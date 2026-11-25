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Atunci când își planifică o vacanță în străinătate, turiștii uită adesea că destinațiile populare atrag numeroși alți vizitatori. Cei care au vizitat Muzeul Luvru din Paris au văzut, probabil, mulțimile de oameni care înaintează încet pentru a admira celebra Mona Lisa, potrivit Express.

O experiență similară poate fi întâlnită la Poarta Pile din Dubrovnik, unde vizitatorii vin din toate direcțiile, iar aglomerația îi împiedică să se bucure pe deplin de obiectivul turistic.

Însă, pentru cei care caută o destinație europeană mai puțin aglomerată, Macedonia de Nord a atras puțin peste 750.000 de turiști internaționali în 2019, potrivit publicației Express.

Fosta republică iugoslavă, situată în centrul Balcanilor, rămâne o destinație turistică insuficient explorată, care merită vizitată pentru frumusețea sa naturală deosebită.

Una dintre principalele atracții ale Macedoniei de Nord este spectaculosul și liniștitul lac Ohrid, considerat unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa.

Situat la granița muntoasă dintre Macedonia de Nord și Albania, acesta a fost descris drept „cel mai frumos loc de pe Pământ” de un utilizator al platformei Tripadvisor.

„Priveliște uimitoare. Poți face o plimbare cu barca pentru a admira orașul de pe lac. Localnici prietenoși, numeroase baruri, restaurante și magazine”, a mai scris acesta.

Cât costă o vacanță în Macedonia de Nord

Potrivit datelor privind costurile de călătorie publicate de Budget Your Trip, turiștii pot vizita Macedonia de Nord cu un buget de aproximativ 45 de euro pe zi.

Hotelurile confortabile de trei stele din destinații precum Skopje și zona lacului Ohrid au frecvent tarife cuprinse între aproximativ 40 și 75 de euro pe noapte, potrivit Booking.com.

Prețurile din restaurante și baruri sunt, de asemenea, accesibile. Conform datelor colectate de platforma Numbeo, o masă consistentă la un restaurant local ieftin costă aproximativ 7 euro, în timp ce o cină cu trei feluri de mâncare pentru două persoane, la un restaurant cu prețuri medii, ajunge la aproximativ 29 de euro.

O bere locală la halbă, de jumătate de litru, costă mai puțin de 2,30 euro.

Orașele și atracțiile turistice care merită vizitate

La aproximativ trei ore de spectaculosul lac Ohrid se află capitala Macedoniei de Nord, Skopje. Cunoscut mai ales drept locul de naștere al Maicii Tereza, Skopje este un oraș european pitoresc și prea puțin apreciat de turiști.

O modalitate ideală de a petrece o după-amiază în Skopje este o plimbare prin Vechiul Bazar, explorând străduțele pietruite ale acestui „loc uimitor”, după cum l-a descris un utilizator Tripadvisor.

„Savurați puțină rakia, așa cum fac localnicii. Vă asigur că nu vă veți plictisi în această zonă, deoarece este foarte animată”, a mai scris acesta.

O altă atracție care nu trebuie ratată în Skopje este Podul de Piatră, vechi de câteva secole, care leagă Vechiul Bazar de piața principală, făcând astfel legătura între partea veche și cea modernă a orașului.

O călătorie cu autobuzul de aproximativ 45 de minute din Skopje până la spectaculosul canion Matka costă doar aproximativ 0,60 euro pe sens, iar priveliștile impresionante merită cu mult mai mult decât prețul biletului.

Înconjurat de mai multe mănăstiri și peșteri, lacul Matka este o destinație de o frumusețe aparte, care ar putea atrage tot mai mulți vizitatori pe măsură ce devine cunoscută la nivel internațional.

Peștera Vrelo este considerată una dintre cele mai adânci din Europa, dacă nu chiar din lume, iar lacul este ideal pentru practicarea diferitelor sporturi nautice.

Turiștii se pot bucura, de asemenea, de priveliști spectaculoase, restaurante și excursii cu barca în această destinație încă puțin cunoscută.