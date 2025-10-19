Lyon – ghid complet de călătorie: atracții turistice, gastronomie, muzeele și experiențe culturale în Franța

Lyon, capitala gastronomiei franceze, te cucerește prin farmecul său istoric, muzeele fascinante și atmosfera vibrantă. Descoperă un oraș plin de cultură, artă și experiențe autentice în inima Franței.

Lyon este al treilea oraș ca mărime din Franța (după Paris și Marsilia) și capitala gastronomică a Franței.

Orașul este cunoscut pentru piețele, cafenelele, brutăriile, bistro-urile și restaurantele sale. Lyon este și capitala regiunii Auvergne-Rhône-Alpes. Orașul este un important obiectiv turistic, cu centrul său istoric (Vieux-Lyon, Presqu’île) și un sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Iată câteva informații practice pentru a îți planifica vizita în acest oraș uimitor.

Aeroport – cum ajungi

Aeroportul Lyon-Saint Exupéry se află la puțin peste 32 km de centrul orașului Lyon. Nu există autobuz, tramvai sau metrou direct. Modalitățile „oficiale” de a ajunge de la și către aeroport sunt tramvaiul Rhônexpress sau taxiul. Mai există două opțiuni „neoficiale”: Uber sau BlaBlaCar și servicii de transfer privat.

Tramvaiul/trenul shuttle Rhônexpress leagă centrul orașului Lyon de gara TGV Lyon Saint-Exupéry, situată la doar 2 minute de Terminalele 1 și 2 ale aeroportului.

Rhônexpress este un tramvai shuttle care circulă între aeroportul Lyon-Saint Exupéry și gara Lyon Part-Dieu. Stația tramvaiului se află în gara St Exupéry.

Shuttle-ul circulă la fiecare 15 minute și durează aproximativ 30 de minute.

Biletele la preț întreg costă 16,70 €/29,10 €, cu tarife mai mici dacă achiziționați online sau dacă aveți sub 25 de ani. Copiii sub 12 ani călătoresc gratuit.

Rhônexpress are mai multe stații în inima aglomerației Lyon: gara Lyon Part-Dieu, conectată la metrou (linia B), Vaulx-En-Velin La Soie sau Meyzieu ZI.

Alternativ, mai multe linii de autobuz deservesc Aeroportul Lyon, permițându-ți să ajungi în centrul orașului sau să circuli liber prin aglomerație.

Dacă vrei să ajungi în centrul orașului, poți lua linia 47 spre Meyzieu Zi și să cobori la capătul liniei. O legătură cu linia de tramvai T3 la Meyzieu Zi te va duce la stația Part-Dieu Villette și la linia B de metrou.

De asemenea, poți ajunge la aeroport din Genas cu linia de autobuz 48.

Mergi spre aeroport? Linia de autobuz 47, în direcția Saint-Laurent-de-Mure Maréchal Juin, oprește la aeroport la stația Aéroport Lyon Saint-Exupéry Gare Routière.

Transport public

Rețeaua de transport public din Lyon, administrată de TCL, este formată din 4 linii de metrou, 6 linii de tramvai, 2 funiculare și peste o sută de linii de autobuz.

Un bilet simplu costă 2 € și poate fi folosit pentru orice mijloc de transport public (autobuz, metrou sau tramvai).

Biletul este valabil timp de o oră și îl poți folosi de câte ori dorești în această perioadă. Totuși, trebuie să validezi biletul de fiecare dată când urci într-un autobuz sau tramvai nou.

TCL are o aplicație mobilă excelentă, disponibilă pentru telefoanele iPhone și Android. Aceasta include o hartă interactivă și un planificator de trasee, permițându-ți să te orientezi ușor în oraș.

Dacă preferi o hartă tradițională pe hârtie, acestea pot fi găsite la agențiile TCL de la gara Part-Dieu și Place Bellecour.

De asemenea, poți întreba oricând unul dintre reprezentanții TCL, prezenți frecvent în principalele zone turistice, care îți vor indica direcția corectă.

Scurt istoric al orașului

Lyon, capitala departamentului Rhône și a regiunii Auvergne-Rhône-Alpes, situat în est-centrul Franței, se află pe un teren deluros, la confluența râurilor Rhône și Saône. Este al treilea oraș ca mărime din Franța, după Paris și Marsilia.

O colonie militară romană numită Lugdunum a fost fondată aici în 43 î.Hr., devenind ulterior capitala galilor. Lyon și-a atins apogeul dezvoltării clasice în secolul II d.Hr., perioadă în care creștinismul a fost introdus. În anul 177, comunitatea creștină a fost persecutată de împăratul roman Marcus Aurelius, iar în 197 Lucius Septimius Severus a decimat Lyonul. În 1032, Lyon a fost încorporat în Sfântul Imperiu Roman, însă adevărata putere aparținea arhiepiscopilor orașului, a căror influență a dus la organizarea unor importante consilii ecumenice în 1245 și din nou în 1274. Lyon a fost anexat Regatului Franței în 1312.

