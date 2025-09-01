Captură de 10 milioane de euro la Paris. Ce au descoperit polițiștii în slipul unui tânăr

Doi cetățeni tunisieni, dintre care unul minor, au fost arestați la Gare de Lyon, la Paris, având asupra lor bijuterii de lux a căror valoare este estimată la zece milioane de euro, a anunțat parchetul francez, potrivit AFP.

Informația confirmă o dezvăluire publicată de cotidianul Le Parisien. Conform sursei citate, bunurile furate au fost ascunse într-un mod inedit: o parte a „prăzii” a fost descoperită în slipul unuia dintre suspecți.

Parchetul din Paris a anunțat duminică seara, pentru AFP, că a sesizat Brigada de Reprimare a Banditismului (BRB) în cadrul unei anchete privind tăinuirea unui furt comis de un grup organizat.

Cei doi suspecți, dintre care unul este minor, au cetățenie tunisiană și au fost reținuți sâmbătă la Gare de Lyon, situată în arondismentul al XII-lea al capitalei franceze, a precizat parchetul.

Cinci milioane de euro în numerar, o pereche de cercei evaluați la aproximativ două milioane de euro și un inel estimat la un milion de euro au fost descoperite într-o șosetă ascunsă în slipul unuia dintre suspecți.

În afară de bijuterii, cei doi aveau asupra lor un polizor unghiular, potrivit parchetului. Polizorul se afla în valiză, scrie Le Parisien, care precizează că cei doi suspecți - cunoscuţi de către poliţie - au fost controlaţi sâmbătă dimineaţa de către poliţişti, la un control de rutnă, după ce au sosit de a Lyon cu TGV-ul.

