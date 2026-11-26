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Un scandal a izbucnit în timpul unei vizite a preşedintelui sirian Ahmad al-Sharaa la Berlin, în martie, în urma unor declaraţii ale fostului lider jihadist despre întoarcerea în Siria a sirienilor care trăiesc în Germania, potrivit News.ro.

Friedrich Merz a anunţat atunci că 80% dintre cei aproximativ 900.000 de sirieni care au fugit din Siria în timpul Războiului Civil (2011-2024) urmează se întoarcă în ţară în decurs de trei ani.

Bild dezvăluie că, în realitate, din ianuarie şi până în octombrie, 5.468 de sirieni au plecat din Germania după ce au primit ajutoare financiare.

Alţi aproximativ 3.000 de sirieni au plecat înapoi fără ajutoare financiare.

În perioada decembrie 2024-iulie 2026, cel puţin 14.182 de sirieni au plecat de bună voie din Germnia, dintre care 7.725 cu un ajutor financiar, potrivit Mediendienst Integration.

Prime de expulzare de până la 3.600 de euro

În prezent, o familie cu doi copii primeşte o primă de expulzare de până la 3.600 de euro - plus bilete de avion -, în cazul în care se întoarce în Siria.

Bild dezvăluie că acest stimulent poate fi crescut la până la 8.000 de euro de adult - însă nimic nu este sigur.

Însă multe familii par preocupate de viitorul copiilor lor sau de propriile perspective profesionale şi nu de un avantaj financiar pe termen scurt.

Iar mulţi sirieni întorşi în ţară spun că un nou început în Siria este extrem de greu şi costisitor.

Ministrul german de Interne Alexander Dobrindt susţine că serivciile sale se limitează să observe ”în ce măsură ajutoarele propuse sunt comnceptute astfel încât să creeze stimulente în vederea unei expulzări voite şi susţinerii unei intregrări durabile”.

Într-un interviu acordat Euronews, ministrul sirian de Externe avertiza împotriva unei expulzări forţate a unui număr mare de sirieni, care ar putea să antreneze un haos în Siria.

Potrivit unor date oficiale, 14.579 de sirieni se aflau în iulie, în Germania, în situaţia de a fi expulzaţi. Însă 11.528 dintre ei beneficiază de o ”Duldung” (toleranţă), adică nu pot fi expulzaţi imediat.

În acest context, Guvernul regional din Brandenburg exercită presiuni şi vrea să desfiinţeze obstacolele birocratice din calea expulzării sirienilor care au comis infracţiuni.

Şefii Guvernelor landurilor urmează să dezbată acest subiect la începutul lui decembrie.

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Zboruri directe Germania-Siria low cost

Începând de la jumătatea lui ianuarie 2027, compania Eurowings urmează să asigure zboruri directe low-cost de la Hamburg, Berlin, Düsseldorf şi Stuttgart spre capitala siriană Damasc.

Sundair şi Syrian Airlines deservesc Siria via Berlin.

În plus, Banca publică Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) susţine constrcuţia şi renovarea de locuinţe în Siria cu până la 20 de milioane de euro.

Începând din 2027, locuinţe cu o capacitate de 10.000 de persoane sunt prevăzute în Siria şi urmează să fie finalizate în doi ani.

După aproape 14 ani de Război Civil în timpul lui Bashar al-Assad, situaţia proprietăţiii nu este încă clară în multe regiuni.

Iar reconstrucţia progresează lent, la doi ani de la preluarea puterii de către Ahmad al-Sharaa.

Atentatele rămân frecvente în Siria.

În timpul unei vizite, în iulie, a preşedintelui francez Emmanuel Macron, o bombă a explodat în apropierea hotelului la care era cazat, la Damasc.