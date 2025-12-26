Thailanda a atacat Cambodgia cu avioane de luptă F-16, care au lansat aproximativ 40 de bombe asupra unui sat

Thailanda și Cambodgia au fost implicate vineri într-un conflict armat de-a lungul frontierei lor, chiar în timp ce cele două țări purtau discuții pentru a încerca să pună capăt conflictelor armate care au izbucnit la începutul lunii decembrie.

Potrivit Associated Press, Ministerul Apărării din Cambodgia a anunțat că Thailanda a trimis avioane de luptă F-16 pentru a arunca aproximativ 40 de bombe asupra unui sat din provincia Banteay Meanchey, situată în nord-vestul țării.

Nu există informații imediate privind victimele, dar ministerul afirmă că au fost distruse case și infrastructură.

Armata thailandeză a confirmat atacul, afirmând că o operațiune comună a armatei și forțelor aeriene era esențială pentru a proteja provincia thailandeză Sa Kaeo, care se învecinează cu Banteay Meanchey și unde cele două națiuni au revendicări teritoriale suprapuse.

Revendicările teritoriale de lungă durată de-a lungul frontierei sunt cauza tensiunilor care au degenerat în lupte deschise la sfârșitul lunii iulie. Medierea prim-ministrului malaysian Anwar Ibrahim, susținută de presiunea președintelui american Donald Trump, a determinat cele două părți să convină asupra unui armistițiu fragil după cinci zile de lupte.

Fiecare parte descrie acțiunile militare actuale ca fiind întreprinse în legitimă apărare și acuză cealaltă parte de încălcarea armistițiului.

„Dacă Cambodgia nu este sinceră în privința armistițiului, pacea nu va fi posibilă, iar Thailanda nu va avea altă opțiune decât să continue operațiunile militare la scară largă pentru a-și apăra suveranitatea”, a declarat vineri mareșalul aerului Jackkrit Thammavichai, purtător de cuvânt al forțelor aeriene thailandeze.

Între timp, oficialii militari ai ambelor națiuni au organizat a treia zi de discuții la nivel de lucru ale Comitetului general pentru frontiere deja înființat, la un punct de control între provincia Pailin din Cambodgia și provincia Chanthaburi din Thailanda.

Reuniunea comitetului se va încheia sâmbătă, când miniștrii apărării din Thailanda și Cambodgia vor participa și vor formaliza un acord.

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul a declarat vineri că Thailanda se așteaptă ca statul Cambodgia să accepte un armistițiu de 72 de ore și, dacă acesta va fi implementat cu succes, Thailanda va lua în considerare repatrierea prizonierilor de război cambodgieni, o cerere importantă.

Potrivit oficialilor, Thailanda a pierdut 26 de soldați și un civil ca urmare directă a luptelor din 7 decembrie.

Thailanda a raportat, de asemenea, 44 de morți civili ca efect colateral al situației.

Cambodgia nu a publicat cifre oficiale privind victimele militare, dar afirmă că 30 de civili au fost uciși și 90 răniți.

Sute de mii de oameni au fost evacuați din zonele afectate de ambele părți ale frontierei.

Trump a vorbit la telefon cu prim-miniștrii thailandez și cambodgian pe 12 decembrie și a afirmat pe rețelele de socializare că aceștia au convenit să reia armistițiul. Anutin a negat existența unui astfel de acord, iar luptele au continuat.

Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat într-o convorbire telefonică săptămâna aceasta cu prim-ministrul cambodgian Hun Manet că Washingtonul este pregătit „să faciliteze discuțiile pentru a asigura pacea și stabilitatea” între Cambodgia și Thailanda, a declarat Departamentul de Stat al SUA.

Pe fondul luptelor, mass-media thailandeză a evidențiat săptămâna aceasta salvarea a cinci animale sălbatice malnutrite – un leu, o leoaică, un urs malayan și doi urși negri asiatici – dintr-un cazinou care ar fi servit drept fortăreață militară cambodgiană și care a fost capturat duminică de marina thailandeză.

Animalele au fost sedate și transportate la centre de reproducere a faunei sălbatice din Thailanda, a declarat vineri Departamentul Parcurilor Naționale, Faunei Sălbatice și Conservării Plantelor pentru Associated Press.

Ajunse la noile lor case până la Crăciun, leoaica a fost numită „Merry” și leul „Christmas”, pentru a sărbători salvarea lor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













