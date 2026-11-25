Un oraș turistic popular din Europa vrea să introducă o nouă taxă de la începutul anului. Cât ar urma să plătească turiștii
O vacanță în popularul oraș polonez Wrocław ar putea deveni în curând mai costisitoare, deoarece autoritățile locale se pregătesc să introducă o nouă taxă turistică.
Sursa: tn.nova.cz
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Orașul este o destinație apreciată de turiști, în special în perioada sărbătorilor de iarnă, potrivit TN Nova.
Târgurile de Crăciun din Wrocław se numără printre principalele atracții turistice. Însă, de la începutul noului an, un sejur în acest oraș ar putea costa mai mult. Autoritățile locale iau în considerare introducerea unei taxe turistice, potrivit publicației Fakt.pl. Propunerea urmează să fie supusă votului joi.
Valoarea propusă de consilierii locali este de aproximativ 1,2 euro de persoană pe zi. Astfel, pentru familiile cu copii, costurile vacanței ar putea crește. De exemplu, o familie formată din patru persoane, care ar petrece cinci zile în oraș, ar trebui să plătească o taxă suplimentară de aproximativ 24 de euro.
Motivele pentru care autoritățile vor să introducă noua taxă
Potrivit noilor reglementări, orașele care dispun de un patrimoniu peisagistic corespunzător și de o infrastructură de cazare dezvoltată pot percepe această taxă.
Conducerea orașului consideră că Wrocław îndeplinește aceste condiții, având în vedere numeroasele atracții turistice, monumente și evenimente culturale.
„Wrocław îndeplinește criteriile peisagistice minime care permit introducerea unei taxe de ședere, printre altele, datorită existenței unei grădini zoologice și a unei grădini botanice, a numeroaselor monumente de arhitectură și a unui număr semnificativ de evenimente culturale. Capacitatea de cazare existentă justifică pe deplin introducerea taxei”, a transmis municipalitatea.
Cum va fi percepută taxa turistică
Potrivit lui Łukasz Kasztelowicz, liderul reprezentanților partidului de opoziție Lege și Justiție (PiS), consilierii locali susțin introducerea taxei.
„În opinia mea, această hotărâre ar trebui aprobată”, a declarat acesta. În opinia sa, turiștii ar trebui „să sprijine finanțele publice și să contribuie la dezvoltarea orașului”.
Taxa ar urma să fie colectată de unitățile de cazare, respectiv hoteluri sau pensiuni, așa cum se procedează și în alte orașe. Acestea vor primi 10% din suma colectată.
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