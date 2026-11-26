Cascadele din România care îți taie respirația. Unde se află și ce le face atât de speciale
România are o mulțime de cascade spectaculoase care merită descoperite, multe dintre ele ascunse printre munți, păduri și chei spectaculoase.
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Sunt alimentate de ploile de la munte și de topirea zăpezilor, așa că poți să ai parte de peisaje diferite de la un anotimp la altul. Unele se revarsă peste stânci acoperite cu mușchi, altele trec prin chei calcaroase sau sunt legate de peșteri și izvoare subterane. Iată cascadele din România care îți taie respirația.
Cele mai frumoase cascade din România
Cascada Bigăr, Caraș-Severin
Cascada Bigăr, din Munții Aninei, Caraș-Severin, a devenit cunoscută în întreaga lume datorită formei sale neobișnuite. Apa se revărsa peste un dom de travertin acoperit cu mușchi, împrăștiindu-se asemenea unui voal. În 2021, o parte din formațiunea de travertin s-a prăbușit, un exemplu al fragilității acestor structuri naturale.
Alimentată de un izvor carstic aflat în apropierea paralelei de 45 de grade, cascada continuă să curgă. Peisajul din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița rămâne unul deosebit.
Cascada Bâlea, Sibiu
Cascada Bâlea se află lângă celebrul Transfăgărășan, în Munții Făgăraș, și are o cădere de aproximativ 60 de metri. Apa coboară pe un perete de vale glaciară, sub Lacul Bâlea. La baza cascadei se poate ajunge pe o potecă scurtă.
Este alimentată de topirea zăpezilor din Munții Făgăraș și are cel mai mare debit la sfârșitul primăverii și la începutul verii, odată cu deschiderea drumului montan. Iarna, apa îngheață și formează structuri de gheață.
Cascada Cailor, Maramureș
Cascada Cailor, din Munții Rodnei, este una dintre cele mai înalte cascade din România. Apa se prăvălește în mai multe trepte pe o pantă abruptă, de la o înălțime totală de aproximativ 90 de metri.
La cascadă se poate ajunge cu telescaunul și apoi pe jos, pe o potecă pornind din Borșa. Alimentată de topirea zăpezilor, aceasta are cel mai mare debit primăvara. Peisajul alpin din Munții Rodnei transformă cascada într-unul dintre principalele puncte de atracție din nordul României.
Cascada Iadolina (Bohodei), Bihor
În Munții Apuseni, județul Bihor, Cascada Bohodei, cunoscută și sub numele de Iadolina, are o cădere de aproximativ 80 de metri printr-o zonă împădurită din regiunea carstică Pădurea Craiului. Este una dintre cele mai înalte cascade din acest masiv.
Mai multe puncte de belvedere pot fi accesate pe poteci prin pădure. Cascada este alimentată de izvoare carstice și de topirea zăpezilor, având cel mai mare debit primăvara. Împrejurimile din Munții Apuseni sunt cunoscute și pentru numeroasele peșteri și chei.
Cascada Vălul Miresei, Cluj
Cascada Vălul Miresei, aflată în apropierea localității Răchițele, în Munții Apuseni, are o cădere de aproximativ 30 de metri. Apa se revarsă peste un perete de stâncă într-o perdea largă, înconjurată de păduri de molid.
Numele cascadei vine chiar de la felul în care apa se împrăștie în timpul căderii. La aceasta se poate ajunge pe o potecă scurtă. Alimentată de pâraiele de munte, cascada are debitul cel mai mare primăvara, iar iarna îngheață și formează coloane de gheață.
Cascada Beușnița, Caraș-Severin
Cascada Beușnița, din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, coboară peste formațiuni de travertin acoperite cu mușchi și se varsă în mici bazine cu apă de culoare verde-smarald. Este unul dintre cele mai frumoase peisaje carstice din România.
Potecile din zonă leagă cascada de lacul de izvor Ochiul Beiului, aflat în apropiere. Alimentată de ape carstice, cascada curge pe tot parcursul anului și are un aspect deosebit la sfârșitul primăverii, când travertinul și mușchiul capătă nuanțe intense de verde.
Cascada Pișoaia, Alba
Cascada Pișoaia, aflată în apropierea localității Vidra, în Munții Apuseni, coboară peste o formațiune de travertin și tuf calcaros, în mijlocul pădurii. Apa bogată în calciu a creat, în timp, mai multe terase naturale.
La cascadă se ajunge pe o potecă scurtă. Formațiunile de tuf îi oferă un aspect aparte, cu trepte acoperite de mușchi. Primăvara, când se topesc zăpezile, debitul apei crește considerabil.
Cascada Urlătoarea, Prahova
Cascada Urlătoarea, aflată în apropierea orașului Bușteni, în Munții Bucegi, coboară printr-o zonă împădurită, sub stațiunile de pe Valea Prahovei. La aceasta se poate ajunge pe un traseu turistic popular, care pornește din zona Bușteni.
Pentru că este alimentată de topirea zăpezilor de pe platoul Bucegilor, cascada are cel mai mare debit primăvara. Traseul este o alegere frecventă pentru turiștii care vizitează stațiunile montane de pe Valea Prahovei.
Cascada Duruitoarea, Neamț
Cascada Duruitoarea, din Masivul Ceahlău, are o cădere de aproximativ 25 de metri peste un perete de conglomerate vulcanice. Se află în Parcul Național Ceahlău, într-unul dintre cei mai cunoscuți munți din România.
La cascadă se ajunge pe un traseu prin pădure. Alimentată de topirea zăpezilor și de precipitații, aceasta are debitul cel mai mare primăvara și este unul dintre punctele de atracție ale traseelor montane din Ceahlău.
Cascada Putnei, Suceava
Cascada Putnei se află în Obcinele Bucovinei, în județul Suceava, într-o regiune cunoscută pentru mănăstirile sale pictate. Apa coboară prin pădure, de-a lungul râului Putna.
Poți ajunge la cascadă pe o potecă, iar vizita poate fi combinată cu explorarea mănăstirilor din Bucovina. Topirea zăpezilor alimentează cascada, la fel și precipitațiile din această regiune împădurită din nordul țării, așa că cel mai mare debit este primăvara. Totuși, cascada este spectaculoasă în orice anotimp.
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