Jennifer Lawrence a început anul nou cu un look îndrăzneț și a vorbit despre rolul intens din „Die My Love”. FOTO

Stiri Mondene
09-01-2026 | 13:56
Jennifer Lawrence
Getty

Actrița, în vârstă de 35 de ani, a început anul 2026 cu o schimbare de look.

autor
Ioana Andreescu

Pe lângă faptul că a vorbit despre cel mai nou film al său, Die My Love, într-o conversație cu Josh Horowitz, miercuri, 7 ianuarie, la 92NY, Jennifer Lawrence și-a făcut apariția cu un breton scurt.

Pentru eveniment, câștigătoarea premiului Oscar a purtat un top negru cu guler înalt și spatele gol, alături de pantaloni negri, creații semnate Jessica McCormack. A purtat accesorii simple, optând pentru pantofi negri cu vârf ascuțit și cercei lungi.

Părul său blond, devenit deja emblematic, a fost coafat drept și elegant, cu bretonul care i-a încadrat delicat fața. Ultima apariție a actriței pe covorul roșu a avut loc la gala Gotham Awards 2025, desfășurată la New York, pe 1 decembrie 2025. Atunci, Lawrence a ales un sacou scurt, cu o croială elegantă, și o fustă , semnate Christian Dior, completate de sandale cu toc, brățări pentru gleznă și cercei lungi.

În timp ce One Battle After Another a obținut un total de șase nominalizări, Jennifer Lawrence a primit o nominalizare pentru cea mai bună interpretare într-un rol principal, alături de Ethan Hawke, Jessie Buckley, Tessa Thompson, Rose Byrne și Josh O’Connor.

Citește și
Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence împlinește 35 de ani. Povestea actriței care a câștigat Oscarul și trei Globuri de Aur | GALERIE FOTO

Scenele intime și emoțiile din spatele camerelor

Vorbind despre Die My Love la 92NY, Lawrence a mărturisit că resimte „anxietate” înainte de a începe filmările pentru un nou proiect și că preferă să filmeze scene intime cu actori pe care nu îi cunoștea anterior.

În Die My Love, Jennifer Lawrence o interpretează pe Grace, o „scriitoare și tânără mamă” care „este afectată treptat de tulburări psihice” după ce se mută din New York în zona rurală a statului Montana, potrivit sinopsisului. Filmul urmărește comportamentul ei „din ce în ce mai agitat și imprevizibil”, ceea ce îl face pe partenerul său, Jackson (interpretat de Pattinson), să devină tot mai îngrijorat și neputincios.

ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade

Sursa: AOL

Etichete: schimbare, jennifer lawrence, look,

Dată publicare: 09-01-2026 13:56

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
Citește și...
Jennifer Lawrence a declarat că se teme pentru viitorul copiilor. „Sunt îngrozită. Nu mai există empatie”
Stiri Mondene
Jennifer Lawrence a declarat că se teme pentru viitorul copiilor. „Sunt îngrozită. Nu mai există empatie”

Actriţa americană Jennifer Lawrence a declarat luni, la prezentarea celui mai recent film al său, "Die My Love", la Festivalul de Film de la Roma, că încă se teme pentru viitorul copiilor.

 

Jennifer Lawrence împlinește 35 de ani. Povestea actriței care a câștigat Oscarul și trei Globuri de Aur | GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Jennifer Lawrence împlinește 35 de ani. Povestea actriței care a câștigat Oscarul și trei Globuri de Aur | GALERIE FOTO

Jennifer Lawrence a fost distinsă, în anul 2013, cu Oscarul pentru cea mai bună actriţă, pentru interpretarea rolului Tiffany Maxwell din filmul ''Silver Linings Playbook''. Are în palmares şi trei Globuri de Aur, precum şi un premiu BAFTA.

Jennifer Lawrence, prima apariție pe covorul roșu de când a confirmat că este însărcinată. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Jennifer Lawrence, prima apariție pe covorul roșu de când a confirmat că este însărcinată. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO

Actrița, în vârstă de 34 de ani, care așteaptă al doilea copil împreună cu soțul ei, Cooke Maroney, a pășit pentru prima oară pe covorul roșu de când și-a anunțat fanii că este din nou însărcinată.

Recomandări
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade
Vremea
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă.

Ţarile UE susţin semnarea acordului cu Mercosur. Fermierii francezi şi germani au blocat Podul Europei din Strasbourg
Stiri externe
Ţarile UE susţin semnarea acordului cu Mercosur. Fermierii francezi şi germani au blocat Podul Europei din Strasbourg

Ţările Uniunii Europene au susţinut în majoritate, vineri, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur.

The Guardian: Casa Albă dezlănțuie un torent de neadevăruri după ce o femeie a fost împușcată mortal de ICE | VIDEO
Stiri externe
The Guardian: Casa Albă dezlănțuie un torent de neadevăruri după ce o femeie a fost împușcată mortal de ICE | VIDEO

Administrația Trump a dezlănțuit o campanie agresivă de învinovățire a femeii ucise în Minneapolis de un agent ICE, scrie The Guardian. Publicația britanică expune cele mai importante 5 afirmații pe care le argumentează a fi false.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Ianuarie 2026

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59