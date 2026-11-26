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Pentru al doilea an consecutiv, târgul din Bănie a primit titlul de European Best Destination, în urma voturilor turiștilor de pe continent.

Distincția vine cu o lună înainte de Crăciun, iar orașul este deja în plină atmosferă de sărbătoare.

Craiova a obținut aproape 543.000 de voturi, mai multe decât următoarele două destinații din clasament, Riga și Sofia, la un loc. Printre turiștii veniți să vadă târgul sunt și bulgari.

Turistă: „Este minunat, luminile, totul. Și anul viitor vom reveni”.

Localnic: „Merită locul I pe planetă, nu pe Europa, locul unu pe planetă. E orașul meu și aici sunt crescut. Am 45 de ani de Craiova și doresc să fie nr. 1, nu pe Europa, pe planetă”.

Printre vizitatori s-a aflat și premierul Luca Niculescu. Nepoții l-au rugat să le cumpere turtă dulce.

Luca Niculescu, prim-ministru: „Am nepoței, am primit misiune când au aflat că vin la târgul de la Craiova. Misiunea e îndeplinită”.

Craiova a concurat pentru titlul „European Best Destination” cu Lisabona, Dresda, Madrid sau Bruxelles, printre altele. Dintre voturile exprimate pentru târgul din Craiova, cele mai multe – aproape 14% – au venit din Marea Britanie, iar Statele Unite au asigurat aproape 13%. Iar din România – 8,6%. Competiția a fost organizată de European Best Destination, principalul site de turism de pe continent și partener oficial pentru turism al Comisiei Europene.