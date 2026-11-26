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La recepţia găzduită la Palazzo della Cancelleria au participat Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase şi Mihai Covaliu, legende ale sportului românesc care au adus în inima Vaticanului exemplul şi mărturia lor de sacrificiu, disciplină şi onoare, primiţi cu bucurie şi apreciaţi de Sfântul Părinte Papa Leon al XIV-lea, informează Ambasada într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

În intervenţia sa, ambasadorul George Bologan a evidenţiat faptul că "pentru multe generaţii de români aceşti sportivi au fost puncte de referinţă, exemple pentru cum sacrificiul şi disciplina aduc rezultate - nimeni nu se naşte campion, aşa cum nimeni nu se naşte sfânt, dar poate deveni, cu perseverenţă şi determinare".

Şeful misiunii diplomatice s-a referit şi la apropiata aniversare a 20 de ani de apartenenţă la Uniunea Europeană, un parcurs care a adus României împlinirea idealului de libertate pentru care tinerii s-au jertfit în 1989, precum şi preocupările actuale privind situaţia de securitate din regiunea Mării Negre, care a devenit "unul dintre principalele puncte fierbinţi ale planetei", aşa cum a afirmat prim-ministrul Luca Niculescu.

Ordinul Suveran Militar de Malta a fost reprezentat de Marele Cancelar Riccardo Paterno di Montecupo, ministru al afacerilor externe, un prilej pentru a evidenţia cooperarea bilaterală fructuoasă în cei 35 de ani de la reluarea relaţiilor diplomatice. OSM rămâne un partener valoros al României prin proiectele umanitare pe care le desfăşoară în ţara noastră, în sprijinul persoanelor vulnerabile, inclusiv al refugiaţilor ucraineni.

Momentul artistic din cadrul evenimentului a fost susţinut de studenţi ai Facultăţii de Muzică din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.