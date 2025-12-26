Una dintre marile puteri ale lumii, Japonia, a aprobat un buget record pentru înarmare în 2026: 58 de miliarde de dolari

26-12-2025 | 21:54
Japonia
Guvernul japonez a aprobat un plan bugetar record pentru apărare, care depășește 9 trilioane de yeni (58 de miliarde de dolari) pentru anul 2026.

Cristian Matei

În acest fel, Japonia vrea să consolideze capacitatea de contraatac și apărare a coastelor, cu rachete de croazieră și arme fără pilot, pe fondul tensiunilor crescânde din regiune, notează Associated Press.

Proiectul de buget pentru anul fiscal 2026, care începe în aprilie, este cu 9,4% mai mare decât cel din 2025 și marchează al patrulea an al programului Japoniei pe cinci ani de dublare a cheltuielilor anuale pentru armament, până la 2% din produsul intern brut (PIB).

„Este minimul necesar, având în vedere că Japonia se confruntă cu cel mai sever și complex mediu de securitate din perioada postbelică”, a declarat ministrul apărării Shinjiro Koizumi, subliniind determinarea țării sale de a continua consolidarea militară și de a-și proteja populația.

„Acest lucru nu schimbă calea noastră ca națiune iubitoare de pace”, a spus el.

Creșterea survine în contextul în care Japonia se confruntă cu tensiuni crescute din partea Chinei.

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat în noiembrie că armata țării sale ar putea interveni dacă China ar lua măsuri împotriva Taiwanului, insula autonomă care, potrivit Beijingului, trebuie să intre sub stăpânirea sa.

Guvernul Takaichi, sub presiunea SUA pentru o creștere a cheltuielilor militare, s-a angajat să atingă obiectivul de 2% până în martie, cu doi ani mai devreme decât era prevăzut. Japonia intenționează, de asemenea, să revizuiască politica sa de securitate și apărare până în decembrie 2026, pentru a-și consolida și mai mult armata.

Rachetele și dronele vor contribui la apărarea insulelor din sud-vest

Japonia și-a consolidat capacitatea ofensivă cu rachete cu rază lungă de acțiune pentru a ataca ținte inamice de la distanță, o schimbare majoră față de principiul postbelic, care limita utilizarea forței la autoapărare.

Strategia actuală de securitate, adoptată în 2022, numește China drept cea mai mare provocare strategică a țării și solicită un rol mai ofensiv pentru Forța de Apărare a Japoniei în cadrul alianței sale de securitate cu SUA.

Noul plan bugetar alocă peste 970 de miliarde de yeni (6,2 miliarde de dolari) pentru consolidarea capacității rachetelor „standoff” ale Japoniei. Acesta include achiziționarea, în valoare de 177 de miliarde de yeni (1,13 miliarde de dolari), a rachetelor sol-navă de tip 12, dezvoltate și modernizate la nivel național, cu o rază de acțiune de aproximativ 1.000 de kilometri (620 mile).

Primul lot de rachete de tip 12 va fi desfășurat în prefectura Kumamoto din sud-vestul Japoniei până în martie, cu un an mai devreme decât era planificat, pe măsură ce Japonia accelerează consolidarea rachetelor în regiune.

În parte din cauza îmbătrânirii și declinului populației Japoniei și a problemelor sale cu o armată insuficientă, guvernul consideră că armele fără pilot sunt esențiale.

Pentru a apăra coastele, Japonia va cheltui 100 de miliarde de yeni (640 de milioane de dolari) pentru a desfășura drone „masive” fără pilot aeriene, de suprafață și subacvatice pentru supraveghere și apărare, în cadrul unui sistem numit „SHIELD”, planificat pentru martie 2028, au declarat oficialii ministerului apărării.

Pentru o desfășurare mai rapidă, Japonia intenționează inițial să se bazeze în principal pe importuri, posibil din Turcia sau Israel.

Tensiunile cu China cresc

Anunțul privind bugetul vine în contextul escaladării conflictului dintre Japonia și China, după remarca lui Takaichi din noiembrie cu privire la Taiwan.

Disputa s-a intensificat luna aceasta, când exercițiile navelor de război chineze în apropierea sud-vestului Japoniei au determinat Tokyo să protesteze, după ce avioanele chineze au fixat radarul pe avioanele japoneze, ceea ce este considerat o posibilă pregătire pentru lansarea de rachete.

Ministerul Apărării, deja alarmat de expansiunea rapidă a operațiunilor Chinei în Pacific, va deschide un nou birou dedicat studierii operațiunilor, echipamentelor și altor necesități ale Japoniei pentru a face față activității Chinei în Pacific.

În iunie, două portavioane chineze au fost observate aproape simultan operând în apropierea insulei Iwo Jima din sudul Japoniei pentru prima dată, alimentând îngrijorarea Tokyo cu privire la expansiunea rapidă a activității militare a Beijingului mult dincolo de granițele sale și de zonele din jurul insulelor disputate din Marea Chinei de Est.

La Beijing, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, Lin Jian, a declarat că guvernul Takaichi „a accelerat în mod vizibil ritmul de consolidare și expansiune militară” de la preluarea mandatului.

„Japonia se abate de la calea dezvoltării pașnice pe care a susținut-o mult timp și se îndreaptă din ce în ce mai mult într-o direcție periculoasă”, a spus Lin.

Japonia planifică dezvoltarea în comun a fregatelor și avioanelor

Japonia depune eforturi pentru a-și consolida industria de apărare, în mare parte internă, participând la dezvoltarea în comun cu țări prietene și promovând vânzările în străinătate, după ce în ultimii ani a relaxat drastic restricțiile privind exportul de arme.

Pentru 2026, Japonia planifică să cheltuiască peste 160 de miliarde de yeni (1 miliard de dolari) pentru a dezvolta în comun cu Marea Britanie și Italia un avion de vânătoare de nouă generație, care să fie pus în funcțiune în 2035. Există, de asemenea, planuri pentru cercetarea și dezvoltarea de drone operate de inteligență artificială, concepute pentru a zbura împreună cu avionul.

Într-un impuls major pentru industria de apărare a țării, Australia a selectat Mitsubishi Heavy Industries în august pentru a moderniza fregata din clasa Mogami, în vederea înlocuirii flotei sale de 11 nave din clasa ANZAC.

Bugetul Japoniei alocă aproape 10 miliarde de yeni (64 de milioane de dolari) pentru a sprijini baza industrială și vânzările de arme.

Planul bugetar necesită aprobarea parlamentului până în martie pentru a fi implementat ca parte a unui proiect de lege privind bugetul național de 122,3 trilioane de yeni (784 miliarde de dolari).

Programul de consolidare a apărării pe cinci ani ar aduce cheltuielile anuale ale Japoniei la aproximativ 10 trilioane de yeni (64 miliarde de dolari), făcând-o a treia țară din lume ca nivel al cheltuielilor, după SUA și China. Japonia va atinge ținta de 2% până în martie, așa cum a promis, a declarat Ministerul Finanțelor.

Guvernul Takaichi intenționează să finanțeze cheltuielile militare în creștere prin majorarea impozitelor pe profit și pe tutun și a adoptat recent un plan de majorare a impozitului pe venit începând cu 2027. Perspectivele de creștere viitoare la un procent mai mare din PIB rămân neclare.

Sursa: Associated Press

Etichete: japonia, China, inarmare,

Dată publicare: 26-12-2025 21:45

