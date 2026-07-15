Bari, orașul-port din Puglia ideal pentru vacanțe la malul mării. Cât costă o vacanță, ce să mănâncă și ce să vizitezi

Bari, capitala regiunii Puglia, este un oraș-port plin de farmec, unde se îmbină atmosfera autentică a sudului Italiei cu plajele însorite și străduțele istorice. Bari oferă peisaje mediteraneene și gastronomie locală savuroasă.

Bari este un oraș extrem de complex, iar pentru a-i înțelege cu adevărat esența trebuie descoperit în toate aspectele sale.

Cunoscut drept „Poarta către Est” datorită tradiției îndelungate în comerț, acest oraș-capitală al regiunii Apulia are o istorie bogată, vizibilă în special în zona Bari Vecchia și împrejurimi. Faimoasa promenadă din Bari este una dintre cele mai frumoase din Italia, cu vedere spre marea limpede și farmecul aparte al orașului. Iată tot ce trebuie să știi despre orașul-port din Puglia.

Cum ajungi în Bari

Bari este principalul oraș din regiunea Puglia și unul dintre cele mai mari din sudul Italiei. Are un aeroport și o gară bine conectate, așa că ajunsul acolo nu va fi o problemă.

Aeroportul din Bari nu este departe de centrul orașului și primește zboruri din marile orașe europene. În plus, este bine conectat prin transport terestru cu alte orașe din Apulia.

Companii low-cost precum WizzAir oferă zboruri directe către Bari, care durează puțin sub 2 ore. De exemplu, un zbor dus-întors București-Bari în perioada 8-15 august costă 683 de lei. Prețul este unul orientativ și poate să difere în funcție de mai mulți factori.

Dacă vii din alte orașe din Italia, poți ajunge ușor cu trenul în Bari. Orașul are opt gări: Bari Centrale, Bari S. Spirito, Bari Palese Macchie, Bari Zona Industriale, Bari Marconi, Bari Parco Sud, Bari Torre Quetta și Bari Torre a Mare.

Bari Centrale este gara principală din centrul orașului și este bine conectată cu alte orașe mari din Italia, inclusiv Roma, Milano și Napoli. Poți verifica orarele și cumpăra bilete de tren de pe site-ul oficial Trenitalia. Trenurile circulă de mai multe ori pe zi, iar biletele pot fi cumpărate online sau direct din gară.

Cât costă o vacanță în Bari

Un călător obișnuit cheltuie în medie 137 € pe zi într-o vacanță în Bari. Aceasta este media zilnică estimată pe baza cheltuielilor altor vizitatori.

O vacanță de o săptămână în Bari pentru două persoane costă în medie 1.918 €, incluzând cazare, mâncare, transport local și activități turistice.

Toate aceste prețuri medii au fost colectate de la alți turiști pentru a te ajuta să-ți planifici bugetul, conform budgetyourtrip.

Costuri medii de călătorie

Per persoană:

• Pe zi: 137 €

• 1 săptămână: 959 €

• 2 săptămâni: 1.918 €

• 1 lună: 4.110 €

Pentru un cuplu:

• 1 săptămână: 1.918 €

• 2 săptămâni: 3.836 €

• 1 lună: 8.220 €

Bari cu buget redus, mediu sau de lux

Categoria Buget redus Mediu De lux Cazare/persoană 32 € 73 € 142 € Transport local 5 € 11 € 22 € Mâncare 24 € 55 € 107 € Distracții 3,75 € 8,61 € 17 € Alcool 3–8 € 6–19 € 12–37 €

Dacă planifici o vacanță cu toate serviciile de lux incluse, estimează un buget de 265 € pe zi. Aceasta poate include hoteluri de top, restaurante premium, excursii organizate și transport privat.

La aceste costuri trebuie să adaugi și biletele de avion, care costă în jur de 100-150 de euro de persoană, dus-întors, dacă zbori din București.

Atracții turistice, activități și obiective de vizitat

Cartierul Bari Vecchia

Centrul istoric (Bari Vecchia) este, fără îndoială, cea mai interesantă parte a orașului. Aici se află cele mai importante atracții turistice din Bari, precum Basilica Sfântului Nicolae și Castelul Suab. Aleile medievale înguste, palatele, bisericile și casele văruite în alb pe care le întâlnești la fiecare colț fac din acest cartier o zonă foarte plăcută pentru plimbări. Orașul vechi din Bari se află între cele două porturi, cel vechi și cel nou.

