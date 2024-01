Sinaia. Totul despre „Perla Carpaților”, cea mai mare și populară stațiune de pe Valea Prahovei

Această stațiune populară este plină de turiști români și străini, mai ales pe timp de iarnă, când peisajul este fascinant, iar pasionații de schi vin să se distreze. Este locul ideal pentru o escapadă de weekend, pentru a petrece sărbătorile de iarnă sau pentru câteva zile de relaxare în mijlocul naturii. În plus, există o mulțime de obiective turistice și lucruri de făcut.

Obiective de vizitat în Sinaia

Sunt o mulțime de obiective de vizitat în Sinaia în orice anotimp. Cu siguranță vara și iarna sunt printre preferatele tuturor și au farmecul lor aparte, dar această stațiune este plină de farmec, așa că locurile de vizitat te așteaptă indiferent de anotimp.

Vizitează Muzeul orașului Sinaia. Castelul Știrbey-Florescu este cea mai veche reședință de vacanță din Sinaia.

A fost proiectat de arhitectul olandez Josef Jacob Schieffleers și are 13 săli tematice pentru a descoperi tainele și secretele acestui oraș.

Peleș și Pelișor sunt de neratat dacă ajungi în Sinaia. Castelul Peleș este o construcție celebră, construit la dorința regelui Carol I al României. Este una dintre cele mai importante clădiri istorice din România.

Are 160 de camere și mai multe scări interioare, inclusiv o sală de teatru cu o scenă de 60 de locuri.

Cele mai importante săli sunt Holul de Onoare, Biblioteca regală, Sălile de arme, Sala de muzică, Sala Maură, Sala de Consiliu și Dormitorul regal.

Castelul Pelișor este unul mic și se află pe domeniul Castelului Peleș. A fost construit ca reședință pentru principalii moștenitori Ferdinand și Maria. Are 99 de încăperi printre care un dormitor de aur. Principalele săli sunt Holul de onoare, Biroul regelui Ferdinant, Dormitorul de aur și Camera de Aur.

Tot aici poți vedea o valoroasă colecție de artă decorativă Art-Noueveau și lucrări ale unor artiști precum E.Galle sau L.C. Tiffany.

Parcul Dimitrie Ghica este și el un loc popular din Sinaia. A fost înființat în 1881 și oferă mai multe atracții. Pe marginea aleilor găsești busturile unor personalități care au locuit aici sau au venit în vizită, precum Mihai Eminescu, Dimitrie Ghica, Ion Creangă sau Nicolae Bălcescu.

Poți găsi locuri de joacă și iarna un patinoar artificial.

Alt loc popular din Sinaia este Cazinoul situat în parcul Dimitrie Ghica. Este un obiectiv popular al orașului și poți găsi expoziții temporare fascinante.

Alte obiective turistice pe care ar trebui să le vizitezi în Sinaia:

· Casa Memorială George Enescu

· Muzeul de Trenulețe în miniatură

· Mănăstirea Sinaia

· Drumul Regal

· Poiana Stânii Regale

· Castelul Foișor

· Peștera lui Bogda

· Stânca Sfânta Ana

· Escapade Adventure Park

· Centrul Cultural Carmen Sylva

· Cota 2000

· Vila Florescu

· Casa lui Nicolae Iorga

· Lacul Bolboci și cabana

Pârtii de schi în Sinaia

Sinaia este cunoscută pentru pârtiile sale de schi ideale pentru iubitorii sporturilor de iarnă.

Sunt 16 pârtii de schi omologate, cu peste 16 km schiabili.

