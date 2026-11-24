Generează rezumat cu AI

În 2026, târgul de la Palatul Schönbrunn din Viena s-a deschis pe 6 noiembrie, cel din München pe 20 noiembrie, târgurile din Nürnberg și Strasbourg se deschid pe 27 noiembrie, iar principalele piețe din Praga pe 28 noiembrie. Unele târguri se închid înainte de ziua de Crăciun, în timp ce altele rămân deschise până în ianuarie 2027.

Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa și datele lor din 2026

Târgurile ale căror date au fost confirmate sunt ordonate în funcție de ziua deschiderii. Fiecare rând se referă la târgul menționat, nu la toate evenimentele festive organizate în orașul respectiv.

Târguri de Crăciun din Europa în 2026. Date oficiale de deschidere și închidere

Viena – Palatul Schönbrunn: 6 noiembrie 2026 – 6 ianuarie 2027. Este târgul organizat la palat, separat de cel din Rathausplatz.

6 noiembrie 2026 – 6 ianuarie 2027. Este târgul organizat la palat, separat de cel din Rathausplatz. Viena – Rathausplatz: 13 noiembrie – 26 decembrie 2026. Patinoarul din apropiere are un calendar diferit.

13 noiembrie – 26 decembrie 2026. Patinoarul din apropiere are un calendar diferit. Budapesta – Advent Basilica: 13 noiembrie 2026 – 1 ianuarie 2027. Datele nu se aplică și târgului din Piața Vörösmarty.

13 noiembrie 2026 – 1 ianuarie 2027. Datele nu se aplică și târgului din Piața Vörösmarty. Köln – târgul de la Catedrală: 16 noiembrie – 23 decembrie 2026. Târgul este închis pe 22 noiembrie.

16 noiembrie – 23 decembrie 2026. Târgul este închis pe 22 noiembrie. München – Marienplatz: 20 noiembrie – 24 decembrie 2026. În Ajunul Crăciunului, târgul are program redus.

20 noiembrie – 24 decembrie 2026. În Ajunul Crăciunului, târgul are program redus. Tallinn – Piața Primăriei: 20 noiembrie 2026 – 6 ianuarie 2027. Este recomandată verificarea programului special din zilele de sărbătoare.

20 noiembrie 2026 – 6 ianuarie 2027. Este recomandată verificarea programului special din zilele de sărbătoare. Colmar – cele șase târguri din oraș: 23 noiembrie – 29 decembrie 2026. Satele alsaciene din apropiere au calendare separate.

23 noiembrie – 29 decembrie 2026. Satele alsaciene din apropiere au calendare separate. Dresda – Striezelmarkt: 25 noiembrie – 24 decembrie 2026. În Ajunul Crăciunului, târgul are un program diferit.

25 noiembrie – 24 decembrie 2026. În Ajunul Crăciunului, târgul are un program diferit. Nürnberg – Christkindlesmarkt: 27 noiembrie – 24 decembrie 2026. Este recomandată verificarea programului din ziua deschiderii și din Ajunul Crăciunului.

27 noiembrie – 24 decembrie 2026. Este recomandată verificarea programului din ziua deschiderii și din Ajunul Crăciunului. Praga – Piața Orașului Vechi și Piața Wenceslas: 28 noiembrie 2026 – 6 ianuarie 2027. Datele se aplică ambelor piețe.

28 noiembrie 2026 – 6 ianuarie 2027. Datele se aplică ambelor piețe. Strasbourg: 27 noiembrie – 24 decembrie 2026. Pe 24 decembrie, târgul se închide la ora 18:00. Începând cu 25 decembrie, standurile nu mai sunt deschise.

27 noiembrie – 24 decembrie 2026. Pe 24 decembrie, târgul se închide la ora 18:00. Începând cu 25 decembrie, standurile nu mai sunt deschise. Copenhaga – Tivoli: 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027. Datele sunt confirmate de programul oficial. Este recomandată verificarea orelor zilnice și a condițiilor de acces.

