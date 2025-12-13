Genova, bijuteria portuară a Italiei. Atracții, gastronomie și ce să faci ca turist aici

Genova, oraș-port cu o istorie bogată, impresionează prin combinația dintre arhitectură medievală, porturi pitorești și tradiții culinare autentice. Este un loc plin de viață, ideal pentru explorat de turiștii pasionați de cultură și experiențe locale.

Mulți folosesc Genova ca punct de intrare pentru a explora Riviera Italiană, inclusiv faimoasele Portofino și Cinque Terre. Dar să ratezi farmecul acestui oraș ar fi o greșeală.

Aici se află unul dintre cele mai mari centre medievale din lume, străbătut de caruggi (străduțe înguste) care te îmbie să le explorezi. Orașul este ideal pentru cei care vor să rătăcească puțin. Iată tot ce trebuie să știi despre Genova.

Cum ajungi

Deși Genova este un oraș important din nordul Italiei, aeroportul său nu este foarte mare și nu are multe zboruri directe din alte țări. Așadar, poți opta pentru o escală într-un alt oraș italian cu zbor direct către Genova, precum Napoli, Bari, Palermo sau Roma.

Din fericire, găsești zboruri la prețuri mici spre toate aceste orașe din București sau alte orașe din România.

Aeroportul Cristoforo Colombo din Genova se află la doar 9 kilometri de centrul istoric, așa că nu este dificil să ajungi din aeroport în centru.

Volabus este serviciul de autobuz care leagă aeroportul de centrul orașului și invers. Autobuzul oprește în stațiile Piazza Principe și Brignole, cele mai importante din Genova. Circulă toată ziua, la intervale bune (la 30–60 de minute). Călătoria durează aproximativ 30 de minute.

Pentru a accesa autobuzul, trebuie să cumperi biletul MET DAILY online, din aeroport, de la casele de bilete AMT sau direct din autobuz. Costă 10 euro și este valabil 24 de ore din momentul validării, astfel încât îl poți folosi și pentru alte mijloace de transport public din oraș.

Alternativ, poți folosi Genova Airlink, un serviciu combinat autobuz + tren care leagă aeroportul Cristoforo Colombo de gara Genova Sestri Ponente Aeroporto, cu plecări la fiecare 15 minute.

Autobuzul pleacă din zona sosirilor și te duce în aproximativ 5 minute la stația Genova Sestri Ponente Aeroporto. De acolo poți lua unul dintre numeroasele trenuri directe spre Genova.

Istoric și curiozități

Genova are origini vechi, cu așezări datate în secolele V–IV î.Hr. Poziționarea pe coasta Mediteranei a făcut din oraș un punct important pe rutele comerciale ale lumii antice. Sub romani, Genova a devenit bază navală și centru de comerț, mai ales în perioada războaielor punice.

În Evul Mediu, după căderea Imperiului Roman de Apus, Genova s-a afirmat ca oraș-stat independent și una dintre marile republici maritime, alături de Veneția, Pisa și Amalfi. A controlat Marea Ligurică și și-a extins influența prin alianțe și comerț. Lanterna, farul construit în secolul al XII-lea, rămâne simbolul rolului maritim al orașului.

În Renaștere, Genova a atins apogeul politic și cultural. De aici provin exploratori precum Cristofor Columb. Bogăția acumulată din comerț și bănci a finanțat palate impunătoare, precum cele de pe Via Garibaldi și Palazzo San Giorgio, sediul Băncii Sfântului Gheorghe, conform sightseeing-experience.

Istoria orașului include și conflicte cu Imperiul Romano-German, precum și rivalități interne între familiile nobile. Totuși, Genova și-a păstrat independența și identitatea, fiind numită „La Superba”.

Astăzi, Genova poate fi explorată prin obiective precum Palatul Dogilor, porțile medievale și zonele pitorești precum Boccadasse. Cartierul vechi, cu aleile sale înguste, și Palazzi dei Rolli, sit UNESCO, arată straturile de istorie ale orașului.

Ce să vizitezi

Centro Storico (Orașul Vechi)

Centro Storico este cartierul istoric al Genovei. Plimbându-te pe străzile medievale înguste (Caruggi), vei putea simți farmecul orașului, cu piețele sale animate și viața de zi cu zi. Centro Storico are un aer vechi, autentic, ușor neîngrijit, dar fermecător, amestecat cu magazine cochete, piețe elegante și obiective UNESCO. Orașul pulsează de viață.

În timp ce explorezi, nu rata frumoasele biserici de-a lungul Caruggi și în piețe. Printre principalele atracții se numără Via Garibaldi, Palazzi dei Rolli, Piazza De Ferrari și Catedrala San Lorenzo.

