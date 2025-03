Destinații de primăvară în România. Locuri frumoase de vizitat în lunile următoare

Ți-am pregătit o listă cu destinații de primăvara în România de neratat în acest sezon, indiferent că îți plac drumețiile în natură, picnicurile în parc sau plimbările pe lac.

Destinații de primăvară ieftine în România

Dacă bugetul tău este limitat, dar vrei să faci o escapadă undeva în România, aceste destinații sunt perfecte fie pentru o ieșire de o zi, un weekend prelungit sau câteva zile la munte.

Grădina Japoneză din București

Dacă îți dorești să te bucuri de o primăvară scoasă parcă din povești, prima ta oprire ar trebui să fie în București. Întreaga Grădină Japoneză din Parcul Herăstrău este o adevărată încântare pentru ochi și suflet. Această mică bucățică de cultură japoneză este perfectă pentru picnicuri delicioase sub florile roz și albe ale cireșilor. În plus, dacă prinzi sezonul în care magnoliile înfloresc, nu uita să îți faci câteva poze sub aceste flori delicate, roz și mari.

Shutterstock

Cazanele Dunării

Una dintre cele mai spectaculoase zone din România este Cazanele Dunării. Aici, munții impunători și apa liniștită creează o armonie perfectă. Dacă nu ai mai fost niciodată în acest loc, primăvara este anotimpul perfect să o faci. În plus, ai ocazia să vezi lalelele sălbatice care cresc în rezervația naturală Porțile de Fier. Aceste flori au și o legendă: localnicii spun că lacrimile unei fetițe, alungată din casa ei, s-au transformat în lalele galbene. Legendă sau nu, peisajul din zonă merită toată admirația.

Shutterstock

Cetatea Enisala

Spre deosebire de alte cetăți din România, Enisala are sute de ani de istorie de povestit. Aceasta exista încă din perioada în care puternicii negustori genovezi controlau comerțul maritim din Marea Neagră. Cetatea medievală este situată în Dobrogea și a supraviețuit războaielor ruso-turce din secolul al XIX-lea, oferindu-le vizitatorilor o priveliște spectaculoasă. Unicitatea și importanța sa istorică o transformă într-una dintre cele mai impresionante atracții de pe litoralul românesc și una dintre principalele destinații turistice din Tulcea. Ce nu știu mulți despre acest loc este că, în apropiere, te poți bucura de o rezervație superbă de bujori sălbatici. Aceasta se află între satul Enisala și pădurile de stejar. Ia-ți cu tine aparatul foto pentru a surprinde frumusețea locului.

Shutterstock

Azuga

Când zăpada începe să se topească și nebunia vacanțelor la munte se liniștește, stațiunile de pe Valea Prahovei încep să devină din ce în ce mai frecventabile. Prețurile sunt decente, locurile de cazare sunt din abundență și la prețuri bune, iar peisajul este la fel de spectaculos. Dacă vrei o vacanță ieftină la munte, Azuga este destinația perfectă. În plus, găsești restaurante bune și ieftine la tot pasul. Fie că ești cu familia sau gașca de prieteni, o vacanță la munte într-o stațiune precum Azuga este perfectă primăvara.

StirilePROTV

Destinații de primăvara pentru familii cu copii

Pentru familiile cu copii, aceste destinații de primăvară sunt perfecte pentru o vacanță relaxantă. De la drumeții și plimbări prin natură, până la descoperirea unor locuri de-a dreptul fascinante, aceste locuri au câte ceva de oferit pentru fiecare.

Bucovina

Primăvara în vizită în Bucovina este cu totul specială, în special în jurul Paștelui. Bucovina este renumită pentru obiceiurile și tradițiile sale vechi de sute de ani, care sunt păstrate cu sfințenie și transmise chiar și celor mai tineri membri ai comunității. Încondeierea ouălor este, probabil, cel mai cunoscut meșteșug din zonă și vei fi mai mult decât binevenit să încerci și tu această artă. Un alt obicei special are loc în noaptea de Paște, când oamenii „păzesc focurile” pe dealuri. În timp ce focurile ard toată noaptea, sătenii se adună și spun povești despre viața lui Iisus. Dacă alegi să petreci sărbătorile pascale aici, vei avea parte de o vacanță mai mult decât perfectă și relaxantă, pe care cei mici o vor ține minte mult timp.

destinatiaanului.ro

Bonțida și Castelul Bánffy

Dacă nu ai văzut până acum această parte a României, o vacanță de câteva zile în județul Cluj ar putea să te surprindă plăcut. Castelul Banffy are o importanță specială pentru locuitorii județului Cluj, fiind numit cândva „Versailles-ul Transilvaniei”. Clădirea îmbină elemente renascentiste, baroce și romantice, ceea ce îi oferă un farmec aparte. Natura din jurul castelului ascunde multe surprize pentru vizitatori. Pe lângă peisajele superbe, aici vei descoperi și habitatul fluturelui albastru, o specie rară. În plus, primăvara, castelul este înconjurat de câmpuri de liliac și lavandă. Dacă ai mașină, te poți caza în oraș și să vii aici pentru o excursie de o zi.

