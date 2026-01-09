Caz șocant: un bărbat este acuzat că a furat peste 100 de cranii umane din cimitire

Un bărbat a fost pus sub acuzare pentru furt, după ce peste 100 de cranii umane și alte rămășițe au fost descoperite în statul Pennsylvania, scrie Sky News.

Polițiștii au găsit, de asemenea, numeroase oase lungi, mâini și picioare mumificate, trunchiuri în descompunere și alte elemente scheletice la locuința lui Jonathan Gerlach, în vârstă de 34 de ani, precum și într-un spațiu de depozitare aflat în proprietatea sa.

„Rămășițele se aflau în diferite stadii. Unele erau atârnate, ca să spun așa. Altele erau asamblate, iar unele erau doar cranii așezate pe un raft”, a declarat procurorul districtual din Delaware County, Tanner Rouse.

Cazul vine în urma unei anchete privind spargeri la Cimitirul Mount Moriah din Yeadon, o suburbie a orașului Philadelphia.

Poliția susține că Gerlach viza mausolee și cripte subterane din cadrul cimitirului, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 160 de acri și adăpostește circa 150.000 de morminte.

Autoritățile au anunțat că au recuperat și bijuterii despre care se crede că provin din morminte. Într-un caz, un stimulator cardiac era încă atașat de rămășițe.

Nu este clar ce intenționa Gerlach să facă cu rămășițele, a mai spus procurorul Rouse, menționând că unele dintre ele aveau o vechime de câteva sute de ani.

Potrivit poliției, spargerile s-au concentrat asupra criptei sigilate și a mausoleelor care conțineau înmormântări vechi, acestea fiind forțate sau având elemente din piatră distruse pentru a ajunge la rămășițele din interior.

Gerlach a fost arestat marți, în timp ce se întorcea spre mașina sa având asupra lui o rangă, potrivit documentelor instanței. Acestea mai arată că bărbatul transporta un sac care conținea rămășițele mumificate ale doi copii mici, trei cranii și alte oase.

Conform actelor judiciare, Gerlach a fost pus sub acuzare pentru 300 de capete de acuzare, inclusiv furt, primirea de bunuri furate și profanarea unui cadavru.

De asemenea, el a fost inculpat pentru zeci de alte fapte de profanare a unui monument public, a unui obiect venerat și a unui loc istoric de înmormântare.

