malul mării în orice perioadă a anului.

Isabela a II-a a făcut faimoasă plaja La Concha în 1845, după ce medicii i-au recomandat băile în mare ca remediu pentru problemele sale de piele. Odată cu ea, și cu noua modă a mersului la plajă, a venit și restul curții regale și aristocrația înaltă, ceea ce a contribuit la nașterea reputației elegante și distinse a orașului San Sebastián. Restul a urmat: porecla „Perla Mării Cantabrice”, turiștii și recunoașterea ca una dintre cele mai frumoase plaje urbane din lume.

La Concha este situată în centrul orașului San Sebastián și face parte din golful La Concha. Atât plaja, cât și golful își datorează numele formei lor, care, văzute de sus, seamănă cu o scoică.

Apa din golf nu este niciodată foarte adâncă. Deși mareele limitează adesea suprafața de plajă disponibilă, La Concha oferă mereu priveliști spectaculoase, atât din apă, cât și de pe uscat. Săptămâna Mare, cu spectacolele sale de artificii, transformă plaja într-o scenă uriașă, unde localnicii și vizitatorii se bucură de spectacol în timp ce mănâncă o înghețată. Regatele celebre, competițiile de canotaj, atrag de asemenea mii de spectatori pe plajă.

La Concha este foarte bine echipată și oferă tot felul de servicii: de la umbrelele clasice alb-albastre care protejează de soare și dau plajei aspectul său pitoresc, până la toalete, dușuri și vestiare pentru confortul turiștilor. În lunile de vară, datorită apelor liniștite, în mare este instalată o platformă de înot numită „gabarrón”, cu tobogane și trambuline.

Nisipul fin și auriu și lungimea de peste 1.300 de metri fac din această plajă un loc ideal pentru plimbări desculț. Continuând de-a lungul nisipului de la La Concha, la reflux se poate ajunge pe jos la plaja Ondarreta, prin traseul din zona stâncoasă care separă cele două plaje, cunoscută sub numele de Pico del Loro (ciocul de papagal).