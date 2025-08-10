Cascada Cailor, comoara ascunsă a Maramureșului. Cum ajungi, drumeții, peisaje și istorie

Cascada Cailor, situată în inima Munților Rodnei, este una dintre cele mai spectaculoase atracții naturale din Maramureș. Înconjurată de păduri de conifere și trasee pitorești, cascada impresionează prin legendele care îi dau un farmec aparte.

Cascada Cailor, cunoscută și sub numele de Cascada Izvorul Cailor, este o cascadă spectaculoasă cu o înălțime de aproximativ 100 de metri, care coboară în trei trepte (40-20-40 metri) pe versanții muntelui.

Se află în Rezervația Naturală Piatra Rea, la o distanță de 3 km de Stațiunea Borșa, la o altitudine de 1300 m. Este formată pe pârâul Fântâna și își are izvorul pe platoul Podul Cailor. Dacă nu ai mai fost niciodată în zonă, locul este extrem de frumos pentru drumeții, plimbări și explorarea naturii, așa că merită o vizită.

Cascada Cailor - legende

Aflată în partea de Nord-Est a Munților Rodnei, Cascada Cailor este un adevărat spectacol: apa adunată într-un circ glaciar se scurge peste abruptul calcaros numit Podul Cailor în mai multe trepte, rezultând cea mai mare cascadă din România.

Căderea de apă este de 90 de metri și de această cascadă sunt legate mai multe legende. Unele dintre ele au fost păstrate și în zilele noastre, iar una s-a conturat a fi cea mai impresionantă. Se spune că Piatra Rea era locul perfect pentru pășunat și crescătorii de cai își duceau acolo hergheliile. Locul a fost găsit de urși, care au început să atace hergheliile. Încolțiți la marginea prăpastiei, caii au căzut în hău, iar legenda spune că locul cascadei s-a format din cauza lacrimile păstorilor care au plâns după animalele pierdute.

De aici i s-ar trage numele cascadei și întreagă zonă este denumită după această legendă: Muntele Cailor, Podul Cailor sau Izvorul Cailor sunt denumiri din zona văii pe care s-a format cascada.

O altă legendă spune că într-o noapte cu o furtună puternică, un urs flămând a ieșit din pădure. În acele momente, o turmă de cai s-a speriat atât de atacul ursului, cât și de zgomotele și luminile tunetelor și fulgerelor.

În încercarea de a fugi, caii s-au prăbușit în prăpastia abruptă unde se află acum cascada. Se spune că în acea noapte s-au pierdut în jur de 15 cai. În amintirea evenimentului tragic, oamenii din zonă au numit locul „Cascada Cailor”.

Cum ajungi la Cascada Cailor

Poți ajunge la Cascada Cailor din Borșa, pe două căi. Cea mai folosită de turiști este telescaunul, care pleacă din stațiune și traseul durează 15 minute. Încă 15 minute pe jos și ai ajuns. Traseul este unul ușor și poate fi parcurs de oricine, nu au nevoie de pregătire fizică sau antrenament.

Cealaltă variantă este pe un traseu turistic și durează aproximativ o oră și jumătate, având o dificultate medie, așa că poți alege această variantă dacă vrei să vezi cât mai multe lucruri frumoase pe parcurs.

Traseul mai dificil este marcat cu triunghi roșu. Poți lua mașina până în locul unde se încheie drumul asfaltat și de la Complexul turistic Borșa ajungi într-o oră și jumătate la cascadă, urmând același marcaj.

Trasee

Cascada Cailor se află în Parcul Național Munții Rodnei și este formată într-o căldare glaciară extinsă a vârfurilor Pietrul Rodnei și Piatra Albă. Zona oferă trasee și drumeții de toate nivelurile de dificultate, așa că ar fi păcat să nu explorezi zona pe jos.

Iată câteva trasee pe care le poți face în Parcul Național Munții Rodnei, conform parcrodna.ro:

1. Creasta principală: Pasul Setref (817 m) - Vârful Muncelui Râios - Poiana Bătrânei - Tarnița la Cruce - Vârful Galatului - Șaua Gărgălău - Tarnița lui Putredu - Șaua cu Lac - Pasul Rotunda.

Pasul Setref - Șaua Gărgălău, în județul Maramureș.

Șaua Gărgălău - Pasul Rotunda, în județul Bistrița-Năsăud.

• Acces la traseu : DN 17D, com. Șanț, sat Valea Mare, Pasul Rotunda.

• Timp de mers: vara: 24 - 26 ore; iarna: nu se recomandă.

