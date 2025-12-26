Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate

26-12-2025 | 18:09
Un accident de amploare s-a produs pe Drumul Expres 12, în zona localității Optași Măgura, județul Olt, unde 10 autoturisme au fost implicate într-o coliziune în care se aflau aproximativ 27 de persoane.

Aura Trif

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție la nivelul județului Olt, pentru gestionarea eficientă a situației de urgență.

La fața locului au intervenit echipajele operative ale ISU Olt, cu șapte echipaje SMURD, o autospecială pentru victime multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un microbuz și o autospecială de primă intervenție, precum și mai multe ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Olt.

O persoană, transportată la spital

În sprijin au fost trimise și forțe din județul Argeș. ISU Argeș participă cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru victime multiple, o autospecială pentru descarcerare, alături de două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Argeș.

Ministerul Sănătății transmite că până în prezent: 
• 1 persoană a fost transportată la spital, conștientă și cooperantă, cu suspiciune de fractură la nivelul unui membru superior;
• 2 persoane au fost asistate medical la fața locului pentru contuzii, însă au refuzat transportul la spital.

Cadrele medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina au fost mobilizate, în urma accidentului rutier cu zece autoturisme care s-a produs pe drumul expres Craiova-Piteşti, a informat Ministerul Sănătăţii.

"Pentru asigurarea capacităţii de răspuns medical, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina a fost mobilizat, iar Ministerul Sănătăţii este în contact permanent cu conducerea unităţii sanitare, pentru o organizare cât mai eficientă a activităţii medicale, în eventualitatea în care va fi necesar transportul unui număr mai mare de pacienţi către spital", au precizat reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: accident, victime, olt, carambol,

Dată publicare: 26-12-2025 17:06

