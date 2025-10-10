Peștera Ialomiței. Misterele din inima Bucegilor și legendele care fascinează turiștii

Stiri Turism
10-10-2025 | 16:40
Peștera Ialomiței
Shutterstock

Peștera Ialomiței, situată în Masivul Bucegi, impresionează prin formațiunile sale spectaculoase și încărcătura spirituală a locului. Învăluită în legende și povești vechi, această destinație atrage turiști din toată țara.

autor
Anca Lupescu

Peștera Ialomiței este unul dintre cele mai frumoase și spectaculoase obiective turistice din țară. Se află pe Muntele Bătrâna, la o altitudine de peste 1.600 și este un loc fascinant. Iată cum ajungi aici și ce poți vedea.

Unde se află Peștera Ialomiței și cum ajungi la ea

Se găsește pe versantul drept al Cheilor Ialomiței, în localitatea Moroeni, județul Dâmbovița, pe Muntele Bătrâna, la aproximativ 10 km de izvoarele râului Ialomița. Peștera se află la 100 de metri în aval de morena frontală a Ialomiței.

Peștera se întinde pe un singur nivel pe aproximativ 480 m, din care turiștii pot parcurge 400 m până la punctul „la Altar”. Urmează în amonte încă 80 m cu galerii și săli. Diferența de nivel este de 60 m, iar peștera este străbătută de un pârâu. Structura sa combină galerii și săli.

Gura peșterii are formă de semielipsă și se află pe o terasă orizontală, la 18 m deasupra fundului văii. La intrarea în peșteră se află Mănăstirea Ialomiței, construită în secolul al XVI-lea de voievodul Mihnea cel Rău. Mănăstirea a suferit mai multe incendii de-a lungul timpului.

Citește și
munte
Risc insemnat de avalanse in Muntii Bucegi. Motivul pentru care Pestera Ialomitei a fost inchisa

Accesul la Peștera Ialomiței se poate face fie cu telecabina, fie cu mașina. Din Bușteni, poți urca cu telecabina până la Babele, de unde o altă telecabină te duce direct la peșteră.

Dacă alegi să mergi cu mașina, urmează DN71 până în localitatea Glod, apoi continuă pe DJ714 prin peisajele Lacului Bolboci și Cheile Tătarului, trecând pe lângă Cabana Padina. Ultima porțiune a drumului este neasfaltată și necesită aproximativ 1–1,5 ore, însă priveliștile fac drumul să merite.

Există două trasee pentru a ajunge la Peștera Ialomiței. Primul, Glod – Sanatoriu – Peștera Ialomiței, nu este asfaltat și nu este recomandat. Al doilea traseu, DN71 – DJ713 – DJ713A – DJ714 (Transbucegi) – Cabana Dichiu – Peștera Ialomiței este în mare parte asfaltat, dar nu este întotdeauna accesibil publicului din cauza condițiilor meteo nefavorabile. E bine să verifici înainte starea drumului.

Peștera Ialomiței

Istoria și legendele Peșterii Ialomiței

Conform unei legende, aici a poposit Apostolul Andrei, unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos.

“În fundul văii Ialomiţei, nu departe de primele ei începuturi, sfredelită într-un perete stâncos, înalt de peste 100 m, şi în mijlocul unui defileu sălbatic, umed şi întunecos, străbătut ca o vijelie de valea zgomotoasă, se află cunoscuta şi mult-cercetata Peştera Ialomiţei, una dintre cele mai importante excavaţiuni din Carpaţii Meridionali”, se arată în cartea scrisă de Mihai Haret, “Peştera Ialomiţei şi Casa Peştera”.

Schitul lui Mihnea Vodă cel Rău a fost construit din bârne de brad și se spune că a fost distrus de mai multe ori prin incendii. În 1818 a ars complet și a fost reconstruit în 1819, mai aproape de intrarea peșterii.

A ars din nou în 1940 și a fost refăcut între 1940-1942 de ieromonahul Mihail Bădilă. În 1961, un alt incendiu a distrus chiliile, iar schitul nu a mai fost refăcut până în 1993.

Ce poți vedea în interiorul Peșterii Ialomiței

Vizitatorii sunt întâmpinați de prima sală a peșterii, numită Sala Mihnea Vodă, care impresionează prin dimensiunile sale mari: 115 metri lungime, 15 metri lățime și o înălțime între 10 și 25 metri. Din această sală se ajunge în Pasaj, o galerie de 20 metri lungime, cu lățimi care variază între 1 și 8 metri, ce duce spre sălile Decebal și Sfânta Maria. În Grota Sfânta Maria se află o stalagmită care seamănă cu statuia Fecioarei Maria.

