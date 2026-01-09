Jennifer Lawrence a început anul nou cu un look îndrăzneț și a vorbit despre rolul intens din „Die My Love”. FOTO

Actrița, în vârstă de 35 de ani, a început anul 2026 cu o schimbare de look.

Pe lângă faptul că a vorbit despre cel mai nou film al său, Die My Love, într-o conversație cu Josh Horowitz, miercuri, 7 ianuarie, la 92NY, Jennifer Lawrence și-a făcut apariția cu un breton scurt.

Pentru eveniment, câștigătoarea premiului Oscar a purtat un top negru cu guler înalt și spatele gol, alături de pantaloni negri, creații semnate Jessica McCormack. A purtat accesorii simple, optând pentru pantofi negri cu vârf ascuțit și cercei lungi.

Părul său blond, devenit deja emblematic, a fost coafat drept și elegant, cu bretonul care i-a încadrat delicat fața. Ultima apariție a actriței pe covorul roșu a avut loc la gala Gotham Awards 2025, desfășurată la New York, pe 1 decembrie 2025. Atunci, Lawrence a ales un sacou scurt, cu o croială elegantă, și o fustă , semnate Christian Dior, completate de sandale cu toc, brățări pentru gleznă și cercei lungi.

În timp ce One Battle After Another a obținut un total de șase nominalizări, Jennifer Lawrence a primit o nominalizare pentru cea mai bună interpretare într-un rol principal, alături de Ethan Hawke, Jessie Buckley, Tessa Thompson, Rose Byrne și Josh O’Connor.

Scenele intime și emoțiile din spatele camerelor

Vorbind despre Die My Love la 92NY, Lawrence a mărturisit că resimte „anxietate” înainte de a începe filmările pentru un nou proiect și că preferă să filmeze scene intime cu actori pe care nu îi cunoștea anterior.

În Die My Love, Jennifer Lawrence o interpretează pe Grace, o „scriitoare și tânără mamă” care „este afectată treptat de tulburări psihice” după ce se mută din New York în zona rurală a statului Montana, potrivit sinopsisului. Filmul urmărește comportamentul ei „din ce în ce mai agitat și imprevizibil”, ceea ce îl face pe partenerul său, Jackson (interpretat de Pattinson), să devină tot mai îngrijorat și neputincios.

