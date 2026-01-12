Recomandările INSP pentru perioada de ger din România. Cum se pot proteja oamenii

Institutul Naţional de Sănătate Publică a transmis, luni, o serie de recomandări pentru perioada codului galben de ger şi avertisează populaţia să evite expunerea prelungită la frig.

De asemenea, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă avertizează ca maşinile să fie echipate corepunzător pentru iarmă, mai ales pentru deplasările lungi, având în vedere că vremea poate fi imprevizibilă. Structurile Ministerului de Interne vor monitoriza situaţia în întreaga ţară.

”Pentru prevenirea efectelor negative ale temperaturilor scăzute, INSP - Institutul Naţional de Sănătate Publică vă recomandă:

→În zilele cu temperaturi scăzute evitaţi deplasările lungi în spaţii deschise şi expunerea prelungită la frig;

→În cazul în care este necesară deplasarea în spaţii deschise, este recomandat să vă îmbrăcaţi şi să vă încălţaţi adecvat - folosiţi căciuli, mănuşi, fulare, îmbrăcăminte şi încălţăminte călduroase;

→Evitaţi expunerea prelungită a mâinilor şi picioarelor la temperaturi scăzute pentru a vă feri de degerături;

→Evitaţi expunerea la umezeală;

→Consumaţi alimente bogate în proteine şi grăsimi nesaturate;

→Evitaţi consumul de băuturi alcoolice;

→Respectaţi regulile de igienă pentru evitarea infecţiilor respiratorii”, au transmis, luni, reprezentanţii INSP, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Şi reprezentanţii Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă au transmis o serie de recomandări pentru siguranţă:

→Evitaţi deplasările neesenţiale şi verificaţi starea drumurilor;

→Îmbrăcaţi-vă adecvat, în mai multe straturi, purtaţi căciulă, mănuşi şi încălţăminte corespunzătoare;

→Echipaţi corespunzător autovehiculul pentru iarnă;

→În caz de urgenţă, apelaţi 112;

→Urmăriţi informările oficiale ale autorităţilor.

”Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, monitorizează permanent situaţia din teren şi este pregătit să intervină prompt, cu forţe şi mijloace adecvate, pentru protejarea populaţiei şi gestionarea eficientă a oricăror situaţii de urgenţă”, a transmis DSU.

Vreme deosebit de rece

Meteorologii anunţă vreme deosebit de rece în toată ţara, până miercuri, fiind emise mai multe avertizări cod galben.

Dimineţile şi serile vor fi geroase, mai ales în Banat, Crişana, Maramureş şi Transilvania, dar şi în zonele montane, unde temperaturile pot cobirî până la -20 de grade.

Va continua să ningă în mai multee zone ale ţării, fiind aşteptat strat nou de zăpadă de până la 10 centimetri. În zonele montane stratul va fi mai mare. De marţi seară, se aşteaptă polei.

Meteorologii au emis o atenţionare cod galben pentru temperaturi deosebit de scăzute, valabilă în data de 12 ianuarie, intervalul orar 10:00 – 20:00, care vizează Banatul, Crişana, Maramureşul, Transilvania şi zona de munte.

Se vor înregistra temperaturi de -8…-6°C şi izolat ger, cu valori de -10°C.

De asemenea, pentru intervalul 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, meteorologii au emis avertrizare cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger în cea mai mai mare parte a ţării

”În noaptea de luni spre marţi, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi minime cuprinse în general între -19 şi -9 grade, cu cele mai scăzute valori în Transilvania şi în zonele de munte”, arată prognoza.

În intervalul 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00, va fi valabilă o nouă avertizare cod galben.

”În Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei şi în zona de munte vremea se va menţine deosebit de rece, local geroasă.

Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra în general între -9 şi -3 grade şi minime între -13 şi -6 grade”, au anunţat specialiştii.

