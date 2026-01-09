Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”

Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, citat de AFP.

Aceste lovituri, al căror număr şi obiective exacte nu au fost precizate, au avut loc „ca răspuns la atentatul terorist comis de regimul de la Kiev” împotriva unei reşedinţe a lui Vladimir Putin la sfârşitul lunii decembrie, despre care Ucraina afirmă că este o „minciună”.

⚡️ ⚡️⚡️BREAKING: RUSSIA CONFIRMS STRIKE ON UKRAINE WITH “ORESHNIK” Russia’s Ministry of Defense claimed the strike was a so-called “retaliation” for an attack on Putin’s residence — an attack that never actually happened. Russian officials warn that such actions by Kyiv will… pic.twitter.com/coOxaEfLTa January 9, 2026

Atacurile au avut loc la câteva ore după ce Moscova a repetat că trupele europene dislocate în Ucraina ca parte a oricărui acord de pace viitor vor fi considerate „ţinte legitime” şi după ce Statele Unite au capturat miercuri un petrolier sub pavilion rus.

Autorităţile din oraşul Lviv, din vestul ţării, au raportat mai multe explozii şi un atac cu rachete balistice asupra unei infrastructuri critice. Focoasele par să nu fi purtat niciun fel de încărcătură.

Racheta „se deplasa cu o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră, urmând o traiectorie balistică”, se arată într-o declaraţie a Comandamentului Aerian „Vest” al Forţelor Aeriene ale Armatei Ucrainei.

???? BREAKING: RUSSIA HAS LIKELY STRUCK LVIV REGION WITH AN “ORESHNIK” The missile was traveling at a speed of around 13,000 km/h. Ukraine’s Air Command “West” said the exact type of the weapon will be confirmed after analyzing its fragments. However, there is little doubt that… pic.twitter.com/YI42oeQNaO — NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2026

O viteză de 13.000 de kilometri pe oră este de aproximativ 10 ori mai mare decât viteza sunetului. Unul dintre puţinele proiectile capabile să atingă astfel de viteze este racheta rusă Oreshnik, despre care Putin s-a lăudat că zboară cu viteza de Mach 10.

Rusia a lansat pentru prima dată o rachetă Oreşnik asupra Ucrainei în noiembrie 2024.

Ucraina: Un astfel de atac în proximitatea frontierei cu Uniunea Europeană şi cu NATO reprezintă o ameninţare gravă pentru securitatea continentului european

Sistemul de apărare antiaeriană ucrainean a doborât 226 de drone şi 18 rachete, au precizat forţele ucrainene. "Un astfel de atac în proximitatea frontierei cu Uniunea Europeană şi cu NATO reprezintă o ameninţare gravă pentru securitatea continentului european şi un test pentru alianţa transatlantică", a comentat ministrul de externe ucrainean Andrii Sibiga într-o postare pe reţelele de socializare.

Rusia a lansat racheta hipersonică Oreşnik asupra oraşului Liov (Lviv), din vestul Ucrainei, la graniţa cu Polonia.

Racheta rusă s-a deplasat de-a lungul unei traiectorii balistice cu o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră, a indicat primarul oraşului Liov, Andrii Sadovîi.

"Este prima dată când acest tip de atac a fost folosit împotriva oraşului Liov în cursul acestui război. Oraşul este situat la mai puţin de 70 de kilometri de graniţa cu Uniunea Europeană. Acesta este un semnal clar pentru partenerii noştri internaţionali: războiul Rusiei nu se opreşte la nicio graniţă", a declarat Sadovîi, citat de agenţia de presă Unian.

Cel puţin patru persoane au murit şi alte 24 au fost rănite în atacul cu drone şi rachete lansat noaptea trecută asupra capitalei ucrainene, Kiev, au informat vineri autorităţile, citate de EFE.

"Patru morţi şi 24 de răniţi, printre care medici şi angajaţi ai Serviciului de Stat de Urgenţă (SES)", a informat Poliţia naţională a Ucrainei într-un mesaj transmis prin Telegram, în care se precizează că, în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, capitala a suferit din nou un atac aerian inamic de amploare.