Basilica Sfântului Nicolae

Este simbolul orașului Bari. Construită în stil romanic între secolele XI-XII pe ruinele unui palat bizantin, basilica este astăzi unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Italia și Europa, atât pentru catolici, cât și pentru ortodocși.

Exteriorul este impunător, cu o fațadă flancată de două turnuri. Lateral, se remarcă arcurile și portalurile sculptate, în special „Poarta Leilor” de pe fațada nordică.

Interiorul se remarcă prin tavanul baroc decorat și diverse opere de artă, dar mai ales prin faptul că adăpostește mormântul și moaștele Sfântului Nicolae.

Legenda spune că marinarii din Bari le-au adus din Turcia în secolul XI, pentru a le păstra pe pământ creștin. Tradiția susține că însuși Sfântul Nicolae a ales acest loc pentru a fi înmormântat.

Teatrul Petruzzelli

Un alt monument istoric important din Bari. Situat pe Corso Cavour, este cel mai mare teatru privat din Europa și al patrulea ca mărime din Italia, după cele din Palermo, Scala din Milano și opera din Napoli.

A fost construit în 1903 pentru o sumă considerabilă și a aparținut familiei Messeni Nemagna. Era modern pentru acea vreme – avea încălzire și electricitate. A găzduit artiști celebri precum Ray Charles, Frank Sinatra sau Pavarotti.

După ce a ars complet în 1991, a fost reconstruit integral, dar și-a păstrat splendoarea. Poți profita de vizita în Bari pentru a participa la un spectacol – vei vedea interiorul decorat cu aur și vei asista la un spectacol de calitate. Biletele pornesc de la 10 €, în funcție de vizibilitatea locului.

Castelul Suab (Castello Svevo)

Este cunoscut și sub numele de Castelul Norman. A fost construit în 1131 de regele normand Roger II al Siciliei, distrus parțial în 1156, apoi reconstruit de Frederic al II-lea.

Forma actuală datează din secolul al XVI-lea, în perioada Isabellei de Aragon. Are turnuri pătrate, șanț larg, curte interioară și o scară renascentistă impresionantă. Este una dintre cele mai mari fortificații din regiunea Puglia și din Italia. Adăpostește o colecție de gips și replici ale unor monumente din regiune, precum și expoziții temporare.

Bilet de intrare: aproximativ 3 €. Gratuit pentru copii sub 18 ani și adulți peste 65.

Catedrala San Sabino

A fost construită între secolele XII–XIII pe ruinele unei biserici bizantine distruse în 1156 de regele William I al Siciliei.

Este un exemplu tipic de arhitectură romanică din Puglia. Este dedicată Sfântului Sabinus din Canosa, episcop din secolul al VI-lea ale cărui moaște se află în cripta catedralei.

Fațada este decorată cu o rozasă mare și figuri mitologice și animale ciudate sculptate în piatră. Interiorul este simplu, dar merită vizitat pentru cripta și pentru pictura „Fecioara Odigitria”, atribuită Sfântului Luca.

Poți vizita gratuit catedrala în afara slujbelor sau ceremoniilor private.

Palatul Simi

Găzduiește sediul Centrului Operațional pentru Arheologie și un mic muzeu tematic. Chiar dacă este un spațiu redus, oferă informații interesante despre istoria orașului Bari. Poți vedea ruinele bisericii bizantine pe care s-a construit actualul palat.

Intrarea este gratuită. Program: zilnic, 09:30 – 18:30.

Ce să mănânci în Bari

Puglia este cunoscută în toată Europa pentru rădăcinile sale adânci agricole. Dacă plănuiești o vacanță aici și închiriezi o mașină, vei fi înconjurat de câmpii întinse, dealuri line și podgorii nesfârșite de măslini.

De fapt, există aproximativ 50-60 de milioane de măslini în Puglia, iar regiunea asigură 40% din producția de ulei de măsline a Italiei.

În plus, având în vedere poziția Pugliei pe coasta Adriaticii, poți adăuga pe lista specialităților și pește proaspăt incredibil. Coasta Pugliei este cea mai lungă din Italia, iar aproape în fiecare dimineață bărcile de pescuit se întorc în port pregătite să își vândă peștele.