13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027. Datele sunt confirmate de programul oficial. Este recomandată verificarea orelor zilnice și a condițiilor de acces. Cracovia – Rynek Główny: 27 noiembrie 2026 – 6 ianuarie 2027. Datele sunt stabilite de organizator, însă orele zilnice și programul din perioada sărbătorilor trebuie verificate separat.

Ce târguri de Crăciun poți vizita în Europa în iarna 2026–2027

Târgurile de Crăciun din Europa au început să-și deschidă porțile, iar orașe precum Viena, Budapesta și Köln au intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă. În următoarele zile, sezonul festiv va continua cu deschiderea unor evenimente importante din Nürnberg, Strasbourg și Praga. Perioadele de desfășurare diferă de la un oraș la altul, iar unele târguri vor putea fi vizitate inclusiv după Crăciun și la începutul lunii ianuarie 2027.

Când se deschid și cât timp rămân deschise târgurile de Crăciun din Europa

Dacă plănuiești o escapadă de iarnă în Europa, este important să verifici calendarul fiecărui târg înainte de a rezerva transportul și cazarea. Unele evenimente au început deja, în timp ce altele se vor deschide abia la sfârșitul lunii noiembrie.

Târgurile deschise înainte de 20 noiembrie

Printre evenimentele care și-au primit deja vizitatorii se numără târgul de la Palatul Schönbrunn din Viena, deschis pe 6 noiembrie, cel din Rathausplatz și Advent Basilica din Budapesta, inaugurate pe 13 noiembrie, precum și târgul de lângă Catedrala din Köln, deschis pe 16 noiembrie.

Weekendul 27–29 noiembrie

Târgurile din Nürnberg și Strasbourg își vor deschide porțile vineri, 27 noiembrie. O zi mai târziu, pe 28 noiembrie, va începe sezonul festiv și în cele două piețe principale din Praga.

Perioada dintre Crăciun și Anul Nou

Cele șase târguri din Colmar vor putea fi vizitate până pe 29 decembrie. Evenimentele de la Schönbrunn, din Praga, Advent Basilica, Cracovia și Tallinn vor continua și în ianuarie 2027. În schimb, târgul din Strasbourg se va încheia pe 24 decembrie, iar cel din Rathausplatz, Viena, pe 26 decembrie. Târgurile germane prezentate în acest ghid își vor încheia sezonul până la 24 decembrie.

Târguri deschise în ianuarie 2027

Advent Basilica din Budapesta se va închide pe 1 ianuarie. Târgurile de la Schönbrunn, din piețele principale ale Pragăi și din Tallinn vor rămâne deschise până pe 6 ianuarie. Este recomandat să verifici programul pentru ziua aleasă, în special dacă intenționezi să vizitezi un târg pe 1 ianuarie.

Cum alegi orașul pentru o excursie la târgurile de Crăciun

Germania, locul de origine al tradiției târgurilor de Crăciun

Germania rămâne una dintre cele mai căutate destinații pentru iubitorii târgurilor de Crăciun. Nürnberg, München și Dresda propun experiențe diferite, de la piețe tradiționale și obiecte artizanale până la evenimente cu o istorie de câteva secole.

Christkindlesmarkt din Nürnberg (27 noiembrie – 24 decembrie 2026) este unul dintre cele mai cunoscute târguri de Crăciun din Germania. Sute de căsuțe decorate în roșu și alb vor ocupa Hauptmarkt, piața centrală a orașului, unde vizitatorii vor găsi produse tradiționale, decorațiuni și specialități locale.

