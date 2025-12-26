Cele mai frumoase orașe mici din Europa pe care turiștii le ignoră. Destinații ideale pentru un city-break

Marile orașe europene au atracțiile lor evidente, dar orașele mici din Europa au un farmec aparte și nu sunt atât de aglomerate.  

Poți să te relaxezi la soare într-un parc de pe malul unui râu, să savurezi un pahar de vin la o cafenea pe trotuar sau să te plimbi pe străzi pavate cu secole de istorie. Aceasta este esența orașelor mici și cochete ale Europei.

Cele mai frumoase orașe mici din Europa

Olomouc, Cehia

Cehii numesc Olomouc „Praga mai bună” și călătorii care cunosc zona sunt de acord. Este un oraș istoric superb, care impresionează prin autenticitate și lipsa aproape completă a turiștilor. Restaurantele și microberăriile sale sunt locuri excelente pentru a gusta mâncarea locală și berea proaspăt preparată care a făcut renumele țării. Praga este frumoasă, dar ia o pauză și bucură-te de atmosfera relaxată din Olomouc.

De la Gara Centrală din Praga până la Olomouc poți lua trenul. Călătoria durează puțin peste două ore cu trenul SuperCity.

orase din europa

La Rochelle, Franța

Acest oraș francez de coastă, odinioară foarte important, este în continuare impresionant. În loc să fie un port pentru flote de pescuit și vase comerciale, La Rochelle găzduiește acum una dintre cele mai mari flote de bărci de agrement din Europa. Înainte de a părăsi fațadele luminoase de calcar ale Vieux Port, fă o plimbare cu bicicleta pe insula Île de Ré, care adăpostește sate relaxate și plaje lungi cu nisip fin.

Trenul de mare viteză TGV de la Paris, Gara Montparnasse, pleacă la fiecare 2-3 ore și ajunge în La Rochelle în aproximativ 3 ore, conform interrail.eu.

orase din europa

Berna, Elveția

Berna a fost casa lui Albert Einstein, are urși care trăiesc în centrul orașului și este capitala Elveției. Toate acestea sunt fapte interesante, dar nu sunt motivul principal pentru a vizita Berna.

Ce face orașul atât de minunat este așezarea sa liniștită pe terenul deluros deasupra unei curbe grațioase a râului Aare. Cele douăsprezece fântâni din secolul al XVI-lea și arcadele medievale de cumpărături contribuie la statutul centrului istoric al Bernei ca sit UNESCO.

Berna este perfectă pentru un city break. Din Geneva sau Zurich, există mai multe trenuri zilnice cu care poți ajunge în mai puțin de 2 ore.

orase din europa

Santiago de Compostela, Spania

Faimos pentru pelerinaj, Santiago de Compostela se află în colțul nord-vestic izolat al Spaniei. Rețeaua feroviară ajunge și aici. Devotații catolici vin să se închine la osemintele Sf. Iacob. Orașul oferă și o privire asupra vieții din Galicia, o regiune cu propria limbă, cultură și obiceiuri.

orase din europa

Turku, Finlanda

Turku este vechea capitală și un oraș relaxat pe coasta de sud-vest a Finlandei. Datând de la sfârșitul secolului XIII, Turku este cel mai vechi oraș din țară și găzduiește Castelul Turku, cea mai bine conservată clădire medievală din Finlanda, deschisă vizitatorilor.

orase din europa

Porto, Portugalia

Porto este adesea umbrit de rivalul său mai mare și capitala Portugaliei, Lisabona. Ambele merită vizitate, dar Porto impresionează prin autenticitate și locuri speciale cu apusuri de poveste, care îți vor rămâne imprimate în suflet. Nu este doar un oraș de privit: vizitează cramele de vin de Porto sau fă o excursie cu trenul pitoresc până în Pocinho și regiunea viticolă Douro.

Varna, Bulgaria

Oraș istoric, relaxat, pe coasta impresionantă a Mării Negre, Varna este cunoscut ca fiind capitala de vară a Bulgariei. Pe străzi vei da literalmente peste fundații romane antice. Cel mai vechi obiect de aur descoperit vreodată provine din Varna, datând din 4.750 î.Hr.

Orvieto, Italia

O plimbare pe străzile înguste și pavate ale unui oraș medieval de pe deal este suficient motiv pentru a vizita Umbria. Orvieto este unul dintre cele mai fermecătoare orașe mici din Europa, situat pe un platou înalt de rocă vulcanică, accesibil cu funicularul din gara locală. Catedrala sa excepțională și turul orașului subteran pot fi vizitate într-o excursie de o zi din Roma. Încheie ziua cu un pahar de vin alb Orvieto pe terasa unui bar din oraș.

orase din europa

Lugano, Elveția

Orașul Lugano este situat pe malul Lacului Lugano (Lago di Lugano sau Ceresio) în cantonul sudic Ticino, Elveția. Cantonul Ticino are aproximativ 200 de municipalități în limitele sale, dar orașul Lugano este cel mai mare dintre ele. Fiindcă centrul Lugano se află la doar 8 km de graniță, influența italiană se poate observa peste tot. De exemplu, orașul găzduiește celebra Università della Svizzera Italiana (Universitatea Elveției Italofone), a cărei locație privilegiată îi permite să acționeze ca o punte între Lombardia (Italia) și restul Elveției. Orașul este superb și merită un city break de câteva zile.

orase din europa

San Sebastian, Spania

Orașul San Sebastián din Țara Bascilor, Spania, este una dintre cele mai fotogenice destinații din Europa. Lunile de vară, din iunie până în septembrie, sunt de obicei cele mai potrivite pentru plajă. Pentru gurmanzi, lunile mai liniștite de primăvară și toamnă sunt momente mai potrivite pentru a găsi o masă în restaurantele cu stele Michelin din oraș.

