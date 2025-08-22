Primul refugiu montan amplasat în Bucegi, pe traseul spre Vârful Omu. Este dotat cu pături, apă și sistem de încălzire | FOTO

Primul dintre cele 12 noi refugii montane a fost amplasat în Munţii Bucegi, la intrarea în Cerdacul Văii Cerbului, pe traseul spre Vârful Omu, la o altitudine de 2.350 de metri.

Acesta a fost amplasat cu ajutorul unui elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviaţie al MAI şi al echipajului Salvamont Prahova.

"Refugiul este conceput pentru a oferi adăpost şi sprijin imediat persoanelor aflate în dificultate în zonele montane. Fiecare dintre cele 12 refugii va fi echipat cu dotări esenţiale: două paturi, iluminare prin panou fotovoltaic, apă potabilă, o trusă de prim ajutor, dar şi un grup sanitar şi un sistem de încălzire electrică. Pentru a facilita localizarea rapidă în caz de urgenţă, refugiul este echipat cu o alarmă acustică activabilă prin 112, iar accesul va fi reglementat printr-un cod, pentru a asigura utilizarea lor adecvată", potrivit paginii de Facebook a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Primul refugiu montan amplasat în Bucegi Primul refugiu montan amplasat în Bucegi Primul refugiu montan amplasat în Bucegi Primul refugiu montan amplasat în Bucegi Primul refugiu montan amplasat în Bucegi Primul refugiu montan amplasat în Bucegi Primul refugiu montan amplasat în Bucegi Primul refugiu montan amplasat în Bucegi

Refugiile vor fi verificate periodic pentru a asigura menţinerea standardelor de siguranţă şi funcţionalitate, contribuind astfel la protejarea turiştilor şi la creşterea nivelului de securitate în zonele montane.

Pentru a rezista intemperiilor specifice zonei, refugiul necesită în continuare lucrări de ancorare la sol. Publicul va fi anunţat în momentul în care acesta va fi deschis oficial şi va avea acces la codul de acces.

Acesta este primul dintre cele 12 refugii montane planificate în cadrul parteneriatului semnat pe 30 ianuarie între DSU şi Asociaţia LIONS Romania - District 124 Romania.

"Acest proiect demonstrează importanţa parteneriatului public-privat şi reafirmă angajamentul comun pentru a dezvolta soluţii de siguranţă eficiente, contribuind la creşterea rezilienţei comunităţilor şi la salvarea de vieţi", arată sursa citată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













