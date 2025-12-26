Atac cu cuțitul în metroul din Paris: trei femei rănite, suspectul a fost reținut

26-12-2025 | 22:14
Poliție Paris
Trei femei au fost rănite vineri după-amiază cu cuţitul în metroul parizian de un bărbat care a reuşit să fugă, dar ulterior a fost reţinut nu departe de capitală, a anunţat justiţia franceză, relatează AFP.

Agresiunile au avut loc în trei staţii ale aceleiaşi linii de metrou, în centrul capitalei, la mijlocul după-amiezii, a declarat pentru AFP operatorul public de transport parizian (RATP).

Două dintre "victime au fost preluate de salvatori şi transportate într-un mediu spitalicesc fără ca pronosticul vital să fie ameninţat", în timp ce a treia s-a prezentat singură la spital, a anunţat prefectura de poliţie.

Presupusul autor, în vârstă de 25 de ani, a putut fi identificat "datorită imaginilor de pe camerele de supraveghere". Deja cunoscut serviciilor de poliţie pentru diverse fapte, precum atingere adusă bunurilor private, el a fost reţinut "la sfârşitul după-amiezii în Val-d'Oise", la nord-vest de capitală, potrivit justiţiei.

O anchetă încredinţată serviciilor de siguranţă regională a transporturilor (SRT) a fost deschisă pentru tentativă de omucidere voluntară şi violenţe voluntare cu mână armată.

Prefectul poliţiei din Paris Patrice Faure "a salutat reactivitatea şi mobilizarea serviciilor sale pentru intervenţia lor şi reţinerea individului suspectat că este autorul faptelor".

Ministrul de interne Laurent Nunez a făcut apel săptămâna trecută la prefecţi şi responsabili de securitate la "vigilenţă maximă" odată cu apropierea festivităţilor de Anul Nou, potrivit unei telegrame despre care a aflat AFP.

El a vorbit atunci despre "nivelul foarte ridicat al ameninţării teroriste" şi despre "riscuri de tulburări la ordinea publică". De asemenea, a atras atenţia să se acorde atenţie "transportului în comun".

