Peștera Ialomiței. Misterele din inima Bucegilor și legendele care fascinează turiștii

Peștera Ialomiței, situată în Masivul Bucegi, impresionează prin formațiunile sale spectaculoase și încărcătura spirituală a locului. Învăluită în legende și povești vechi, această destinație atrage turiști din toată țara.

Peștera Ialomiței este unul dintre cele mai frumoase și spectaculoase obiective turistice din țară. Se află pe Muntele Bătrâna, la o altitudine de peste 1.600 și este un loc fascinant. Iată cum ajungi aici și ce poți vedea.

Unde se află Peștera Ialomiței și cum ajungi la ea

Se găsește pe versantul drept al Cheilor Ialomiței, în localitatea Moroeni, județul Dâmbovița, pe Muntele Bătrâna, la aproximativ 10 km de izvoarele râului Ialomița. Peștera se află la 100 de metri în aval de morena frontală a Ialomiței.

Peștera se întinde pe un singur nivel pe aproximativ 480 m, din care turiștii pot parcurge 400 m până la punctul „la Altar”. Urmează în amonte încă 80 m cu galerii și săli. Diferența de nivel este de 60 m, iar peștera este străbătută de un pârâu. Structura sa combină galerii și săli.

Gura peșterii are formă de semielipsă și se află pe o terasă orizontală, la 18 m deasupra fundului văii. La intrarea în peșteră se află Mănăstirea Ialomiței, construită în secolul al XVI-lea de voievodul Mihnea cel Rău. Mănăstirea a suferit mai multe incendii de-a lungul timpului.

Accesul la Peștera Ialomiței se poate face fie cu telecabina, fie cu mașina. Din Bușteni, poți urca cu telecabina până la Babele, de unde o altă telecabină te duce direct la peșteră.

Dacă alegi să mergi cu mașina, urmează DN71 până în localitatea Glod, apoi continuă pe DJ714 prin peisajele Lacului Bolboci și Cheile Tătarului, trecând pe lângă Cabana Padina. Ultima porțiune a drumului este neasfaltată și necesită aproximativ 1–1,5 ore, însă priveliștile fac drumul să merite.

Există două trasee pentru a ajunge la Peștera Ialomiței. Primul, Glod – Sanatoriu – Peștera Ialomiței, nu este asfaltat și nu este recomandat. Al doilea traseu, DN71 – DJ713 – DJ713A – DJ714 (Transbucegi) – Cabana Dichiu – Peștera Ialomiței este în mare parte asfaltat, dar nu este întotdeauna accesibil publicului din cauza condițiilor meteo nefavorabile. E bine să verifici înainte starea drumului.

Istoria și legendele Peșterii Ialomiței

Conform unei legende, aici a poposit Apostolul Andrei, unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos.

“În fundul văii Ialomiţei, nu departe de primele ei începuturi, sfredelită într-un perete stâncos, înalt de peste 100 m, şi în mijlocul unui defileu sălbatic, umed şi întunecos, străbătut ca o vijelie de valea zgomotoasă, se află cunoscuta şi mult-cercetata Peştera Ialomiţei, una dintre cele mai importante excavaţiuni din Carpaţii Meridionali”, se arată în cartea scrisă de Mihai Haret, “Peştera Ialomiţei şi Casa Peştera”.

Schitul lui Mihnea Vodă cel Rău a fost construit din bârne de brad și se spune că a fost distrus de mai multe ori prin incendii. În 1818 a ars complet și a fost reconstruit în 1819, mai aproape de intrarea peșterii.

A ars din nou în 1940 și a fost refăcut între 1940-1942 de ieromonahul Mihail Bădilă. În 1961, un alt incendiu a distrus chiliile, iar schitul nu a mai fost refăcut până în 1993.

Ce poți vedea în interiorul Peșterii Ialomiței

Vizitatorii sunt întâmpinați de prima sală a peșterii, numită Sala Mihnea Vodă, care impresionează prin dimensiunile sale mari: 115 metri lungime, 15 metri lățime și o înălțime între 10 și 25 metri. Din această sală se ajunge în Pasaj, o galerie de 20 metri lungime, cu lățimi care variază între 1 și 8 metri, ce duce spre sălile Decebal și Sfânta Maria. În Grota Sfânta Maria se află o stalagmită care seamănă cu statuia Fecioarei Maria.

Atracția principală a peșterii este Sala Urșilor, cea mai mare cavitate, cu 72 metri lungime, 35 metri lățime și 25 metri înălțime. Această sală nu are apă, dar solul bolovănos și numeroasele oseminte de urs al cavernelor („Ursus Spelacus Blum”) îi dau un aspect preistoric.

După ce parcurgi aproximativ 40 metri, ajungi la Sala de Răspântie și apoi la Galeria Apelor, unde pârâul Peșterii te conduce spre Altar. Aici stalactitele formează un decor ce amintește de un altar de biserică. Peștera Ialomiței este accesibilă vizitatorilor doar până la Altar, oferind o experiență completă a acestor formațiuni naturale spectaculoase.

Informații utile pentru vizitatori - program de vizitare și tarife

Luni - Duminică

· Program de iarnă 01.10 – 30.04: 09:00 – 16:00

· Program de vară 01.05 – 30.09: 09:00 – 17:30

Taxe de vizitare

• Adulți: 20 lei / persoană

• Pensionari, elevi, studenți: 10 lei / persoană

Recomandări pentru turiști și echipament necesar

Peștera Ialomiței este ușor accesibilă din Sinaia și Bușteni. Se recomandă purtarea de haine călduroase și încălțăminte potrivită, deoarece temperatura din peșteră rămâne scăzută pe tot parcursul anului.

Ce poți vizita în apropiere de Peștera Ialomiței

Dacă ajungi la Peștera Ialomiței, nu rata și următoarele obiective turistice în zonă:

Babele

Aceste formațiuni stâncoase se află în Munții Bucegi, la o altitudine de aproximativ 2.206 metri, și sunt printre cele mai populare obiective turistice din zonă. Structurile au fost modelate de eroziune și de vânt, având forme care amintesc de siluete umane. Ajungi la Babele destul de ușor printr-un traseu destul de ușor.

Lacul Scropoasa

Lacul Scropoasa este un baraj artificial construit în 1929, situat între Munții Bucegi. Apa de aici are o culoare verde smarald unică, iar priveliștea este spectaculoasă. Lacul contribuie la regularizarea râului Ialomița și este un punct de interes turistic.

Cascada 7 Izvoare

Se află între Lacurile Bolboci și Scropoasa, la 1.300 metri altitudine și este apreciată pentru puritatea apei. Se spune că apa acestei cascade este cea mai pură din lume. Dacă vrei să ajungi la cascada 7 Izvoare, poți face un traseu care să includă și Lacul Scropoasa. Traseul este foarte bine marcat.

Cheile Zănoagei

Cheile Zănoagei se află pe Valea Ialomiței și fac parte din rezervația naturală Zănoaga. Se întind pe aproximativ 1 km și au pereți de stâncă de până la 200 metri înălțime, cu relieful calcaros erodat. Traseul care le traversează include Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare, așa că le poți vedea împreună într-un traseu spectaculos prin peisaje deosebite.

