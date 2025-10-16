„Sub Sfinxul din Bucegi e un buncăr bântuit”. Câți români sunt convinși că la noi în țară există locuri cu o „energie aparte”

Stiri Diverse
16-10-2025 | 19:30
locuri energetice

Mai mult de jumătate dintre români cred că avem „locuri energetice" în țară, care ne pot schimba starea de spirit sau pot să ne aducă noroc.

autor
Robert Hoară

Acestea sunt credințe răspândite la scară largă fără legătură cu vârsta, educația și mediul de trai. Sociologii avertizează însă că atunci când astfel de convingeri ajung să înlocuiască rațiunea și știința pot deveni periculoase, potrivit unei cercetări INSCOP.

Teoriile despre „locurile energetice" și tunelurile misterioase din Bucegi sunt răspândite în special pe rețelele sociale.

Un studiu sociologic INSCOP arată că peste jumătate dintre români cred că în țară există zone cu o „energie aparte”, care le pot influența starea de spirit în timp ce doar 37,8% nu cred în astfel de fenomene.

Cei mai mulți dintre cei care cred în „energia locurilor sau a lucrurilor" sunt tinerii între 18 și 29 de ani - peste 60%.

Citește și
flori
Spectacolul florilor a adus magie în Târgu Mureș. Sutele de spectatori au admirat carele alegorice colorate

Persoană: Totul ține de minte, de cum ți-ai creat ideea dar poate simți, dar nu există nimic. Nu exclud, dar poate există, poate nu”.

Persoană:Sub sfinxul de la Bucegi e un buncăr pe care l-a făcut Ceaușescu și că ar fi bântuit. Da, și eu cred. În teoriile consiprației în special, că nu suntem singuri că există extratereștri că n-ai cum să-mi spui mie că în acest Univers suntem doar noi”.

Persoană: „Eu cred, dar cred despre persoanele care au această apariție spirituală ca și cum încarcă energie negativă sau pozitivă într-un obiect, iar purtătorul poate să emane acea energie pe care o deține”.

Sociologii avertizează că aceste credințe pot deveni periculoase atunci când lumea nevăzută devine, pentru unii, mai reală decât faptele.

Gelu Duminică, sociolog:Credințele populare sunt bine pentru societate ele definesc o societate. Problema este când tu negi știința în detrimentul credințelor populare mistice. Faptul că ele există nu este nici măcar o problemă. Faptul că tu atunci când copilul tău este bolnav îi dai și medicamentul și descântec, nu e o problemă. Marea problemă este când tu îi dai doar descântecul și nu îi dai medicamentul”.

Credința în misticism nu ține de nivelul de educație. Cei mai mulți dintre adepți stau în orașe mari în special în București. Chiar dacă în mediul rural, procentul scade ușor, tot rămâne ridicat.

Mai mulți elevi care abia ieșiseră de la școală s-au bătut în stația de autobuz. „Își lasă copilul la școală și vine bătut”

Sursa: Pro TV

Etichete: magie, mistic, sondaj, inscop,

Dată publicare: 16-10-2025 19:30

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Mai mult de jumătate dintre români cred în existența locurilor „încărcate energetic”. Tinerii, mai deschişi
Stiri Diverse
Mai mult de jumătate dintre români cred în existența locurilor „încărcate energetic”. Tinerii, mai deschişi

Mai mult de jumătate dintre români cred că în țară există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor, potrivit Barometrului România între magie și ezoterie, realizat de INSCOP.

Spectacolul florilor a adus magie în Târgu Mureș. Sutele de spectatori au admirat carele alegorice colorate
Stiri Diverse
Spectacolul florilor a adus magie în Târgu Mureș. Sutele de spectatori au admirat carele alegorice colorate

Spectacol plin de culoare pe străzile din Târgu Mureș. Care alegorice pline cu flori au defilat prin centrul orașului, sub privirile a sute de spectatori.Festivalul, inspirat din Ungaria, a adunat și formații de dansatori, zâne și regine.

BIG LITTLE FESTIVAL 2025. Trei zile pline de magie pentru întreaga familie
Stiri Mondene
BIG LITTLE FESTIVAL 2025. Trei zile pline de magie pentru întreaga familie

PARTENERIAT. Ultimul weekend al verii calendaristice a transformat Palatul Mogoșoaia într-un tărâm al imaginației, bucuriei și conexiunii autentice dintre părinți și copii.  

Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție

Vâscul era văzut ca fiind încărcat cu magie, în mitologiile europene. Deși în ziua de azi, vâscul este asociat cu norocul în dragoste, în trecut planta era mai degrabă un simbol al curățeniei spirituale, sănătății și al armoniei.

(P) Caravana Coca-Cola de Crăciun răspândește magie și bucurie în toată țara, chiar și unde camioanele roșii nu pot ajunge
Advertoriale
(P) Caravana Coca-Cola de Crăciun răspândește magie și bucurie în toată țara, chiar și unde camioanele roșii nu pot ajunge

Caravana Coca-Cola, motivul de bucurie a celor mici și pretextul de a crede în magie pentru cei mari, își continuă călătoria prin țară.  

Recomandări
Metoda folosită de șefa Spitalului Militar pentru a-și crește ilegal veniturile. Procurorii au ridicat alți 17 suspecți
Stiri Justitie
Metoda folosită de șefa Spitalului Militar pentru a-și crește ilegal veniturile. Procurorii au ridicat alți 17 suspecți

Acuzații de corupție, la vârful Spitalului Militar Central. Medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română, este suspectată de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Anunțul făcut de Trump în timp ce discută cu Putin. Vineri, liderul SUA îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă
Stiri externe
Anunțul făcut de Trump în timp ce discută cu Putin. Vineri, liderul SUA îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă

Președintele Donald Trump discută, joi, la telefon, cu omologul său rus Vladimir Putin, a declarat un oficial al Casei Albe pentru publicația americană Axios. Discuția va avea loc cu o zi înaintea întâlnirii liderului SUA cu Volodimir Zelenski.

Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan
Stiri actuale
Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan

Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a fost chemată la audieri. Este martor într-o anchetă în care este vizată, de fapt, sora ei vitregă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Octombrie 2025

49:18

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28