Vizitează Molo, unul dintre cele mai vechi cartiere din Centro Storico. Labirintul Caruggi te conduce la clădiri medievale, piețe și biserici frumoase. Vei găsi vânzători de pește proaspăt și alte piețe și magazine excelente.

Piazza de Ferrari

Piazza De Ferrari este inima Genovei. Piața mare este înconjurată de clădiri istorice și moderne, pline de viață. În centru se află fântâna circulară iconică, impresionantă ca dimensiuni.

Clădiri importante în jurul pieței includ Teatro Carlo Felice, Palazzo della Regione și Palazzo della Borsa. Piața este punctul de plecare ideal pentru vizitarea Catedralei San Lorenzo și a Palazzi dei Rolli.

Catedrala San Lorenzo

Catedrala San Lorenzo este cea mai importantă biserică a Genovei. Combină stilurile romanic și gotic și are o fațadă în dungi alb-negru, evidențiindu-se în oraș. În catedrală este expusă o bombă britanică neexplodată, ca amintire a rezilienței orașului în războaie.

Via XX Settembre

Via XX Settembre este una dintre principalele străzi comerciale ale Genovei, de la Piazza De Ferrari spre Gara Brignole. Pavimentele din mozaic de marmură și clădirile frumoase fac plimbarea plăcută, chiar dacă nu vrei să faci cumpărături. Vei găsi magazine de lux, dar și buticuri locale.

Palazzi dei Rolli pe Via Garibaldi

Dacă ai timp, vizitează trei palate renumite situate aproape unul de altul pe Via Garibaldi:

• Palazzo Rosso: Parte a patrimoniului UNESCO, cu fresce și opere de artă. Program: zilnic 9:00–18:00, închis luni.

• Palazzo Bianco: Program: zilnic 9:00–18:00, închis luni.

• Palazzo Tursi: Sâmbătă & Duminică 10:00–19:30, Luni închis, Marți–Joi 9:00–19:00.

Dacă vrei să le vizitezi, ia în considerare Genova Museum Card.

Acvariul din Genova

Cel mai mare acvariu din Italia, situat în Portul Vechi, este ideal pentru vizite cu copii și pentru activități indoor în caz de ploaie. Cumpără biletele din timp, selectând o oră precisă și ajungând cu câteva minute înainte.

Muzeul Maritim Galata

Cel mai mare muzeu maritim din Italia. Include o replică la scară reală a unui submarin genovez din secolul XVII, Nazario Sauro. Ideal pentru iubitorii de istorie, dacă nu ești claustrofobic.

Ce să mănânci

Focaccia Genovese

Începe călătoria culinară în Genova cu Focaccia Genovese, un preparat emblematic. Se servește simplă sau cu ceapă, măsline sau brânză locală, și poate fi savurată cu cappuccino.

Mic dejun italian tradițional (Colazione)

Italienii au tradiții variate pentru micul dejun, diferind de la regiune la regiune.

Panissa

Un snack de năut prăjit, servit fierbinte în cornete de hârtie, adesea acompaniat de legume prăjite. Este asemănător cu panelle siciliene și a fost inițial mâncare pentru pescari.

Pesto Genovez

Sos celebru din busuioc proaspăt, muguri de pin, usturoi, Parmigiano Reggiano și ulei de măsline extravirgin, servit de obicei cu paste Trofie. Este preparat cu mojar de marmură și pistil din lemn, rețeta fiind atestată din secolul XIX.

Pansoti cu sos de nuci

Ravioli triunghiulari umpluți cu ierburi sălbatice (preboggion) și brânză, serviți cu sos cremos de nuci, usturoi, Parmigiano Reggiano și busuioc.

Baccalà prăjit

Cod sărat prăjit sau gătit cu roșii, măsline și muguri de pin, reflectând tradiția maritimă a Genovei. Se poate încerca și anghila prăjită sau tocănița de pește uscat.

Cima alla Genovese

Un fel de carne umplută cu amestec de carne, ouă, nuci și ierburi, servită rece, felii subțiri.

Torta Pasqualina

Plăcintă sărată de Paște, umplută cu spanac sau mangold, ricotta și ouă întregi, simbolizând renașterea. Se consumă tot anul în Genova, ca aperitiv sau prânz ușor.

Pandolce Genovese

Cozonac cu fructe uscate, stafide și nuci, tradițional de Crăciun și Bobotează, dar consumat și restul anului.

Torta Sacripantina

Prăjitură stratificată cu blat, cremă de ciocolată și unt, creată în secolul XIX, cu canestrello ascuns în interior, inspirată din poemul epic Orlando Furioso.

Bucătăria genoveză include pâine și gustări tradiționale, paste cu sosuri locale, preparate din pește și carne, și deserturi specifice, toate bazate pe ingrediente locale și tradiții culinare vechi.

