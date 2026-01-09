Paris Hilton a atras toate privirile pe străzile din New York, cu o ținută inspirată din anii 2000. GALERIE FOTO

Miercuri, Paris Hilton a fost surprinsă la New York, unde a purtat un top multicolor, care a adus un plus de energie ținutelor sobre de iarnă.

Bluza cu guler înalt era definită de un imprimeu îndrăzneț, cu dungi semicirculare fluide în nuanțe de roșu, verde și albastru. Topul, inspirat din anii ’70, a ieșit cu adevărat în evidență datorită stilizării, fiind pus în contrast cu piese din piele neagră, potrivit Aol.

Accesorii de lux și detalii atent alese

În partea de jos, vedeta a purtat o pereche de pantaloni cu croială dreaptă și cizme din piele lăcuită, iar peste a ales o jachetă cargo din piele neagră, decorată cu blană la guler și manșete.

Paris Hilton a purtat și o geantă de la Chanel, brodată cu paiete și decorată cu motivul logo-ului emblematic al casei de modă. În final, și-a completat ținuta cu o pereche de cercei cu diamante și o pereche de ochelari de soare negri, cu rame cat-eye, de la Prada.

Dacă topul nu era suficient pentru a evoca stilul anilor 2000, Hilton a dus nostalgia și mai departe cu două accesorii suplimentare: un cățel de talie mică, ținut în brațe, și un telefon Razr roz în mână – două dintre elementele sale emblematice de acum aproape 20 de ani.

Cățelul părea să fie Chihuahua-ul său, pe nume Prince Tokyo Gizmo Hilton, iar telefonul Razr era un model nou de smartphone, aparent rezultat al colaborării sale cu o companie de telefonie mobilă.