Atracția principală a peșterii este Sala Urșilor, cea mai mare cavitate, cu 72 metri lungime, 35 metri lățime și 25 metri înălțime. Această sală nu are apă, dar solul bolovănos și numeroasele oseminte de urs al cavernelor („Ursus Spelacus Blum”) îi dau un aspect preistoric.

După ce parcurgi aproximativ 40 metri, ajungi la Sala de Răspântie și apoi la Galeria Apelor, unde pârâul Peșterii te conduce spre Altar. Aici stalactitele formează un decor ce amintește de un altar de biserică. Peștera Ialomiței este accesibilă vizitatorilor doar până la Altar, oferind o experiență completă a acestor formațiuni naturale spectaculoase.

Peștera Ialomiței

Informații utile pentru vizitatori - program de vizitare și tarife 

Luni - Duminică

· Program de iarnă 01.10 – 30.04: 09:00 – 16:00

· Program de vară 01.05 – 30.09: 09:00 – 17:30

Taxe de vizitare

Adulți: 20 lei / persoană

Pensionari, elevi, studenți: 10 lei / persoană

Recomandări pentru turiști și echipament necesar

Peștera Ialomiței este ușor accesibilă din Sinaia și Bușteni. Se recomandă purtarea de haine călduroase și încălțăminte potrivită, deoarece temperatura din peșteră rămâne scăzută pe tot parcursul anului.

Peștera Ialomiței

Ce poți vizita în apropiere de Peștera Ialomiței

Dacă ajungi la Peștera Ialomiței, nu rata și următoarele obiective turistice în zonă:

Babele

Aceste formațiuni stâncoase se află în Munții Bucegi, la o altitudine de aproximativ 2.206 metri, și sunt printre cele mai populare obiective turistice din zonă. Structurile au fost modelate de eroziune și de vânt, având forme care amintesc de siluete umane. Ajungi la Babele destul de ușor printr-un traseu destul de ușor.

Lacul Scropoasa

Lacul Scropoasa este un baraj artificial construit în 1929, situat între Munții Bucegi. Apa de aici are o culoare verde smarald unică, iar priveliștea este spectaculoasă. Lacul contribuie la regularizarea râului Ialomița și este un punct de interes turistic.

Cascada 7 Izvoare

Se află între Lacurile Bolboci și Scropoasa, la 1.300 metri altitudine și este apreciată pentru puritatea apei. Se spune că apa acestei cascade este cea mai pură din lume. Dacă vrei să ajungi la cascada 7 Izvoare, poți face un traseu care să includă și Lacul Scropoasa. Traseul este foarte bine marcat.

Cheile Zănoagei

Cheile Zănoagei se află pe Valea Ialomiței și fac parte din rezervația naturală Zănoaga. Se întind pe aproximativ 1 km și au pereți de stâncă de până la 200 metri înălțime, cu relieful calcaros erodat. Traseul care le traversează include Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare, așa că le poți vedea împreună într-un traseu spectaculos prin peisaje deosebite.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: dambovita, pestera, munții bucegi, obiective turistice, legende,

Dată publicare: 10-10-2025 16:40

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Exercițiu de salvare în Peștera Ialomiței. O tânără rănită, scoasă cu succes de la 500 de metri adâncime
Stiri Diverse
Exercițiu de salvare în Peștera Ialomiței. O tânără rănită, scoasă cu succes de la 500 de metri adâncime

Un antrenament în condiții extreme a presupus o dificilă operațiune de salvare în Peștera Ialomiței din Munții Bucegi.

Risc insemnat de avalanse in Muntii Bucegi. Motivul pentru care Pestera Ialomitei a fost inchisa
Stiri Turism
Risc insemnat de avalanse in Muntii Bucegi. Motivul pentru care Pestera Ialomitei a fost inchisa

Mare atentie, daca planuiti o escapada la inaltime weekend-ul acesta. Pana sambata seara este risc insemnat de avalanse in Muntii Bucegi, la peste 2.000 de metri altitudine.

Recomandări
Ministerul Energiei spune că „România nu mai importă petrol din Rusia” după ce Reuters a indicat că aducem cu 57% mai mult
Stiri actuale
Ministerul Energiei spune că „România nu mai importă petrol din Rusia” după ce Reuters a indicat că aducem cu 57% mai mult

România nu importă din Rusia hidrocarburi, susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ca reacție la dezvăluirile Reuters despre creșterile de importuri de petrol și gaze către mai multe țări europene, fiind nominalizată și țara noastră.

Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea
Stiri actuale
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Octombrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28