Ce fel de delicii poți aștepta în Puglia? Iată doar câteva exemple:

• Fructe și legume proaspete

• Pește proaspăt, în special calamar, fructe de mare, cod și biban de mare

• Măsline și ulei de măsline

• Orecchiette cu legume, brânzeturi maturate, piure de fasole albă și midii

• Burrata

• Panzerotti, care arată ca un calzone mic umplut cu mozzarella și roșii, apoi prăjit

• Focaccia și pâine, în special Pane di Altamura, o pâine naturală dospită, specifică regiunii

• Vin italian. Strugurele cel mai faimos din Puglia este Primitivo, ale cărui vinuri includ Primitivo di Manduria.

Cele mai bune plaje din Puglia

Punta Prosciutto

Punta Prosciutto face parte din orașul Porto Cesareo și este o stațiune de coastă situată în apropiere de Torre Lapillo, la granița dintre provinciile Lecce și Taranto.

Particularitatea fundului mării a dus la formarea unei zone umede cu numeroase specii unice de plante și animale, motiv pentru care a fost creat un parc natural numit „Riserva delle Paludi del Conte e delle Dune di Punta Prosciutto”.

Ideală pentru familii și pentru pasionații de sporturi nautice precum kitesurfing, windsurfing și scufundări.

Torre Lapillo

Torre Lapillo, o localitate din Porto Cesareo, este un mic oraș pescăresc situat între Punta Prosciutto și Porto Cesareo.

Numele provine de la un turn de veghe ce datează din secolul al XVI-lea, construit de Carol al V-lea pentru a apăra teritoriul de atacurile sarazine.

Porto Cesareo

Coasta are un aspect neregulat, cu alternanțe între golfuri superbe și plaje aurii scăldate de o mare albastru cobalt.

Chiar în fața coastei se află un grup de insule mici, cea mai mare fiind „Isola dei Conigli”, parte a rezervației naturale „Paludi del Conte e delle Dune di Punta Prosciutto”.

Stația de biologie marină „La stazione di biologia marina” este de mare interes naturalistic.

Se află în centrul orașului, alături de Muzeul Istoriei Naturale Marine și de Pescuit, realizate cu sprijinul Universității din Salento.

Torre Sant’Isidoro

Sant’Isidoro, împreună cu Santa Maria al Bagno și Santa Caterina, este una dintre stațiunile marine ale orașului Nardò. Se află între Porto Cesareo și Gallipoli.

Locul poartă numele turnului de veghe aflat pe coastă, datând din secolul al XVI-lea, construit pentru apărarea regiunii. Golful cu nisip și apa puțin adâncă fac ca această plajă să fie foarte populară printre familii.

Gallipoli

Aici găsești întinderi lungi de nisip, iar în zona Baia Verde și ceva teren stâncos la început. Există o zonă între Baia Verde și „Punta della Suina” care este deosebit de frumoasă pentru că este încă necunoscută și nealterată.

Aici se îmbină zonele stâncoase cu cele nisipoase, marea este cristalină, iar pădurea de pini din apropiere oferă adăpost față de soarele arzător din Puglia.

Torre Mozza

Torre Mozza este definită de plaje neatinse și sălbatice. Este o stațiune a orașului Ugento, situată între Lido Marini și Torre San Giovanni.

Această plajă păstrează încă un aer autentic, departe de aglomerație.

Face parte din parcul regional „Litorale di Ugento”, cu vegetație de tip maquis mediteraneean și o pădure densă de pini de Alep.

Torre San Giovanni

Sat și stațiune maritimă a orașului Ugento, Torre San Giovanni se întinde pe o coastă de 8 km care începe cu zone stâncoase și devine nisipoasă spre Lido Marini. În unele zone există păduri frumoase de pini care oferă răcoare în timpul verii. Centrul istoric al localității Torre San Giovanni este foarte plăcut.

Orice ai decide să faci într-o vacanță în Puglia, farmecul acestui oraș te va cuceri pe loc. Plimbă-te cât poți de mult și vorbește cu localnicii pentru a descoperi cele mai bune locuri: de văzut, fotografiat sau de mâncat!

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