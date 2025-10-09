Cascada Bigăr – frumusețea unică a României și ce s-a întâmplat după prăbușirea ei

09-10-2025
Cascada Bigăr

Cascada Bigăr a fost mult timp considerată una dintre cele mai frumoase cascade din lume, datorită formei sale spectaculoase și apei care curgea în văluri fine peste stâncă.

Anca Lupescu

Parte din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, o arie protejată cu cascade impresionante și lacuri unice, Cascada Bigăr se află în Munții Aninei, exact pe paralela de 45° nord.

Ceea ce face această cascadă rară și spectaculoasă este modul în care izvorul de apă se răspândește peste mușchiul stâncii, căzând în numeroase fâșii fine în râul Miniș. Izvorul iese la suprafață la aproximativ 200 de metri înainte de cascadă și curge rapid și zgomotos până la destinația sa finală. Iată ce s-a întâmplat după prăbușirea ei.

Unde se află Cascada Bigăr

Impresionanta Cascadă Bigăr pare desprinsă din altă lume. Se află în județul Caraș-Severin, în vestul României, în Munții Aninei, pe râul Miniș. A fost votată cea mai frumoasă cascadă din România. Deși face parte dintr-o zonă protejată, se poate ajunge aici cu mașina.

Cascada Bigăr se află chiar pe paralela de 45° nord, însă poate trece ușor neobservată dacă nu vezi indicatorul. Ceea ce o face rară și spectaculoasă este modul în care izvorul de apă se răspândește peste mușchiul stâncii, căzând în numeroase fâșii fine în râul Miniș. Izvorul iese la suprafață la aproximativ 200 de metri înainte de cascadă și curge rapid și zgomotos până la destinația sa finală.

Ce făcea Cascada Bigăr unică în lume

Cascada Bigăr a fost descrisă drept unică din lume, ocupând chiar locul întâi în topul realizat de World Geography al celor mai inedite cascade de pe glob în 2013.

De atunci, popularitatea sa a crescut rapid, tot mai mulți vizitatori străini venind special pentru a-i admira frumusețea.

Apa cade peste un masiv de stânci uriașe acoperite cu mușchi, iar modul în care se revarsă poate aminti de un duș. Este o priveliște rară pe care mulți au avut ocazia să o admire, până când cascada s-a prăbușit.

Cascada se află în Parcul Național Cheile Nerei–Beușnița, o zonă plină de alte cascade și lacuri populare.

Prăbușirea Cascadei Bigăr – ce s-a întâmplat

După ce o parte a cascadei Bigăr s-a prăbușit, numărul turiștilor a scăzut semnificativ. Cascada Bigăr este însă la fel de frumoasă și astăzi, greu îți dai seama unde s-a produs prăbușirea, pentru că mușchii verzi peste care curge apa s-au refăcut spectaculos.

De-a lungul celor aproximativ 200 de metri de traseu, izvorul străbate rapid zona accidentată a Munților Aninei, ajungând la Cascada Bigăr unde, cu grație, se desparte în fire subțiri de apă, formând un văl de picături înainte de a se prăbuși în râul de dedesubt.

Evenimentele din 7 iunie 2021 au șocat întreaga țară, deoarece cea mai iubită cascadă și una dintre cele mai apreciate atracții naturale ale României fusese distrusă.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a venit rapid cu o explicație, susținând că prăbușirea cascadei Bigăr a fost cauzată de depunerile tot mai mari de calcar și mușchi, care au crescut pe suprafața stâncii, determinând-o în cele din urmă să se prăbușească sub propria greutate.

„Avem, din păcate, și o veste neplăcută. Cascada Bigăr, unul dintre cele mai frumoase obiective turistice din Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița, s-a prăbușit astăzi din cauze naturale”, a anunțat Regia Națională a Pădurilor Romsilva.

Legenda Cascadei Bigăr

Cascada este legată și de o legendă interesantă. Se spune că un cuplu care nu putea avea copii a primit ajutorul unei vrăjitoare, care i-a sfătuit să bea apă din izvor.

Astfel, au reușit să aibă o fiică, însă condiția era ca aceasta să nu se îndrăgostească niciodată, altfel va muri. Fata s-a îndrăgostit totuși de un băiat pe nume Bigăr, iar părinții, temându-se pentru viața ei, au închis-o într-o peșteră pentru a o proteja. Vrăjitoarea, auzindu-i plânsul, i-a spus că o poate reuni cu iubitul ei și a transformat șuvoaiele de lacrimi în cascadă, înecându-l pe Bigăr în apele ei.

Ce poți vizita în zonă după dispariția cascadei

Cheile Nerei este o zonă foarte frumoasă și turistică. Iată ce să vizitezi în afară de cascada Bigăr.

Sasca Montană

Punctul de plecare pentru explorarea Cheilor Nerei este Sasca Montană, comună situată la poalele dealului Gheorghe, la 25 km de Moldova Nouă, 40 km de Bozovici și 30 km de Oravița. Împreună cu satele Sasca Română, Slatina Nera, Bogodint și Potoc, are aproximativ 1500 de locuitori.

Ochiul Beiului

Acest lac este unul dintre cele mai importante și frumoase obiective turistice. În Parcul Cheile Nerei – Beușnița, traseul începe de la Păstrăvărie, unde se lasă mașina, și se continuă pe jos spre Lacul Ochiul Beiului. După aproximativ o oră de mers ușor, se ajunge la un lac carstic cu apă turcoaz, situat în mijlocul pădurii și înconjurat de copaci. Lacul, alimentat de un izvor care împiedică înghețul iarna, are o adâncime de circa 3,5 metri și o suprafață de 284 mp, iar culoarea sa se datorează dioxidului de carbon și calcarului de pe fund.

Cascada Văioaga

Cascada Văioagă, situată în Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița pe râul Bei, este considerată una dintre cele mai frumoase din România. Se ajunge la ea pe jos dinspre intrarea în parc sau cu mașina pe drumul forestier spre Păstrăvărie. După aproximativ 2 km, un panou indică locul cascadei, iar coborând câțiva metri ajungi la cascada spectaculoasă.

Cascada Beușnița

După ce treci de Lacul Ochiul Beiului, poți continua cu o plimbare de aproximativ 30 de minute, în urcuș ușor, până la Cascada Beușnița. Formată prin eroziunea calcarului de apele râului Bei, cascada principală are aproximativ 15 metri și este acoperită de mușchi verde. Chiar și în perioadele secetoase, când cascada poate seca, formațiunile carstice și cavernele sculptate în stâncă sunt la fel de frumoase.

Lacul Dracului

Lacul Dracului s-a format prin prăbușirea tavanului unei peșteri care adăpostea inițial un lac subteran. Pentru a ajunge la el, traseul pornește din Sasca Romană către Cantonul Damian, continuă spre Poiana lui Vogiun și apoi coboară până la lacul situat lângă malul Nerei. O alternativă este ruta din Sasca spre Cărbunari și Șopotul Nou, urmată de un drum forestier și o coborâre constantă de la jumătatea acestuia.

