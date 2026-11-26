Vocea lui Antonio Banderas, pe acorduri de flamenco, în ghidul audio al unei biserici din Malaga
Actorul spaniol Antonio Banderas îşi împrumută vocea unui ghid audio istorico-religios despre una dintre cele patru biserici principale din centrul istoric al oraşului Malaga.
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Banderas dă voce ghidului audio al bisericii Sfântul Ioan Botezătorul, una dintre cele mai emblematice biserici istorice din centrul oraşului, fondată în 1487, după sosirea regilor catolici (aşa cum sunt cunoscuţi Ferdinand al II-lea de Aragon şi Isabela I a Castiliei – n.r.), potrivit Agerpres.
Vocea sa este acompaniată de diferite melodii de chitară flamenco şi de fragmente din opera „Victoria”, a autorului şi preotului Francisco Castro, înregistrate special pentru această ocazie.
Cu dorinţa de a face această propunere accesibilă şi vizitatorilor internaţionali, ghidul audio „Fundando Malaga” are şi o versiune în limba engleză, narată de Eric Horne, directorul şcolii de limbi străine a Fundaţiei Victoria.
Cântăreaţa Diana Navarro narează povestea Sfinţilor Martiri Ciriaco şi Paula, în timp ce cântăreaţa Pasión Vega prezintă biserica Sagrario, iar actorul Joaquín Núñez vorbeşte despre Santiago Apostol. Episcopul din Malaga, José Antonio Satué, îl însoţeşte pe vizitator pe parcursul traseului.
Dincolo de informaţiile de natură artistică sau arhitecturală, ghidul audio propune o perspectivă care îmbină istoria şi credinţa, a precizat episcopia din Malaga.
Traseul permite prezentarea contextului în care au apărut cele patru lăcaşuri de cult, înţelegerea importanţei lor de-a lungul secolelor şi descoperirea rolului pe care l-au jucat în viaţa religioasă, socială şi culturală a oraşului.
Utilizatorii pot accesa ghidurile audio prin coduri QR amplasate în interiorul a trei dintre biserici. În cazul bisericii Sagrario, codul QR va fi instalat în exterior, lângă Poarta Iertării.
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