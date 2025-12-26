ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.

Potrivit meteorologilor, în zilele de vineri și sâmbătă (26 și 27 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile estice și sud-estice, dar și local în centru și sud-vest, cu viteze de 40–60 km/h. Duminică, 28 decembrie, vântul se va intensifica la nivel național, amplificând senzația de frig. La munte, rafalele vor depăși frecvent 60–80 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă.

În nordul, centrul și estul teritoriului, precum și la munte temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, pe arii mai extinse în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică. Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5...15 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei.

Cod Galben de vânt și viscol la munte

Pentru intervalul 26 decembrie, ora 14 – 27 decembrie, ora 16, este în vigoare un Cod Galben de intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei și pe litoral, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu 70–80 km/h, iar la altitudini mari poate ajunge la 90–120 km/h, viscolind zăpada.

Un nou Cod Galben este valabil din 27 decembrie, ora 16, până pe 28 decembrie, ora 02. Vântul va sufla cu putere în nordul Moldovei și vestul Olteniei, iar în Carpații Meridionali și Orientali rafalele pot depăși 90–110 km/h în zona înaltă.

Vânt și ninsori viscolite în cea mai mare parte a țării

În intervalul 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10, vântul se va intensifica în aproape toată țara. Un Cod Galben vizează Maramureșul, Transilvania, Moldova, Dobrogea și zonele montane, unde se vor semnala ninsori viscolite. În aceste regiuni, viteza vântului va ajunge la 60–70 km/h, iar local chiar la 80 km/h. În Oltenia, local în Muntenia și sudul Banatului, vântul va sufla cu 50–60 km/h.

La munte, ninsorile vor fi viscolite, local moderate cantitativ, mai ales în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali, unde stratul de zăpadă va ajunge la 10–15 cm, iar vizibilitatea va fi redusă semnificativ. În nordul, centrul și estul țării se va depune un strat de zăpadă de 3–6 cm.

Cod Portocaliu în zona înaltă a munților

Codul Portocaliu, este valabil în aceeași perioadă (28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10), pentru zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură. Aici, vântul va sufla extrem de puternic, cu rafale de peste 110–130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada va fi puternic troienită.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate de viscol, să se informeze din surse oficiale și să fie pregătită pentru condiții dificile de trafic și vreme deosebit de rece.

