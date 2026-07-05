San Sebastián este un adevărat oraș-stațiune de coastă din Țara Bascilor, Spania. Fie că ești aici pentru scena gastronomică impresionantă, pentru vegetația luxuriantă sau pentru plajele spectaculoase, este ușor să te îndrăgostești de acest loc.
Cunoscut ca Donostia în limba bască, San Sebastián este situat pe țărmul Golfului Biscaya. Surferii sunt atrași de valurile constante pe tot parcursul anului. Indiferent dacă vii să prinzi valuri sau să încerci mâncare din plin, San Sebastián are ceva de oferit pentru tine.
Unde se află San Sebastián și de ce este considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din Spania
San Sebastián, Donostia în limba bască, este situat în nordul Spaniei, în Țara Bascilor, la mai puțin de 25 km de Franța.
Frumusețea golfului său, cunoscut sub numele de „Perla Mării Cantabrice”, calitatea vieții și gastronomia sa celebră au transformat orașul într-o destinație turistică de top în ultimele două secole.
San Sebastián este gloria absolută a Țării Bascilor spaniole, Pais Vasco. Centrul vechi al orașului San Sebastián, Parte Vieja, este un loc plin de arhitectură Belle Époque și clădiri istorice. Poți petrece ore întregi plimbându-te pe străduțele înguste și admirând priveliștile de pe cele două dealuri aflate de o parte și de alta a plajei La Concha.
Totuși, scena culinară modernă este cea care diferențiază cu adevărat San Sebastián. Cele mai cunoscute sunt barurile de pintxos, unde poți lua mici porții stând la bar și le poți însoți cu vinuri excelente.
În plus, San Sebastián excelează în gastronomia de fine dining și găzduiește cel mai mare număr de stele Michelin pe metru pătrat din lume.
Plaja La Concha, simbolul orașului și una dintre cele mai fotografiate plaje din Europa
Plaja La Concha, situată în inima orașului Donostia / San Sebastián, este una dintre principalele sale embleme și una dintre cele mai cunoscute plaje urbane din Europa.
Astăzi, mii de oameni se apleacă în continuare peste celebra balustradă a promenadei sale de pe faleză și coboară spre plajă pentru o plimbare sau o baie în apele sale liniștite. În fața insulei Santa Clara, golful, promenada și atmosfera animată o fac un loc ideal pentru plimbări, înot și relaxare la malul mării în orice perioadă a anului.
Isabela a II-a a făcut faimoasă plaja La Concha în 1845, după ce medicii i-au recomandat băile în mare ca remediu pentru problemele sale de piele. Odată cu ea, și cu noua modă a mersului la plajă, a venit și restul curții regale și aristocrația înaltă, ceea ce a contribuit la nașterea reputației elegante și distinse a orașului San Sebastián. Restul a urmat: porecla „Perla Mării Cantabrice”, turiștii și recunoașterea ca una dintre cele mai frumoase plaje urbane din lume.
La Concha este situată în centrul orașului San Sebastián și face parte din golful La Concha. Atât plaja, cât și golful își datorează numele formei lor, care, văzute de sus, seamănă cu o scoică.
Apa din golf nu este niciodată foarte adâncă. Deși mareele limitează adesea suprafața de plajă disponibilă, La Concha oferă mereu priveliști spectaculoase, atât din apă, cât și de pe uscat. Săptămâna Mare, cu spectacolele sale de artificii, transformă plaja într-o scenă uriașă, unde localnicii și vizitatorii se bucură de spectacol în timp ce mănâncă o înghețată. Regatele celebre, competițiile de canotaj, atrag de asemenea mii de spectatori pe plajă.
La Concha este foarte bine echipată și oferă tot felul de servicii: de la umbrelele clasice alb-albastre care protejează de soare și dau plajei aspectul său pitoresc, până la toalete, dușuri și vestiare pentru confortul turiștilor. În lunile de vară, datorită apelor liniștite, în mare este instalată o platformă de înot numită „gabarrón”, cu tobogane și trambuline.
Nisipul fin și auriu și lungimea de peste 1.300 de metri fac din această plajă un loc ideal pentru plimbări desculț. Continuând de-a lungul nisipului de la La Concha, la reflux se poate ajunge pe jos la plaja Ondarreta, prin traseul din zona stâncoasă care separă cele două plaje, cunoscută sub numele de Pico del Loro (ciocul de papagal).
Obiective turistice
Aflat pe partea vestică a orașului, Monte Igueldo oferă o panoramă asupra golfului San Sebastián. Se ajunge în vârf cu funicularul vechi din 1912, cu vagoane din lemn. Sus se află turnul El Torreón, din secolul al XVI-lea, pe care îl poți vizita contra cost pentru o vedere panoramică de 360 de grade și o expoziție de fotografii istorice. Există și un mic parc de distracții tradițional, cu carusel, mașinuțe, tobogane și alte atracții.
La Catedral del Buen Pastor
Catedrala a fost inaugurată în 1897 și este influențată de stilul bisericilor medievale germane și franceze. Astăzi este sediul diecezei din San Sebastián și una dintre cele mai importante clădiri religioase din Țara Bascilor. Orga are peste 10.000 de tuburi, fiind una dintre cele mai mari din Europa. Arhitectura neogotică evidențiază măiestria constructorilor, iar turnul este un simbol al orașului. Pe fațadă se află și „Crucea Păcii”, realizată de sculptorul basc Eduardo Chillida.
Playa de la Concha
„Plaja scoică” este una dintre cele trei plaje ale orașului și este considerată una dintre cele mai frumoase plaje urbane din Europa. Forma sa perfectă de arc a făcut-o populară în rândul reginei Maria Cristina, care a declarat orașul capitala de vară a Europei. Promenada sa de-a lungul Mării Cantabrice oferă o atmosferă liniștită și peisaje spectaculoase. În timp ce surferii preferă plaja Zurriola, La Concha este frecventată atât de localnici, cât și de turiști.
Palacio de Miramar
Palatul a fost deschis în 1893 ca reședință de vară a familiei regale. Arhitectul britanic Seldon Wornum l-a proiectat în stil „cottage” englezesc, iar poziția sa oferă priveliști excelente asupra golfului. Din 1972, grădinile sunt deschise publicului, însă clădirea rămâne de obicei închisă. Merită vizitată zona de pe dealul dintre centrul orașului și cartierul Antiguo pentru peisaj și vedere asupra La Concha.
Monte Urgull
În cel mai înalt punct al Monte Urgull se află Castelul Mota, construit în secolul al XII-lea, care găzduiește astăzi Muzeul Casei Istoriei. Dealul a avut rol strategic în trecut, iar rămășițele zidurilor de apărare sunt încă vizibile. Statuia „Inima Sacră” (Cristo de la Mota), de 12 metri, realizată în 1950 de Federico Coullaut, veghează asupra orașului. Promenada Nouă este una dintre cele mai frumoase și liniștite trasee de plimbare, înconjurând dealul și urmând linia Mării Cantabrice de la Acvariu până la marginea centrului vechi, scrie theculturetrip.
San Sebastián, orașul care are cele mai multe restaurante Michelin
Anthony Bourdain spunea că „nu există un loc mai bun pentru a mânca în Europa” decât San Sebastián. Cu al doilea cel mai mare număr de stele Michelin pe cap de locuitor din lume, reputația sa în materie de gastronomie de înalt nivel este clară.
În această regiune din nord-estul Spaniei, în special în și în jurul orașului Donostia, cum îi spun bascii, sau San Sebastián pentru restul lumii, restaurantele apreciate sunt numeroase.
San Sebastián și împrejurimile sale au a doua cea mai mare concentrație de stele Michelin pe cap de locuitor de pe planetă. Pe lângă Azurmendi, restaurante precum Arzak, Martín Berasategui, Akelarre, Mugaritz, Elkano și Extebarri au devenit adevărate destinații gastronomice pentru iubitorii de mâncare din întreaga lume.
În timp ce turiștii se înghesuie în centrele Barcelonei, Madridului și Sevillei, cum a reușit San Sebastián, un oraș de aproximativ 200.000 de locuitori, adesea trecut cu vederea de turiști.
Ia un compas și pune-l pe o hartă a orașului San Sebastián. Orientează-l spre Primărie și trasează un cerc cu raza de 25 de kilometri. Știi câte stele Michelin există în interiorul acelui cerc, la doar zece minute de mers cu mașina?
Sunt 19 stele Michelin. Mai mult, dintre cele 16 restaurante din Spania cu trei stele Michelin, trei se află în San Sebastián și în zona din jur: Akelarre, Arzak și Martín Berasategui.
În plus, există multe alte restaurante premiate cu stele Michelin: Amelia și Mugaritz cu câte două stele, iar Alameda, Ama, Ibai, Itzuli, Elkano și Kokotxa cu câte o stea fiecare. Este ceva extraordinar. De fapt, cu excepția orașului Kyoto din Japonia, niciun alt loc din lume nu are o concentrație mai mare de stele Michelin pe kilometru pătrat.
Cum ajungi aici
Poziția sa strategică și infrastructura dezvoltată fac ca San Sebastián să fie foarte ușor accesibil. Alege varianta cea mai convenabilă pentru tine și începe călătoria.
Poți ajunge în San Sebastián cu mașina pe autostrada națională A-1 (Madrid–Irun) și pe autostrăzile AP-8, A-63 și AP-15. Centrul orașului este inclus într-o Zonă cu Emisii Reduse, care limitează accesul anumitor vehicule.
Centrul orașului Donostia/San Sebastián a devenit o Zonă cu Emisii Reduse (LEZ), ceea ce înseamnă că doar vehiculele care respectă cerințele de mediu stabilite pot circula în această zonă. Din acest motiv, este recomandat să îți lași mașina în parcarea de tip park-and-ride de la Illunbe și să continui deplasarea cu transportul public, bicicleta sau pe jos.
San Sebastián este deservit de trei aeroporturi aflate în apropiere. Unul se află la doar 20 km de centrul orașului și oferă legături cu Madrid și Barcelona. Aeroportul din Bilbao este la aproximativ 100 km, iar cel din Biarritz la aproximativ 40 km, ambele având conexiuni internaționale.
Aeroportul San Sebastián (EAS) – 20 km
Transport către oraș:
• Linia E21 (pe tot parcursul anului)
• Linia E30 (în sezonul de vară)
Aeroportul Bilbao (BIO) – 105 km
Există servicii de transfer între Aeroportul Bilbao și San Sebastián.
Aeroportul Biarritz (BIQ) – 45 km
Există servicii de transfer între Aeroportul Biarritz și San Sebastián.
Aeroportul Vitoria-Gasteiz (VIT) – 100 km
Nu există transfer direct de la aeroport. Companiile de autobuze Alsa și Pesa asigură transportul către San Sebastián din Autogara Vitoria-Gasteiz.
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