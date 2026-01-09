Cerul din Birmingham s-a luminat într-un roz aprins în timpul furtunii Goretti. Cauza fenomenului spectaculos. FOTO și VIDEO

09-01-2026 | 13:49
cer roz Birmingham
Cerul din regiunea West Midlands din Birmingham a căpătat joi seară o nuanță spectaculoasă de roz, pe fondul ninsorilor abundente provocate de furtuna Goretti.

Imagini cu acest fenomen au fost distribuite, surprinzând centrul orașului Birmingham, dar și localitatea Hednesford, din comitatul Staffordshire, arată BBC.

Stratul de nori și ninsoarea pot face cerul mai reflectorizant, iar LED-urile stadionului echipei Birmingham City, St Andrew’s, a fost indicat drept una dintre sursele de lumina, arată imaginile din dronă.

Care este cauza

La rândul său, clubul de fotbal Hednesford Town a transmis pe rețelele sociale că un fenomen similar, observat la începutul săptămânii, a fost cauzat de luminile LED ale terenului, folosite pentru „a ajuta gazonul să crească și să se refacă, astfel încât echipa să fie pregătită să lupte pentru trei puncte, nu să urmărească aurora”.

furtuna Goretti
Ce este furtuna Goretti și ce efecte va avea asupra Europei de Vest în zilele următoare

„Condițiile atmosferice, cu nori joși și chiar în timpul ninsorii, pot face cerul mai reflectorizant și pot scoate în evidență strălucirea luminilor stradale, a clădirilor și chiar a luminilor violet de la stadioanele de fotbal”, a mai adăugat prezentatorul.

Furtuna Goretti, este prima furtună din 2026 care lovește puternic Marea Britanie. Au fost emise avertismente de cod roșu de „pericol pentru viață” în sud-vestul țării și avertismente galbene pentru zăpadă și vânturi puternice în Midlands și Insulele Scilly.

