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Aici, spiritul Crăciunului este prezent în fiecare zi a anului, însă lunile de iarnă oferă o atmosferă cu totul specială.

De ce să vizitezi Rovaniemi de Crăciun

Rovaniemi, situat în Laponia finlandeză, este locul ideal pentru a descoperi stilul de viață care definește fericirea finlandeză: apropierea de natură, experiențele culinare deosebite, simplitatea nordică și posibilitatea de a-l întâlni pe Moș Crăciun în orice perioadă a anului.

Rovaniemi se află chiar pe Cercul Polar și este un oraș plin de viață și cultură, înconjurat de natură neatinsă și peisaje spectaculoase, care își schimbă înfățișarea de-a lungul anului.

Poți explora natura arctică pornind într-o drumeție de toamnă printr-un parc național, poți admira spectaculoasele aurore boreale din sania trasă de câini husky sau poți dormi sub cerul înstelat într-o cabană cu acoperiș de sticlă.

Rovaniemi este cunoscut drept capitala gastronomică a nordului. Aici poți încerca preparate locale, precum peștele alb la grătar și carnea de ren sotată, asezonate cu ierburi sălbatice, ciuperci și cele mai dulci fructe de pădure, coapte sub soarele de la miezul nopții.

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Ce poți vizita în Rovaniemi iarna

Experimentează aurora boreală

Aurora boreală este principalul motiv pentru care mulți turiști aleg să viziteze Rovaniemi, iar șansele de a o vedea sunt foarte bune într-o noapte cu cer senin. Cele mai mari șanse le ai dacă alegi un tur ghidat de observare, care te duce departe de luminile orașului, în locuri cu cer senin.

Vizitează Satul lui Moș Crăciun și traversează Cercul Polar

Rovaniemi este considerat orașul oficial al lui Moș Crăciun. Intrarea în Satul lui Moș Crăciun (Santa Claus Village), situat la 8 km nord de centrul orașului, este gratuită.

Aici îl poți întâlni pe Moș Crăciun (tot gratuit), poți traversa linia Cercului Polar, marcată prin sat, și poți trimite o carte poștală cu ștampila specială a Cercului Polar de la Oficiul Poștal Principal al lui Moș Crăciun. Este un loc decorat festiv, potrivit pentru familii și o experiență plăcută inclusiv pentru adulți.

Plimbare cu sania trasă de câini husky

O plimbare prin pădurea acoperită de zăpadă, cu o echipă de câini husky în fața saniei, este una dintre experiențele clasice din Laponia. La majoritatea fermelor, turiștii pot conduce propria sanie, sub îndrumarea unui ghid, iar după plimbare pot petrece timp alături de câini. Este o activitate apreciată în special de familii.

Plimbare cu sania trasă de reni și descoperirea culturii sami

O plimbare cu sania trasă de reni este o experiență mai liniștită și mai apropiată de tradițiile locale. Multe ferme de reni sunt administrate de crescători din regiune și oferă o introducere în cultura sami și în tradițiile creșterii renilor din Laponia. Este o alternativă potrivită la activitățile care presupun mai multă adrenalină.

Plimbare cu snowmobilul

Dacă vrei viteză și libertate de mișcare, poți alege un safari ghidat cu snowmobilul, care te poartă peste lacuri înghețate și prin zonele sălbatice ale regiunii. Pentru a conduce un snowmobil ai nevoie de un permis de conducere valabil. În cadrul safariurilor ghidate este suficient permisul auto obișnuit. Dacă nu ai permis, poți participa ca pasager. Este o modalitate rapidă de a ajunge în unele dintre cele mai frumoase locuri din regiune.

Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Rovaniemi

Evenimentul „Moș Crăciun este pe drum”

„Moș Crăciun este pe drum” este un eveniment anual organizat pe 23 decembrie, în Satul lui Moș Crăciun, situat pe Cercul Polar, în Rovaniemi, Finlanda. Această tradiție marchează momentul în care Moș Crăciun pornește în legendara sa călătorie pentru a împărți cadouri copiilor din întreaga lume. Evenimentul oferă o experiență specială familiilor și turiștilor veniți din toate colțurile lumii.

Evenimentul este gratuit și organizat de Visit Rovaniemi. Acesta începe la ora 19:30, ora Finlandei, în piața centrală din Satul lui Moș Crăciun. Vizitatorii se adună în peisajul arctic acoperit de zăpadă pentru a-l vedea pe Moș Crăciun pregătindu-se de plecare, alături de spiridușii săi și de reni. Atmosfera este completată de muzică de Crăciun și de peisajul de iarnă specific Laponiei.

