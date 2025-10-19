Parcul Natural Bucegi – trasee, obiective și sfaturi pentru vizitatori

Parcul Natural Bucegi impresionează prin peisaje spectaculoase, trasee montane variate și monumente naturale unice. Bucegii sunt destinația ideală pentru iubitorii de natură și aventură.

Parcul Natural Bucegi este o arie protejată de interes național care se află pe teritoriile administrative ale județelor Brașov, Dâmbovița și Prahova.

Este inclus în rețeaua Natura 2000 și este un loc perfect pentru drumeții.

Unde se află Parcul Natural Bucegi

Aria naturală Parcul Natural Bucegi se întinde în partea de sud a județului Brașov (Predeal, Râșnov, Bran și Moeciu), în nordul județului Dâmbovița pe teritoriul comunei Moroeni și în nord-vestul județului Prahova (Azuga, Bușteni, Comarnic și Sinaia), în apropierea drumului național DN1 care leagă București de Brașov.

Fiind localizat în centrul țării, în apropierea orașelor precum București, Brașov, Ploiești, Târgoviște, masivul Bucegi este una dintre cele mai vizitate destinații turistice din Carpații României.

Despre Parcul Natural Bucegi

Parcul Natural Bucegi, una dintre cele 27 de arii naturale protejate din România are o importanță națională majoră.

Suprafața totală a parcului este de 32.663 de hectare, aproape jumătate aflându-se în județul Dâmbovița. A fost înființat în 1974, iar în martie 2000 a fost declarat arie protejată prin Legea nr. 5.

Administrația parcului se află în comuna Moroeni. Relieful este variat, altitudinile fiind cuprinse între 800 m și 2505 m, la vârful Omu, unde funcționează și o stație meteorologică. Printre rezervațiile naturale incluse se numără Abruptul Bucșoiu – Mălăiești – Gaura, Locul fosilifer Plaiul Hoților și Turbăria Lăptici.

Pădurile acoperă aproximativ 65% din suprafața parcului, cele mai frecvente fiind pădurile de fag, brad, molid și combinațiile dintre aceste specii, în funcție de altitudine. La limita dintre zona forestieră și pajiștile alpine, care ocupă circa 35% din suprafața totală, se întâlnesc păduri de molid și larice.

În interiorul Parcului Natural Bucegi au fost identificate 14 rezervații naturale, printre care Abruptul Bucșoiu – Mălăiești – Gaura, Abruptul Prahovean, Cheile Tătarului și Turbăria Lăptici, precum și 46 de monumente naturale, între care Sfinxul, Babele, Cascada Urlătoarea, Peștera Ialomiței, Colții Morarului, Peștera Rătei, Hornurile Mălăieștilor și Stâncile Franz Joseph.

Trasee turistice în Bucegi

Există o mulțime de trasee pe care le poți face în Bucegi, de la cele mai ușoare până la cele mai dificile. Ai grijă să te echipezi corespunzător și să îți iei toate măsurile de precauție. Iată câteva trasee cu diferite puncte de plecare, în funcție de locul în care te afli, conform experimenteaza.ro.

· Sinaia – Cabana Vârful cu Dor – Cabana Peștera Ialomiței Durată: 6-7 ore urcare (mai puțin la coborâre) Dificultate: medie

· Sinaia – Cabana Piatra Arsă – Cabana Peștera Ialomiței Durată: 5-5,5 ore (3-3,5 h Sinaia – Piatra Arsă + 2 h Piatra Arsă – Peștera) Dificultate: medie

· Sinaia – Cabana Piatra Arsă – Cabana Babele – Cabana Omu Durată: ~8 ore (3-3,5 h Sinaia – Piatra Arsă + 1,5 h Piatra Arsă – Babele + 2,5 h Babele – Omu) Dificultate: medie

· Bușteni – Drumul Urlătorilor – Canton Jepi – Cabana Piatra Arsă Durată: ~5 ore Dificultate: medie

· Bușteni – Valea Jepilor – Cabana Caraiman – Cabana Babele – Cabana Peștera Ialomiței Durată: ~6 ore Dificultate: dificil