Renașterea a adus o perioadă de prosperitate economică și strălucire intelectuală. Înființarea, în 1464, a târgurilor comerciale, împreună cu sosirea în oraș a bancherilor comercianți italieni, a permis înflorirea Lyonului. Până în secolul XVII, orașul devenise capitala europeană a producției de mătase. Tiparul a fost introdus încă din 1473, iar Lyon a devenit rapid unul dintre cele mai active centre de tipar din Europa, conform Britannica.

Revoluția Franceză a adus vremuri tulburi. Colapsul pieței interne și închiderea piețelor externe au provocat o recesiune în industria mătăsii, iar în 1793 orașul a fost asediat de forțele republicane ale Montagnardilor. În secolul XIX, prosperitatea a revenit, ducând la o extindere industrială considerabilă. Dezvoltarea urbană a început abia în anii 1950, după perioadele de stagnare și depresie dintre 1920 și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Lyon se întinde pe o peninsulă îngustă între râurile Rhône și Saône și pe malurile opuse ale acestora. O zonă de suburbii industriale și rezidențiale înconjoară orașul. Pe malul drept al Saône, Vieux Lyon (Lyonul Vechi) rămâne unul dintre cele mai bine conservate complexe arhitecturale ale Renașterii. Peninsula este acum inima cartierului de afaceri. Malul

Principalele atracții turistice

Place des Terreaux

Una dintre piețele publice monumentale ale Lyonului, Place des Terreaux se află la poalele dealului La Croix-Rousse și face parte dintr-un sit UNESCO. Este o piață pietonală dreptunghiulară, situată aproape de numeroase magazine, restaurante și cafenele. Piața este mărginită de Primăria Lyonului din secolul XVII (Hôtel de Ville), Muzeul de Arte Frumoase din Lyon, o galerie și, pe partea de nord, de clădiri și pante ale dealului La…

Place des Terreaux face parte din turul ghidat pe jos „Highlights and Hidden Gems of Lyon” (în engleză). Dacă vă place să mergeți pe jos sau cu bicicleta, această experiență va fi potrivită pentru dumneavoastră.

Notre-Dame de Fourvière

Notre-Dame de Fourvière face parte dintr-un sit UNESCO; a fost construită pe locul Forumului Roman și al unui templu roman. În 1168 a fost ridicată o capelă pe acest deal, dedicată Fecioarei Maria și Sfântului englez Thomas Becket (1118-1170). În timpul ciumei din 1643, care a afectat Europa, Lyon a rămas neatins, interpretat ca un semn al favorii divine, iar pelerinii au început să vină aici.

Cea mai bună modalitate de a vizita Notre-Dame de Fourvière este pe jos sau cu bicicleta.

Catedrala Sfântul Ioan (Lyon Cathedral)

Catedrala Lyon sau Catedrala Sfântul Ioan se află în Cartierul Vechi al Lyonului și este sediul Arhiepiscopului de Lyon (cel mai important arhiepiscop din Franța), dedicată Sfântului Ioan Botezătorul. Este un sit UNESCO și a fost construită între secolele XII–XV. Catedrala a fost ridicată pe locul unor biserici anterioare, ale căror ruine se mai pot observa, conform visitacity.

Parc de la Tête d’Or

„Parcul Capul de Aur” este un parc mare de aproximativ 117 hectare, care include un lac și numeroase activități recreative. Parcul cuprinde peluze întinse, trei grădini de trandafiri, o grădină botanică, un mic zoo, o seră și un velodrom (arenă pentru ciclism pe pistă). Intrarea principală se face prin Poarta Copiilor Rinului (Porte des enfants du Rhône).

Musée des Beaux-Arts (Muzeul de Arte Frumoase din Lyon)

Muzeul de Arte Frumoase din Lyon este unul dintre cele mai mari muzee din Europa. Este găzduit într-o clădire istorică din secolul XVII (fosta abație) și expune colecțiile sale în 70 de săli. Clădirea are un refectoriu baroc, o scară monumentală și arhitectură remarcabilă. Muzeul oferă exemple de artă de la antichitate până la arta contemporană.

Le Théâtre Antique de Lyon (Teatrul Antic de Lyon)

Complexul antic roman format din teatru, odeon și templu se află lângă Muzeul Gallo-Roman, pe dealul Fourvière, acolo unde a existat orașul roman Lugunum (43 î.Hr.–sec. II d.Hr.). Teatrul Antic de Fourvière este cel mai vechi teatru roman din Franța. Amfiteatrul a fost construit la ordinul împăratului Augustus și finalizat în 15 î.Hr.; ulterior a fost extins sub Hadrian.