Shutterstock

Deschiderea va fi marcată de o ceremonie specială, în cadrul căreia personajul Christkind va rosti un prolog de la balconul bisericii Frauenkirche. Printre produsele care nu trebuie ratate se numără Nürnberger Lebkuchen, turta dulce tradițională a orașului, recunoscută pentru rețeta sa specifică. Mai multe detalii despre standuri, tradiții și opțiunile de cazare sunt disponibile în ghidul nostru dedicat târgului Christkindlesmarkt din Nürnberg.

Christkindlmarkt din München, organizat în Piața Marienplatz (20 noiembrie – 24 decembrie 2026), se desfășoară în jurul Noii Primării. Unul dintre principalele puncte de atracție este bradul de Crăciun, care are aproximativ 30 de metri înălțime. În serile de Advent, vizitatorii vor putea urmări spectacole de muzică live, susținute de la balconul clădirii istorice. Amplasarea sa centrală face ca târgul să poată fi inclus cu ușurință într-un itinerar mai amplu prin oraș sau într-o excursie în Alpi.

Shutterstock

Striezelmarkt din Dresda (25 noiembrie – 24 decembrie 2026) se remarcă printr-o tradiție care datează din 1434, fiind considerat unul dintre cele mai vechi târguri de Crăciun din Germania. Piața Altmarkt va găzdui standuri cu obiecte artizanale din lemn, realizate în regiunea Erzgebirge, dar și produse gastronomice specifice sezonului. Unul dintre cele mai importante evenimente este Stollenfest, parada dedicată celebrului desert german Stollen, pregătit într-un format impresionant.

Shutterstock

Potrivit organizatorului, târgul de Crăciun de lângă Catedrala din Köln este deschis între 16 noiembrie și 23 decembrie 2026. Evenimentul va fi închis pe 22 noiembrie. Calendarul menționat se referă exclusiv la târgul organizat în apropierea Catedralei din Köln.

Shutterstock

Strasbourg, Capitala Crăciunului

Târgul de Crăciun din Strasbourg se va desfășura între 27 noiembrie și 24 decembrie 2026, conform calendarului publicat de primărie. În ziua inaugurării, vizitatorii vor putea explora standurile între orele 14:00 și 21:00. În zilele obișnuite, programul va fi 11:00–21:00, iar pe 24 decembrie, ultima zi de desfășurare, standurile vor fi deschise între 11:00 și 18:00.

Strasbourg este cunoscut drept Capitala Crăciunului, iar atmosfera festivă se va regăsi în Piața Kléber și în piețele istorice din Grande Île. Vizitatorii vor putea descoperi decorațiuni tradiționale, produse artizanale și preparate specifice regiunii Alsacia. Începând cu 25 decembrie, standurile târgului nu vor mai fi deschise. Mai multe informații despre atracțiile orașului și evenimentele din sezonul festiv pot fi găsite în ghidul nostru despre Strasbourg, Capitala Crăciunului.

Shutterstock

Colmar este o altă destinație franceză apreciată în perioada sărbătorilor de iarnă. Cele șase târguri de Crăciun din oraș se desfășoară între 23 noiembrie și 29 decembrie 2026, potrivit organizației locale de turism. Spre deosebire de alte destinații europene, unde evenimentele se încheie înainte sau imediat după Crăciun, Colmar va putea fi vizitat și în zilele de după 25 decembrie.

Pro TV

Austria și atmosfera imperială din Viena

Christkindlmarkt din Rathausplatz, principalul târg de Crăciun din Viena, este deschis între 13 noiembrie și 26 decembrie 2026, conform calendarului oficial. Amplasat în fața Primăriei, evenimentul este unul dintre cele mai cunoscute din capitala Austriei și atrage anual numeroși turiști.

Patinoarul din apropiere are un program diferit față de târg. Potrivit Oficiului de Turism din Viena, acesta va funcționa între 13 noiembrie 2026 și 6 ianuarie 2027, cu o excepție pe 31 decembrie, când va fi închis.