· Bușteni – Poiana Coștilei – Poiana Văii Cerbului – Pichetul Roșu – Cabana Mălăești Durată: ~7 ore Dificultate: medie

· Bușteni – Plaiul Fânului – Poiana Coștilei – Valea Cerbului – Cabana Omu Durată: ~7 ore urcare / ~6 ore coborâre Dificultate: dificil

· Bușteni – Cabana Gura Diham – Cabana Poiana Izvoarelor – Pichetul Roșu – Vârful Bucșoi – Cabana Omu Durată: ~8 ore Dificultate: medie

· Bușteni – Cabana Gura Diham – Cabana Diham Durată: ~3 ore Dificultate: medie

· Predeal – Șaua Baiului – Cabana Poiana Izvoarelor Durată: ~3 ore Dificultate: medie

· Predeal – Șipote – Cabana Diham – Pichetul Roșu Durată: ~4-5 ore Dificultate: medie

· Râșnov – Cabana Mălăiești – Cabana Omu Durată: ~7 ore Dificultate: medie

· Bran – Poarta – Ciubotea – Cabana Omu Durată: ~7 ore Dificultate: medie

· Bran – Poarta – Valea Gaura – Cabana Omu Durată: ~9 ore Dificultate: medie – dificil

· Bran – Șimon – Șaua Strunga – Cabana Peștera Durată: ~7-8 ore Dificultate: medie

Obiective turistice și atracții în Bucegi

Munții Bucegi oferă o mulțime de obiective naturale și turistice ușor accesibile pentru vizitatori. Iată câteva dintre principalele obiective turistice din această arie protejată:

Transbucegi (Drumul Babelor)

Drumul montan care asigură accesul în Parcul Natural Bucegi este spectaculos și trebuie să îl vizitezi, dacă nu l-ai văzut până acum. Este unul dintre cele mai frecventate trasee auto din zonă și oferă legătura cu principalele atracții turistice.

Barajul Bolboci

Un baraj artificial situat la altitudine mare, folosit pentru acumularea apei și producția de energie. Este punct de plecare pentru mai multe trasee montane. Peisajele de aici sunt deosebite și merită o vizită.

Lacul Bolboci

Lacul Bolboci este un lac de acumulare format în spatele Barajului Bolboci, pe râul Ialomița. Are o lungime de aproximativ 2 km și se întinde până în zona Cheilor Tătarului.

Cheile Tătarului

Cheile Tătarului este o arie naturală protejată de interes național cu o suprafață de 144 hectare. Se află între Platoul Padina și Lacul Bolboci, la o altitudine medie de 1.800 m. Ai o mulțime de oportunități de a petrece timpul aici.

Platoul Padina

Zonă montană situată în județul Dâmbovița a fost declarată stațiune de interes național în 2018. Este punct de plecare pentru trasee și activități turistice montane.

Mănăstirea Peștera Ialomiței

Mănăstirea se află la intrarea în Peștera Ialomiței. Este un obiectiv cultural și religios frecvent vizitat de turiști.

Peștera Ialomiței

Această peșteră se află pe Muntele Bătrâna, la peste 1.600 m altitudine. Are o lungime de aproximativ 480 m, din care 400 m pot fi parcurși de vizitatori.

Cascada 7 Izvoare

O cascadă formată prin unirea a șapte izvoare și un obiectiv turistic celebru în România. Este cunoscută pentru calitatea apei, despre care se spune că este printre cele mai pure.

Lacul Scropoasa

Acest lac natural este recunoscut pentru culoarea verde-turcoaz a apei și oferă priveliști de poveste.

Cheile Orzei

Aceste chei înguste situate în Munții Bucegi pot fi vizitate pentru traseele ușor accesibile și peisajele specifice zonei carstice.