Gastronomie – ce să mănânci

Lyon se mândrește cu numeroase specialități absolut delicioase. De la aperitiv până la desert, există preparate pentru toate gusturile.

Salade Lyonnaise

Să începem cu ceva ușor: salade Lyonnaise se prepară cu salată verde (de obicei frunze de păpădie), bacon afumat, crutoane și un ou poșat sau fiert moale. Poate fi savurată pe tot parcursul anului și este ideală ca aperitiv la începutul mesei.

Pâté en croûte

Aceasta este o combinație delicioasă de charcuterie și aluat, preparată cu pâté gătit în aluat fraged. Era unul dintre felurile principale ale bucătăriei franceze medievale. Inițial, aluatul nu se mânca, ci ajuta la conservarea cărnii mai mult timp. Astăzi, pâté en croûte se consumă integral, cu aluat cu tot. Prepararea lui a devenit o artă, existând chiar un campionat mondial de pâté en croûte.

Rosette de Lyon

Acest salam lung de 40 cm sau mai mult, este una dintre cele mai populare specialități din Lyon. Merge foarte bine cu pâine și unt.

Saucisson brioché

Se prepară cu cârnat gătit în stil lyonnais, de obicei umplut cu fistic și învelit în aluat moale de brioche. Acest saucisson brioché este una dintre vedetele bucătăriei lyonnaise, simplu și savuros. Practic, este un cârnat aromat, gătit într-o pâine puțin dulce.

Quenelle Lyonnaise

Fie simplă, fie cu știucă, quenelle este preparatul emblema Lyonului (găluște pufoase, făcute din pesmet înmuiat, grăsime de vițel, făină, cremă și pește - de obicei știucă). De obicei se coace la cuptor au gratin și se servește cu sos de roșii, sos de creveți (faimosul sos Nantua) sau bechamel. Este un preparat ideal pentru zilele de iarnă, deși poate fi savurat oricând.

Tablier de sapeur

Burtă de vită marinată în vin alb, gătită în supă și apoi acoperită cu pesmet. Numele vine de la Maréchal de Castellane, guvernator militar al Lyonului sub Napoleon III și fost saper în corpul de inginerie militară. Soldații purtau un șorț de piele (tablier), asemănător cu preparatul, conform cellartours.

Cervelle de canut

Această rețetă este un deliciu pentru papilele gustative, preparată din fromage frais (brânză proaspătă) scurs, usturoi, șalote, ceapă verde, sare și piper, amestecate și servite cu pâine prăjită sau cartofi fierți. Servit ca aperitiv sau ca platou de brânzeturi, cervelle de canut poartă numele lucrătorilor în mătase din Lyon, „canuts”, care nu își permiteau delicatese scumpe precum creierul de miel și au folosit în schimb această specialitate de brânză.

Sfaturi utile pentru turiști

Când să vizitezi Lyon

Pentru a evita aglomerația și temperaturile neplăcute din cele mai calde și cele mai reci luni ale anului, cea mai bună perioadă pentru a vizita Lyon este în septembrie și octombrie. Totuși, Lyon este frumos în orice perioadă a anului, deoarece vremea este blândă. Dacă preferi să îți iei mesele pe terasă în aer liber, este recomandat să vizitezi orașul în lunile mai calde, de la sfârșitul lunii mai până la mijlocul lunii septembrie.

Vremea în Lyon

►Vara

Între iunie și august, perioada de vară a Franței, vremea în Lyon este caldă, cu temperaturi între 22°C și 35°C. Localnicii adoră să stea pe malurile râurilor Rhône și Saône, savurând o sticlă de vin în zilele însorite, înainte de a merge la unul dintre numeroasele restaurante și baruri cu terasă din Lyon. Se poate pedala prin Parc de la Tête d’Or sau se pot descoperi ruinele romane impresionante de pe colina Fourvière.

►Iarna

Iarna este o perioadă excelentă pentru a vizita Lyon. Temperaturile sunt reci, dar mai puțin extreme decât în destinațiile din nordul Europei, cu o medie de 5–10°C ziua, care poate scădea până la 0°C noaptea. Ocazional, poate ninge. În primele săptămâni din decembrie până la mijlocul lunii, poți urmări spectaculosul Festival al Luminilor. Te poți de un vin chaud (vin fiert condimentat) la târgurile de Crăciun din afara stației Lyon-Perrache sau de-a lungul Rue Mercière, sau să mergi cu copiii la un spectacol tradițional de teatru Guignol de Crăciun.

Cât timp să petreci în Lyon

Pentru a experimenta toate atracțiile și activitățile incredibile pe care le oferă Lyon, sunt necesare cel puțin trei sau patru zile. Totuși, dacă vrei doar să vezi cele mai populare obiective, una sau două nopți sunt suficiente.