• Marcaj: Linie roșie

2. Romuli - Valea Strâmba - sub Vf. Bătrâna (racord la traseul 1), în județul Bistrița-Năsăud.

• Acces la traseu: DN 17C, com. Romuli, sat Dealul Ștefăniței; stația CFR Romuli, ruta Salva - Vișeu.

• Timp de mers: vara: 8 - 9 ore; iarna: nu se recomandă.

• Marcaj: Triunghi roșu

3. Telciu - Valea Telcișor - Vf. Tomnatec (1384 m) - Poiana Bătrâna (racord la traseul 1), în județul Bistrița-Năsăud.

• Acces la traseu: DN 17C, com. Telciu; stația CFR Telciu, ruta Salva - Vițeu.

• Timp de mers: vara: 8 - 9 ore; iarna: nu se recomandă.

• Marcaj: cerc roșu

4. Farmecul Pădurii - Nedeia Bîrladelor - Nedeia Țăranului (1875 m) - Vf.Laptelui - Vf.Nedeia Straja (1851 m) - Vf.Repede (legătura între traseul 1 și traseul 5), în județul Bistrița-Năsăud.

• Acces la traseu: DJ 17 D, Stațiunea Sângeorz-Băi, sat Cormaia; stația CFR Sângeorz-Băi, ruta Ilva-Mică - Rodna Veche.

• Timp de mers: vara: 7 - 8 ore; iarna: nu se recomandă.

• Marcaj: cerc roșu

5. Între Aniese - Valea Anieșului Mic - Șaua "Între Izvoare". • Acces la traseu: DJ 17D, com. Maieru, sat Anieș; stația CFR Anieș ruta Ilva Mică - Rodna Veche.

• Timp de mers: vara: 3 ore; iarna: nu se recomandă.

• Marcaj: Cruce galbenă

6. Valea Vinului - Izvorul Roșu - sub Vf.Cisia - Tarnița lui Putredu (racord la traseul 1), în județul Bistrița-Năsăud.

• Acces la traseu: DJ 17D, com. Rodna Veche, sat Valea Vinului; stația CFR Rodna, ruta Ilva Mică - Rodna Veche.

• Timp de mers: vara: 5 - 6 ore; iarna: nu se recomandă.

• Marcaj: Triunghi albastru

7. Poiana Borșa - Valea Negoiescu - Puzdrele - Șaua Galațului (racord la traseul 1), în județul Maramureș.

• Acces la traseu: DN 18, oraș Borșa.

• Timp de mers: vara: 41/2 - 51/2 ore; iarna: 31/2 - 41/2.

• Marcaj: Triunghi albastru

8. Valea Rebrei-Izvorul Gușătu-Șaua Zânelor

• Timp de mers: vara: 2 ore; iarna: nu se recomandă

• Marcaj: Cruce albastră

Ce altceva să vizitezi în zonă

Dacă ajungi la Cascada Cai, nu rata următoarele atracții turistice:

►Rezervația Salhoi-Zambroslaviile - locul unde poți vedea cochlearia pyrenaica, o plantă foarte rară din România. Rezervația este mixtă - geologică și botanică. Rezervația se află în localitatea Borșa și ocupă o suprafață de 1 hectar. Face parte din Parcul Național Munții Maramureș și oferă peisaje uimitoare și oportunitatea de a admira diferite specii.

►Rezervația Piatra Rea - este foarte bogată în floră și faună rare. Se întinde pe 17 hectare și este locul unde găsești Cascada Cailor. Dar nu te rezuma doar la ea, există în împrejurimi mai multe lucruri de văzut. Poți vedea specii rare precum gușa porumbelului, clopoțelul de munte, șopârlița, mierea ursului, floare de colț sau smardarul.

►Nu rata nici rezervația speologică Peșteră și Izvorul Albastru al Izei. Se întinde pe o suprafață de 100 de hectare. Denumirea acestei arii protejate provine de la nuanța albastru-verzuie a izvorului carstic ce se varsă în râul Iza.

Prețuri telescaun Cascada Cailor

•Tarif adult: 35 lei/ persoană (urcare sau coborâre)

•Tarif copii (sub 12 ani): 25 de lei (urcare sau coborâre)

•Tarif urcare și coborâre adulți: 50 de lei

•Tarif urcare și coborâre copil: 35 de lei

Program telescaun:

Program de iarnă (octombrie - mai)

•Orar: 09.00 – 17.00

•Ultima coborâre: 16:45

Program de vară (iunie-septembrie)

•Orar: 09.00 – 18.00

•Ultima coborâre: 17:45

