PSD, despre plagiatul lui Radu Marinescu: Se încearcă înlăturarea ministrului înainte de numirea șefilor de parchete

12-01-2026 | 13:19
Radu Marinescu
PSD anunţă că îl susţine pe ministrul, Justiţiei Radu Marinescu, şi „condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunţat că numirile şefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”.

Adrian Popovici

PSD spune că scandalul despre plagiatul pe care Radu Marinescu l-ar fi comis este în mod evident un atac politic menit să determine înlăturarea ministrului”.

„Dacă demersul ar fi fost de bună credinţă, acuzaţiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiţiei, nu fix acum când a declanşat procedurile legale pentru numirea şefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice!”, precizează social-democraţii într-un comunicat oficial.

PSD arată că, „în privinţa acuzaţiei de plagiat, ministrul Justiţiei Radu Marinescu nu se află deloc în situaţia altor demnitari vizaţi de învinuiri asemănătoare”.

Radu Marinescu
Marinescu cere transparență: „Un judecător sau un procuror are responsabilitatea de a vorbi despre problemele din justiție”

Social-democraţii arată că lucrarea sa de doctorat a fost deja validată de Comisia de doctorat şi CNATDCU, care au considerat că textul a respectat normele academice şi legislaţia în vigoare la acel moment.

„Nu poţi acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment! O persoană nu se poate substitui instituţiilor în drept ale statului şi nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanţe, cu atât mai puţin atunci când persoana în cauză este ea însăşi o impostoare şi şi-a plagiat propria lucrare de licenţă. Ca atare, PSD îi acordă ministrului Radu Marinescu susţinerea politică totală pentru îndeplinirea mandatului şi se va opune categoric oricăror tentative de subordonare politică a Justiţiei”, precizează PSD.

Radu Marinescu, acuzat de plagiat

Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, este plagiată, a relatat PressOne.

Potrivit analizei PressOne, cel puţin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul ”Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conţin text copiat din alţi autori. Este vorba despre 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Ministrul Justiţiei a respins acuzaţiile, spunând că nu consideră că a plagiat şi că şi-a elaborat teza de doctorat “în conformitate cu normele timpului şi sub coordonarea unui profesor academician reputat”.

Radu Marinescu a obţinut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru. 