1.Valea Dorului 1 – medie, 775 m, deservită de telescaun

2. Valea Dorului 2 – medie, 804 m, deservită de telescaun

3. Valea Dorului Varianta – medie, 895 m, deservită de telescaun + 3a si 3b – trasee de 500 m si 1000 m

4. Valea Soarelui – medie, 1190 m, deservită de telescaun

5. Scandurari – medie, 505 m

6. Drumul de Vara – medie, 1800 m, deservită de telecabina + 6a – traseu, 1300 m

7. Tarle – dificilă, 950 m, deservită de telecabină

8. Papagal – dificilă, 900 m, deservită de telecabină

9. Carp – dificilă, 1382 m, deservită de telecabină

10. Incepatori – ușoară, 173 m, deservită de telecabină

11. Partia Noua – medie, 2000 m, deservită de telegondolă

12. Valea Soarelui 2 – ușoară, 1200 m, deservită de telescaun

13. Laptici 1 – ușoară, 1900 m, deservită de telescaun

14. Laptici 2 – medie, 900 m, deservită de telescaun

15. Gondola – ușoară, 150 m, deservită de teleschi

16. Valea cu Brazi – medie, 400 m, deservită de telegondola

Pârtiile de schi au grade de dificultate diferite – albastru pentru începători, apoi roșu și negru pentru nivel mediu și avansat.

Toate pârtiile din Sinaia sunt deservite de instalații de transport pe cablu accesibile cu telecabina Sinaia-Cota 1.400-Cota 2.000.

Pârtia Carp Sinaia are un grad mare de dificultate și o lungime de 1.382 de metri, iar o lățime medie de 50 de metri. Pârtia are telescaun cu vehicule de 4 locuri și telecabină. Nu are iluminare nocturnă și nici tunuri de zăpadă.

Pârtia Drumul de Vară are dificultate medie, cu o lungime de 394 de metri și o lățime de 30 de metri. Nu are instalații de transport pe cablu în funcțiune, tunuri de zăpadă sau instalație de iluminare nocturnă.

Pârtia Gondola Sinaia este una cu grad mic de dificultate. Are o lungime de 150 de metri și o lățime de 40 de metri. Este deservită de o telegondolă modernă și și un baby schi.

Trasee montane care pornesc din Sinaia

Dacă mergi în Sinaia, este exclus să nu faci măcar o un traseu montan care oferă o experiență încântătoare în natură și peisaje spectaculoase.

Ia-ți o pereche de bocanci bună, în care să îți fie cald, o sticlă de apă, îmbrăcăminte groasă și câteva provizii.

Sunt o mulțime de trasee montane pe care le poți face indiferent de nivelul de pregătire fizică sau de experiența pe care o ai.

Sinaia – Poiana Stanii – Cabana Piatra Arsa – Dureză 3 ore și jumătate și traseul începe de la capătul străzii Furnica, continuând pe șoseaua ce ajunge la Hotelul Alpin Cota 1400.

Sinaia – Cota 1400 – Cabana Vârful cu Dor – dureză cam 2 ore jumate – trei ore, iar traseul începe de la capătul străzii Furnica, apoi pe strada Victoria și urci într-o poiană largă, apoi în pădure și continui pe Plaiul Vacilor.

Sinaia – Cabana Peștera: Sinaia – Cabana Peștera = (7-8 ore).

Sinaia – Cota 1400 - C. Valea cu brazi - Vf. Cu Dor: Sinaia – Cota 1400 m – Cabana Valea cu Brazi (1500 m) – Vf. Cu Dor = (3-5 ore).

Sinaia – Vf. Omu: Sinaia – Vf. Omu (2505 m) = (5-6 ore).

Cum ajungi în Sinaia

Sinaia este la 120 de km de București, 60 de km de Ploiești și 50 de km de Brașov.

Poți ajunge ușor cu mașina, dacă nu mergi chiar înainte de Crăciun, când poți face și o zi pe drum din cauza blocajului. Altfel, din București în Sinaia faci cam maximum 2 ore.

Altă opțiune este să iei trenul. În gara din Sinaia ajung trenuri din cele mai importante orașe din România: București, Baia Mare, Satu Mare, Brașov, Oradea, Bistrița, Timișoara, Iași, Sibiu sau Galați.

Drumul nu este deloc greu și trenul poate fi o opțiune validă pentru traficul de pe Valea Prahovei. Principala magistrală care traversează stațiunea este DN1 care face joncțiune cu DN71 ce vine dinspre Târgoviște prin Pucioasa, Fieni și Moroieni.

Poți ajunge în Sinaia și cu microbuzul. Există o autogară în Sinaia, așa că acesta este un mijloc de transport în comun popular.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 07-01-2024 09:56