Înainte de a porni la drum cu sania trasă de reni, Moș Crăciun își face timp să salute mulțimea și să le transmită tuturor urări de sărbători. Evenimentul durează, de obicei, aproximativ 30 de minute și se încheie în jurul orei 20:00.

„Numărătoarea inversă până la Crăciun”

Evenimentul „Numărătoarea inversă până la Crăciun”, organizat în Satul lui Moș Crăciun, pe Cercul Polar, în Rovaniemi, marchează oficial începutul sezonului sărbătorilor în orașul considerat casa lui Moș Crăciun. Organizat în fiecare an la sfârșitul lunii octombrie, evenimentul este gratuit și adună localnici și turiști din întreaga lume, care sărbătoresc împreună spiritul Crăciunului.

Manifestarea are loc în piața centrală din Satul lui Moș Crăciun, prin care trece chiar linia Cercului Polar. Astfel, participanții au ocazia să treacă simbolic în zona arctică în timp ce iau parte la festivități.

Programul include spectacole muzicale cu tematică de Crăciun, care pregătesc atmosfera pentru momentul principal al serii: sosirea lui Moș Crăciun, care le transmite celor prezenți mesajul său anual și le urează sărbători fericite.

Satul lui Moș Crăciun din Rovaniemi, pe Cercul Polar

Satul lui Moș Crăciun, situat pe Cercul Polar, la 8 km de Rovaniemi, este deschis în fiecare zi a anului, iar întâlnirea cu Moș Crăciun este gratuită.

Pentru sezonul de iarnă 2026–2027, programul principalelor atracții este următorul:

• Satul lui Moș Crăciun: deschis în fiecare zi a anului.

• Biroul lui Moș Crăciun (Santa Claus Office): între 16 și 29 noiembrie 2026, între orele 9:00 și 19:00; între 30 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, între orele 8:00 și 20:00.

• Oficiul Poștal Principal al lui Moș Crăciun (Santa Claus Main Post Office): între 1 decembrie 2026 și 6 ianuarie 2027, între orele 9:00 și 20:00.

• Casa lui Moș Crăciun (Christmas House Santa Claus): între 23 noiembrie și 23 decembrie, între orele 9:00 și 20:00; pe 24 și 25 decembrie, între orele 8:00 și 22:00.

• Snowman World: între 6 decembrie 2026 și 6 ianuarie 2027, între orele 10:00 și 20:00, în funcție de condițiile meteo.

• Fermele de reni și husky: între orele 10:00 și 16:00 sau 17:00, în funcție de operator.

Intrarea este gratuită.

Intrarea în Biroul lui Moș Crăciun este gratuită. Fotografiile, înregistrările video și serviciile suplimentare sunt contra cost.

Fermele de reni și husky, precum și Snowman World, au bilete separate, iar tarifele sunt stabilite de fiecare operator.

Ce să mănânci în Rovaniemi

Scena restaurantelor din Rovaniemi oferă preparate variate și multă savoare. De la restaurante cu meniuri rafinate, premiate, până la localuri care servesc mâncăruri tradiționale, există opțiuni pentru toate gusturile. Poți alege între cafenele primitoare din centrul orașului și experiențe culinare speciale în apropierea Cercului Polar.

Preparate din carne de ren

Tocănița de ren gătită lent, numită poronkäristys, este unul dintre cele mai apreciate preparate din Laponia. Feliile subțiri de carne de ren sunt prăjite în tigaie și apoi fierte la foc mic până devin fragede. Preparatul se servește cu piure de cartofi cu unt și puțin gem acrișor de merișoare roșii. Combinația dintre carnea cu gust intens și fructele de pădure acrișoare definește bucătăria acestei regiuni.

Carnea de ren poate fi servită și sub formă de friptură, cu sos cremos sau ca aperitiv, preparată în stil carpaccio.

Pește și alte preparate locale

Păstrăvul arctic prăjit în tigaie, cu pielea crocantă, este o altă alegere populară. De obicei, se servește alături de legume rădăcinoase sau cu un sos ușor pe bază de smântână și mărar.

Peștele alb afumat este un alt preparat preferat de localnici, întâlnit atât la micul dejun, cât și în meniurile restaurantelor de tip bistro. Dacă vrei să încerci ceva cald, poți alege o supă de ciuperci sălbatice, servită cu pâine de secară. Este un preparat simplu și consistent, care pune în valoare ingredientele culese din pădurile Laponiei.

Unde poți mânca preparate tradiționale din Laponia în Rovaniemi?

Cele mai autentice preparate din Laponia se găsesc în restaurantele din Rovaniemi care folosesc ingrediente locale și de sezon, nu doar rețete scandinave generice. În centrul orașului există tot mai multe localuri de calitate, iar cele mai bune dintre ele menționează producătorii locali de la care se aprovizionează și își adaptează meniurile în funcție de sezon.