„Sub Sfinxul din Bucegi e un buncăr bântuit”. Câți români sunt convinși că la noi în țară există locuri cu o „energie aparte”

Mai mult de jumătate dintre români cred că avem „locuri energetice" în țară, care ne pot schimba starea de spirit sau pot să ne aducă noroc.

Acestea sunt credințe răspândite la scară largă fără legătură cu vârsta, educația și mediul de trai. Sociologii avertizează însă că atunci când astfel de convingeri ajung să înlocuiască rațiunea și știința pot deveni periculoase, potrivit unei cercetări INSCOP.

Teoriile despre „locurile energetice" și tunelurile misterioase din Bucegi sunt răspândite în special pe rețelele sociale.

Un studiu sociologic INSCOP arată că peste jumătate dintre români cred că în țară există zone cu o „energie aparte”, care le pot influența starea de spirit în timp ce doar 37,8% nu cred în astfel de fenomene.

Cei mai mulți dintre cei care cred în „energia locurilor sau a lucrurilor" sunt tinerii între 18 și 29 de ani - peste 60%.

Persoană: „Totul ține de minte, de cum ți-ai creat ideea dar poate simți, dar nu există nimic. Nu exclud, dar poate există, poate nu”.

Persoană: „Sub sfinxul de la Bucegi e un buncăr pe care l-a făcut Ceaușescu și că ar fi bântuit. Da, și eu cred. În teoriile consiprației în special, că nu suntem singuri că există extratereștri că n-ai cum să-mi spui mie că în acest Univers suntem doar noi”.

Persoană: „Eu cred, dar cred despre persoanele care au această apariție spirituală ca și cum încarcă energie negativă sau pozitivă într-un obiect, iar purtătorul poate să emane acea energie pe care o deține”.

Sociologii avertizează că aceste credințe pot deveni periculoase atunci când lumea nevăzută devine, pentru unii, mai reală decât faptele.

Gelu Duminică, sociolog: „Credințele populare sunt bine pentru societate ele definesc o societate. Problema este când tu negi știința în detrimentul credințelor populare mistice. Faptul că ele există nu este nici măcar o problemă. Faptul că tu atunci când copilul tău este bolnav îi dai și medicamentul și descântec, nu e o problemă. Marea problemă este când tu îi dai doar descântecul și nu îi dai medicamentul”.

Credința în misticism nu ține de nivelul de educație. Cei mai mulți dintre adepți stau în orașe mari în special în București. Chiar dacă în mediul rural, procentul scade ușor, tot rămâne ridicat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













