Recomandările INSP pentru perioada de ger din România. Cum se pot proteja oamenii

Stiri actuale
12-01-2026 | 13:37
iarna, ger romania
Inquam Photos / Octav Ganea

Institutul Naţional de Sănătate Publică a transmis, luni, o serie de recomandări pentru perioada codului galben de ger şi avertisează populaţia să evite expunerea prelungită la frig.

autor
Claudia Alionescu

De asemenea, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă avertizează ca maşinile să fie echipate corepunzător pentru iarmă, mai ales pentru deplasările lungi, având în vedere că vremea poate fi imprevizibilă. Structurile Ministerului de Interne vor monitoriza situaţia în întreaga ţară.

”Pentru prevenirea efectelor negative ale temperaturilor scăzute, INSP - Institutul Naţional de Sănătate Publică vă recomandă:

→În zilele cu temperaturi scăzute evitaţi deplasările lungi în spaţii deschise şi expunerea prelungită la frig;

→În cazul în care este necesară deplasarea în spaţii deschise, este recomandat să vă îmbrăcaţi şi să vă încălţaţi adecvat - folosiţi căciuli, mănuşi, fulare, îmbrăcăminte şi încălţăminte călduroase;

Citește și
iarna, ger romania
Vremea azi, 12 ianuarie 2026. Temperaturile ajung și la -20 de grade, cu ger persistent, ninsori și viscol

→Evitaţi expunerea prelungită a mâinilor şi picioarelor la temperaturi scăzute pentru a vă feri de degerături;

→Evitaţi expunerea la umezeală;

→Consumaţi alimente bogate în proteine şi grăsimi nesaturate;

→Evitaţi consumul de băuturi alcoolice;

→Respectaţi regulile de igienă pentru evitarea infecţiilor respiratorii”, au transmis, luni, reprezentanţii INSP, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Şi reprezentanţii Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă au transmis o serie de recomandări pentru siguranţă:

→Evitaţi deplasările neesenţiale şi verificaţi starea drumurilor;

→Îmbrăcaţi-vă adecvat, în mai multe straturi, purtaţi căciulă, mănuşi şi încălţăminte corespunzătoare;

→Echipaţi corespunzător autovehiculul pentru iarnă;

→În caz de urgenţă, apelaţi 112;

→Urmăriţi informările oficiale ale autorităţilor.

”Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, monitorizează permanent situaţia din teren şi este pregătit să intervină prompt, cu forţe şi mijloace adecvate, pentru protejarea populaţiei şi gestionarea eficientă a oricăror situaţii de urgenţă”, a transmis DSU.

Vreme deosebit de rece

Meteorologii anunţă vreme deosebit de rece în toată ţara, până miercuri, fiind emise mai multe avertizări cod galben.

Dimineţile şi serile vor fi geroase, mai ales în Banat, Crişana, Maramureş şi Transilvania, dar şi în zonele montane, unde temperaturile pot cobirî până la -20 de grade.

Va continua să ningă în mai multee zone ale ţării, fiind aşteptat strat nou de zăpadă de până la 10 centimetri. În zonele montane stratul va fi mai mare. De marţi seară, se aşteaptă polei.

Meteorologii au emis o atenţionare cod galben pentru temperaturi deosebit de scăzute, valabilă în data de 12 ianuarie, intervalul orar 10:00 – 20:00, care vizează Banatul, Crişana, Maramureşul, Transilvania şi zona de munte.

Se vor înregistra temperaturi de -8…-6°C şi izolat ger, cu valori de -10°C.

De asemenea, pentru intervalul 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, meteorologii au emis avertrizare cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger în cea mai mai mare parte a ţării

”În noaptea de luni spre marţi, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi minime cuprinse în general între -19 şi -9 grade, cu cele mai scăzute valori în Transilvania şi în zonele de munte”, arată prognoza.

În intervalul 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00, va fi valabilă o nouă avertizare cod galben.

”În Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei şi în zona de munte vremea se va menţine deosebit de rece, local geroasă.

Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra în general între -9 şi -3 grade şi minime între -13 şi -6 grade”, au anunţat specialiştii.

Cozi pentru plata impozitelor majorate, la -10 grade. Contribuabilii au ajuns cu trei ore înainte de deschiderea ghișeelor

Sursa: News.ro

Etichete: romania, insp, recomandari, ger, vreme,

Dată publicare: 12-01-2026 13:37

Articol recomandat de sport.ro
Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Citește și...
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben
Vremea
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben

Meteorologii au emis mai multe atenționări de Cod Galben pentru zilele următoare. Vom avea parte de ger extrem, temperaturi deosebit de scăzute și ninsori locale.

Vremea azi, 12 ianuarie 2026. Temperaturile ajung și la -20 de grade, cu ger persistent, ninsori și viscol
Vremea
Vremea azi, 12 ianuarie 2026. Temperaturile ajung și la -20 de grade, cu ger persistent, ninsori și viscol

Luni, vremea se menține deosebit de rece. În ținuturile sudice iese soarele, dar în rest vor fi înnorări. În nord, în centru și la munte mai apar câteva ninsori, iar vântul are intensificări în Oltenia și în zona montană.

Recomandări
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben
Vremea
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben

Meteorologii au emis mai multe atenționări de Cod Galben pentru zilele următoare. Vom avea parte de ger extrem, temperaturi deosebit de scăzute și ninsori locale.

Dacia și Renault, amendate de Consiliul Concurenței. Companiile s-ar fi înțeles să nu-și fure angajații
Stiri actuale
Dacia și Renault, amendate de Consiliul Concurenței. Companiile s-ar fi înțeles să nu-și fure angajații

Consiliul Concurenței anunță că a amendat opt companii, printre care Automobile Dacia și Renault Technologie Roumanie pentru practici ilegale pe piața muncii.

„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți
Stiri externe
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Ianuarie 2026

47:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Ianuarie 2026

01:47:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59