Un alt punct de atracție este târgul de la Palatul Schönbrunn, deschis încă din 6 noiembrie 2026 și programat să rămână activ până pe 6 ianuarie 2027, potrivit administrației palatului. Decorul imperial și arhitectura barocă oferă un cadru aparte pentru standurile cu produse artizanale, decorațiuni și specialități culinare.

Viena găzduiește și alte evenimente de sezon, printre care târgurile din Spittelberg și Karlsplatz, cunoscute pentru produsele artizanale și atmosfera lor specifică. Diversitatea evenimentelor și perioada extinsă de desfășurare transformă capitala Austriei într-o destinație potrivită atât pentru o escapadă înainte de Crăciun, cât și pentru una la începutul lunii ianuarie.

Shutterstock

Europa Centrală: Praga, Budapesta, Cracovia și Tallinn

Praga se numără printre orașele europene în care atmosfera de sărbătoare continuă și după Crăciun. Cele două târguri principale, organizate în Piața Orașului Vechi și Piața Wenceslas, se vor deschide pe 28 noiembrie 2026 și vor rămâne active până pe 6 ianuarie 2027, potrivit calendarului publicat de Prague City Tourism.

Târgul din Piața Orașului Vechi este unul dintre cele mai fotografiate din Europa. Decorul gotic al clădirilor istorice, bradul de Crăciun impunător și căsuțele tradiționale creează un peisaj specific sărbătorilor de iarnă. Pentru idei de trasee turistice și obiective care merită vizitate, consultă ghidul nostru de iarnă despre târgurile de Crăciun din Praga.

Shutterstock

În Budapesta, târgul Advent Basilica, organizat în Piața Szent István, este deschis între 13 noiembrie 2026 și 1 ianuarie 2027, potrivit informațiilor publicate de organizator. Evenimentul se desfășoară în fața Bazilicii Sfântul Ștefan și este cunoscut pentru decorațiunile luminoase și atmosfera festivă.

Un alt eveniment important din capitala Ungariei este târgul din Piața Vörösmarty. Acesta este organizat separat de Advent Basilica, motiv pentru care are propriul calendar de desfășurare. Turiștii care vor să le viziteze pe amândouă trebuie să verifice programul fiecăruia înainte de plecare.

Shutterstock

Târgul de Crăciun din Cracovia, organizat în Rynek Główny, piața principală a orașului, va putea fi vizitat între 27 noiembrie 2026 și 6 ianuarie 2027, potrivit calendarului ARTIM publicat de programul municipal Karta Krakowska. Piața istorică va găzdui căsuțe cu produse artizanale, decorațiuni și preparate tradiționale poloneze.

Shutterstock

În Tallinn, capitala Estoniei, târgul din Piața Primăriei este deschis între 20 noiembrie 2026 și 6 ianuarie 2027, conform datelor confirmate de organizator. Amplasarea în centrul vechi al orașului, printre clădiri istorice, oferă un decor aparte pentru evenimentul de iarnă. Perioada extinsă de desfășurare permite includerea Tallinnului și într-o excursie organizată după Crăciun sau la începutul anului viitor.

Getty

Tivoli din Copenhaga

Grădinile Tivoli din Copenhaga propun o experiență diferită față de târgurile tradiționale de Crăciun. Pe lângă standurile festive și decorațiunile luminoase, vizitatorii au la dispoziție atracțiile celebrului parc de distracții, amenajat special pentru sezonul de iarnă.

Sezonul de Crăciun din Tivoli se desfășoară între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, potrivit programului oficial al evenimentelor. Accesul în parc se face pe bază de bilet, iar turiștii trebuie să verifice dacă varianta aleasă include doar intrarea sau și accesul la atracțiile disponibile.

Înainte de vizită, este recomandat să consulți programul zilnic, eventualele zile de închidere și condițiile biletului pentru data selectată. Calendarul sezonului festiv indică perioada generală de desfășurare a evenimentului, însă nu reprezintă o confirmare a disponibilității biletelor sau a unei rezervări.