Activități în Parcul Natural Bucegi

Sunt 14 Rezervații Naturale pe teritoriul Parcului Natural Bucegi. Pe lângă drumeții, poți vizita monumentele naturale precum Monumentul Eroilor (Crucea de pe Caraiman), obiective precum Babele, Sfinxul, Cascada Urlatoarea, Pestera Ialomitei sau să faci trasee. Cele mai populare sunt:

• Bușteni - Cascada Urlătoarea - Poiana Țapului

• Bușteni - Valea Jepilor Mici - Cabana Caraiman - Cabana Babele - Hotel Peștera

• Cabana Babele - Vf. Caraiman - Monumentul Eroilor

• Cota 2000 - Cabana Piatra Arsă - Cabana Babele - Șaua Șugărilor - Cabana Vf. Omu

• Peștera - Babele

Iarna, există zone dedicate sporturilor de iarnă precum pârtiile din Valea Dorului, Valea Soarelui și cele din Muntele Furnica, pârtiile Kalinderu din Bușteni sau Zănoagă din Bran.

Sfaturi utile pentru vizitatori

Dacă alegi să pleci în drumeții, informează-te despre traseul ales, gradul de dificultate, condițiile meteo și programul mijloacelor de transport pe cablu.

Pleacă echipat corespunzător și ia cu tine o hartă a zonei, o lanternă și o trusă de prim-ajutor. Evită să pleci singur și anunță cabanierul despre traseul pe care îl vei urma, înscriindu-te în Registrul de trafic al turiștilor.

Alege traseul în funcție de condiția fizică și psihică a celui mai puțin pregătit din grup și urmează doar traseele marcate, verificând constant marcajele și indicatoarele.

Dacă apar dificultăți sau vremea se înrăutățește, retrage-te la cea mai apropiată cabană. Nu consuma alcool înainte sau în timpul drumeției.

În caz de accident, acționează rapid pentru a proteja persoana rănită și anunță salvamontul, precizând ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor, când s-a produs accidentul și unde se află victimele. Dacă te rătăcești, păstrează grupul unit, rămâi treaz și atent, mișcă-te pentru a preveni hipotermia și nu consuma alcool.

Pentru siguranță, apelează la ghizi montani autorizați și contactează echipele salvamont atunci când este necesar.

Cabane și refugii montane

• Baza Salvamont Bușteni – Baba Mare: Platoul Bucegilor, peste 2200 m altitudine, la 15-20 min de telecabina Babele, pe traseul Babele-Vf. Omu, salvamontisti permanent.

• Baza Salvamont Prahova – Cota 1400: lângă stația de telecabină și facilități turistice (hotel, terasă, restaurant).

• Baza Salvamont Dâmbovița – Peștera: Valea Ialomiței, la 100 m de telecabina Peștera, 5 min de hotel, 10 min de Mănăstirea Peștera Ialomiței, conform buceginatura.

• Baza Salvamont Bran – Vf. Omu: în spatele Cabanei Omu, 2507 m altitudine.

• Viitoarea Baza Salvamont Zănoaga: Valea Ialomiței, la intersecție de drumuri auto, la câteva minute de cabanele Zănoaga și Bolboci.

• Centrul Național Salvamont: Valea Ialomiței, lângă drumul auto, câteva minute de cabanele Padina, Diana și Pensiunea Coteanu.

• Refugiul Salvamont Bran – Ciubotea: lângă drum forestier, 30 min de cartierul Poarta, prezența personalului nu este constantă.

• Refugiul Salvamont Sinaia – Cota 2000: 30 m de telecabină și restaurant, prezență constantă.

• Refugiul din Șaua Bătrâna: peste 2000 m, ramura vestică a Bucegilor, aproape de trasee spre Bran-Moeciu, cabana Padina sau Vf. Omu, deschis permanent.

• Refugiul din Șaua Strunga: 1 h de cabana Padina, deschis permanent.

• Cantonul Jepi: pe marginea Abruptului Prahovean, la 15-20 minute de Complexul Sportiv Piatra Arsă și traseul Bușteni-Piatra Arsă, construcție veche.

• Refugiul Salvamont Bușteni – Valea Spumoasă: 30 min de telecabina Bușteni și hotel Silva, folosit doar de salvamontisti.

• Refugiul din Șaua Țigănești: Muntele Clincea, lângă traseul spre Bran, 1-1,5 h de cabana Mălăiești, 2,5 h de cabana Vf. Omu.

• Refugiul Salvamont Râșnov – Valea Mălăiești: peste 1700 m, aproape de traseele spre Omu, Râșnov, Bușteni, Bran, administrat de cabanierul de la Cabana Mălăiești.

