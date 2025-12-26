Un angajat al Şcolii de Poliţie Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev

26-12-2025 | 21:43
Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev, fapta fiind sesizată în urmă cu aproape o săptămână de către reprezentanţii unităţii de învăţământ.

Mihaela Ivăncică

"La nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova - Serviciul de Investigaţii Criminale se efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la viol, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de reprezentanţii unei instituţii de învăţământ postliceal, din Câmpina", a transmis, vineri seară, IJP.

Persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 49 de ani, a fost condusă la sediul unităţii de poliţie, în vederea audierii.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că bărbatul de 49 de ani este angajat al Şcolii de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, fiind încadrat ca personal de serviciu, iar persoana pe care ar fi încercat să o violeze este un elev al unităţii de învăţământ.

Bărbatul de 49 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie analizată oportunitatea luării unei alte măsuri preventive.

"Având în vedere faptul că cercetările sunt în curs de desfăşurare, conform prevederilor legale aplicabile, acestea sunt informaţiile care pot fi comunicate public, în vederea protejării integrităţii procedurale şi a bunei desfăşurări a anchetei penale", precizează IJP Prahova. 

Sursa: Agerpres