Shutterstock

Ponoarele, Mehedinți

Ponoarele este o comună situată în județul Mehedinți, unde natura oferă adevărate minuni. Cea mai cunoscută atracție a zonei este Podul lui Dumnezeu, un pod natural din stâncă, format prin prăbușirea tavanului unei peșteri. Cu o lungime de 30 de metri, acest pod este al doilea ca dimensiune din Europa și o adevărată capodoperă naturală. Datorită aspectului său impresionant, de-a lungul anilor s-au născut numeroase legende legate de acest loc. Tot în apropiere, poți vizita rezervația de liliac sălbatic, o adevărată explozie de culoare și parfum primăvara.

Shutterstock

Locuri de vizitat in cuplu

Luna martie este una dedicată femeii, așa că o vacanță de cuplu este o idee mai mult decât frumoasă. Cu toate acestea, următoarea lună sărbătorim Paștele, așa că poate fi ideal să îți iei partenerul și să petreceți într-un loc aparte, în intimitate. Iată câteva locuri de vizitat în cuplu primăvara aceasta:

Delta Dunării

Delta Dunării, o destinație ideală pentru o excursie romantică magică în România, este un loc cu totul special. Dacă vrei, poți alege un hotel cu piscină în Delta Dunării și poți face tururi cu barca pe canale sau în excursii prin sălbatica pădure Letea. Primăvara este anotimpul ideal pentru o escapadă romantică în Deltă.

În funcție de preferințe, puteți vizita satele tradiționale sau vă puteți caza în resortul de lux disponibil aici, în cadrul căruia puteți merge la piscină, vă puteți plimba cu barca și aveți la dispoziție un restaurant și o terasă, un teren de tenis și baschet, dar și sală de fitness.

Shutterstock

Constanța

Constanța merită vizitată chiar și în afara sezonului estival. Alege cazare la hoteluri de 4-5 stele pe plajă pentru a putea să te bucuri de luxul și confortul pe care îl oferă o cameră de lux. În plus, dacă ați venit cu mașina, puteți vizita orașele și stațiunile de luc de pe litoral din România și Bulgaria. Litoralul românesc este poate și mai frumos primăvara, când forfota, aglomerația și căldura încă nu s-au instalat.

Vacanță la băi

Îmbrățișează puterile vindecătoare ale destinațiilor de balneoterapie renumite. Alege cazare într-un resort spa în Băile Felix, Băile Herculane sau Băile Tușnad. Pe lângă faptul că este o vacanță relaxantă binevenită, este o idee de excursie romantică perfectă. Dacă nu îți plac locurile aglomerate, există mai multe opțiuni pentru stațiuni izolate în zonă. La Băile Felix, fondurile europene au schimbat complet stațiunea, făcând-o una de top. Investițiile continuă și există în plan un aquapark ce va costa 38 de milioane de euro. Băile Felix este cea mai mare stațiune balneară din România, fiind printre cele mai populare destinații de tratament de la noi, iar primăvara este locul perfect pentru o escapadă romantică și relaxantă.

Shutterstock

Idei de destinații exclusiviste din România

Aceste destinații exclusiviste sunt perfecte dacă vrei o escapadă într-un loc de top, unde să te bucuri de frumusețea primăverii la noi în țară și de peisajele din jur.

Cabana Forestia - Dealu Negru - Munții Apuseni

Această cabană desprinsă parcă dintr-un film de inspirație nordică este locul ideal pentru o vacanță exclusivistă în România. Cabana Forestia se află la o oră cu mașina de orașul Cluj-Napoca, într-o poiană alpină care oferă peisaje absolut minunate. Printre facilitățile oferite de cabană se numără o saună și un șemineu pe lemne, iar design-ul și atmosfera fac din acest loc unul cu adevărat special.

The Tree Cottage - Apuseni

Această căsuță din copac este una dintre destinațiile exclusiviste din România, un loc care primește doar doi oaspeți deodată (ideală pentru cupluri). Căsuța este un loc cu totul aparte, iar prețul nu este unul enorm. În acest loc izolat vă puteți bucura de sunetele naturii, de magia dimineților de primăvară și de un cuibușor călduros în inima naturii.

Cabana Mistrețul, Măgura, Buzău

O altă cabană superbă este Cabana Mistrețul din Măgura, Buzău. Este o cabană în formă de A, cu bucătărie open space, terasă, baie, living și un dormitor aflat la mansardă. Satul Măgura este la două ore distanță de București, la două ore de Brașov și 30 de minute de Buzău.

Natura și sălbăticia sunt la un pas distanță, lucru care face din această destinație una exclusivistă.

Dacă ești în căutarea unor destinații ieftine în Europa pentru o vacanță de primăvară, le poți găsi AICI.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: