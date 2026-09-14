Dacă îți dorești o escapadă însorită, dar și plină de cultură, istorie și mâncare excelentă, Italia este o alegere sigură. Țara are destinații celebre precum Roma și Milano, însă pentru călătorii care vor să evite aglomerația există și locuri mai puțin cunoscute care merită descoperite, potrivit Express.

Matera, în sudul Italiei, oferă o experiență cu adevărat aparte și șansa de a vedea o parte a țării care pare complet diferită de traseele turistice obișnuite.

Orașul istoric se află în regiunea Basilicata și este renumit pentru vastul cartier de locuințe săpate în stâncă, cunoscut sub numele de Sassi, care a fost locuit neîntrerupt timp de cel puțin 9.000 de ani.

Matera poate avea până la 27 de grade în octombrie

Orașul italian are un patrimoniu remarcabil, iar climatul său mediteranean devine deosebit de atractiv pentru turiști odată cu venirea toamnei.

În octombrie, temperaturile maxime medii ajung la 23 de grade Celsius și pot urca până la 27 de grade, permițând vizitatorilor să descopere locul fără aglomerația specifică sezonului de vară.

Kathy, o creatoare de conținut de călătorie din New York, a publicat pe TikTok imagini din Matera, supranumită „Orașul de Piatră”.

Videoclipul său prezintă locuințele săpate în stâncă și un drum care trece printre impresionantele construcții din piatră aflate pe marginea unei stânci.

Orașul antic pare desprins dintr-o poveste, cu străzile sale pietruite și clădirile istorice.

În descrierea videoclipului, aceasta a scris: „Matera, un oraș istoric cu adevărat magic, diferit de orice alt oraș. Cel mai vechi oraș din Italia și posibil din întreaga Europă. Are 9.000 de ani! Recomand cu căldură să rămâneți cel puțin o noapte pentru a trăi pe deplin magia locului. Apusul este superb, cina în restaurantele amenajate în peșteri este memorabilă, iar răsăritul este și mai frumos.”

Pasionata de călătorii a descris Matera drept „cu adevărat uluitoare” și „cu ușurință unul dintre locurile mele preferate dintre cele vizitate în timpul călătoriei prin Puglia”.

În secțiunea de comentarii, oamenii au fost de acord.

Un turist a scris: „Unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat, cu adevărat uimitor.”

Un altul a spus: „Sunt acum în Matera, unul dintre locurile noastre preferate dintre cele pe care le-am vizitat.”

Ce poți face în Matera

Vizitatorii se pot plimba prin cartierele Sassi di Matera și pot opri la principalele puncte de belvedere de unde pot admira locuințele săpate în stâncă.

O altă atracție este Casa Grotta, o casă amenajată într-o peșteră, unde turiștii pot vedea cum trăiau odinioară familiile în interiorul stâncii.

Merită vizitat și Palombaro Lungo, uriașa cisternă subterană aflată sub Piazza Vittorio Veneto.

Catedrala din Matera, situată pe deal, oferă priveliști impresionante asupra orașului.

Pentru una dintre cele mai frumoase panorame, turiștii pot merge la Belvedere Murgia Timone, mai ales la răsărit sau la apus.

În zonă pot fi descoperite și bisericile săpate în stâncă, decorate cu fresce, precum și traseele din Parco della Murgia Materana, care trec pe lângă peșteri și peisaje spectaculoase de defileu.

Experiența poate fi completată cu o masă într-un restaurant amenajat într-o peșteră, unde pot fi încercate specialitățile locale din Basilicata, urmată de o plimbare de seară prin Sassi, când întregul cartier este luminat.