Cozi pentru plata impozitelor majorate, la -10 grade. Contribuabilii au ajuns cu trei ore înainte de deschiderea ghișeelor

Haos la direcțiile de impozite și taxe locale din toată țara. La Galați, oamenii au venit luni cu trei ore înainte de deschiderea ghișeelor.

La temperaturi de minus 10 grade, câteva zeci de contribuabili s-au așezat la coadă, pregătiți și cu sume de trei ori mai mari față de anul trecut.

Taxele și impozitele locale de anul acesta au fost majorate, în orașul de la malul Dunării, cu cel puțin 70%.

Supărați, dar preocupați să scape de grija datoriilor la stat, oamenii, mulți dintre ei în vârstă, au făcut coadă cu noaptea-n cap în fața Direcției de Finanțe Locale din Galați.

Și-au luat la ei toate economiile și au înfruntat cea mai friguroasă noapte de anul acesta.

Printre contribuabili s-a împrăștiat repede zvonul că majorările ar putea fi urmate de alte creșteri de taxe, așa că îngrijorarea a devenit și mai mare.

Bărbat: „Am venit să plătim, că poate o mai mărește o dată.”

Reporter: „La ce te aștepți?”

Bărbat: „Cu totul opt milioane jumate. Eu mi-am luat la dublu acum, șaptesprezece, la mine. Dacă e mai mult, mai rămân dator. Dar ne-a îngenuncheat de tot.”

Bărbat: „Trebuie să strângem cureaua. Dacă spune altcineva soluția, să spună, care e mai deștept.”

Cea mai mare creștere de taxe locale din țară este, anul acesta, la Galați. Numai impozitul de salubrizare a fost majorat de la 180 la 288 de lei de persoană.

Daniel Stadoleanu, director Direcția de Taxe și Impozite Galați: „Ca autoritate publică locală suntem pe deplin conștienți de efortul pe care îl fac contribuabilii gălățeni în vederea achitării acestor taxe majorate. Nu am făcut decât să aplicăm prevederile legale. Cea mai mică (n.r. majorare) e în jur de 70%.”

Și la Brașov, oamenii s-au așezat la coadă înainte de ora opt, când se deschideau ghișeele.

Mulți, curioși să afle ce au de plată. Primăria a anunțat că impozitele locale vor crește, în medie, cu 170%.

Bărbat: „Aproximativ de trei ori e mai scump ca anul trecut.”

Bărbat: „Anul trecut aveam 500 de lei, anul ăsta voi plăti 1.500.”

Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Brașov: „Creșterile sunt destul de consistente, media este undeva de 2,7 ori mai mult decât anul trecut.”

Taxele locale pot fi plătite în două tranșe, prima până la 31 martie și cea de-a doua până la 30 septembrie.

După această dată se percep penalități de întârziere de 0,1% pe lună.

În multe orașe, însă, administrațiile locale au prins din nou nepregătite. Cei care vor să-și plătească taxele încă nu știu cât datorează statului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













