Cascada Vălul Miresei – legendă. Tot ce trebuie să știi înainte de o vacanță în munții Apuseni

Cascada Vălul Miresei este una dintre cele mai spectaculoase atracții naturale din Munții Apuseni, cunoscută pentru peisajele sale pitorești și povestea romantică ce o înconjoară.

Cascada Răchitele sau Vălul Miresei, așa cum mai este cunoscută, se află în județul Cluj și este unul dintre cele mai frumoase obiective turistice din zonă.

Căderea de apă este de peste 30 de metri, iar în sezonul rece, peretele stâncos îngheață și oferă un spectacol vizual. Iată cum poți vizita cascada Vălul Miresei.

Unde se află Cascada Vălul Miresei

Cascada Vălul Miresei se află pe Valea Stanciului, în arealul localității Răchitele din comuna Mărgău, județul Cluj.

Cascada este poziționată în Munții Apuseni, la poalele masivului Vlădeasa. Ca să ajungi aici, din centrul orașului Huedin pornești spre Răchițele și vei vedea indicatorul care îți spune să virezi la dreapta spre cascada Vălul Miresei. În 5 kilometri ajungi la obiectivul turistic și poți lăsa mașina înainte să se termine asfaltul.

Vei vedea un drum forestier pe care este amplasat un indicator care îți spune că este interzis accesul cu vehicule motorizate.

Parcul Natural Apuseni este unul dintre cele mai spectaculoase din România. La doar un kilometru pe drumul forestier care trece prin cheile Văii Stanciului vei da de Cascada Valul Miresei.

Există și un panou informativ așezat la șosea care te informează despre cascadă: „"Cascada Vălul Miresei este formată din trei trepte succesive: de 5m, 8m, și 34m. Aceasta are la bază o marmită ovală adâncă, cu diametrul de 5m, care împrăștie apa sub formă de voal”.

Shutterstock

Legenda Cascadei Vălul Miresei

Cascada Vălul Miresei este învăluită într-o aură sumbră din cauza faptului că de ea este legată o legendă tulburătoare. Cascada nu impresionează doar prin peisajul spectaculos, ci și prin legenda care i-a dat numele și care continuă să atragă vizitatori.

Potrivit poveștii transmise din generație în generație, în urmă cu mult timp, o mireasă ar fi căzut de la înălțime chiar în locul unde se află astăzi cascada, iar voalul ei s-ar fi agățat de stânci, acoperindu-le. Copleșiți de durere, nuntașii s-ar fi adunat acolo pentru a o plânge, iar lacrimile lor ar fi dat naștere căderii de apă. De aceea cascada este acum cunoscută după numele Vălul Miresei.

Descrierea cascadei și ce o face specială

Cascada Vălul Miresei este formată din trei trepte succesive și are la bază o marmită ovală adâncă de 5 metri, care împrăștie apa sub forma unui voal.

Cascada se află la altitudinea de aproximativ 1000 de metri, iar de pe drumul care duce la ea vei putea vedea doar o parte. Este nevoie să traversezi o punte de lemn aflată peste râu, la baza cascadei pentru a o putea vedea în toată splendoarea.

Cascada are o cădere de apă de aproximativ 30 de metri și este formată pe pârâul Stanciului. Vara, zona este ideală pentru drumeții și plimbării în natură. Pe timp de iarnă, peretele stâncos îngheață și devine un loc perfect de escaladă pe gheață.

Cascada se află în Parcul Natural Apuseni, o arie protejată de interes național și nu este doar un obiectiv turistic atractiv, ci și un simbol al regiunii și o destinație ideală pentru cei care vor să vadă ceva unic.

Activități turistice în zonă

Dacă te afli în vizită la Cascada Vălul Miresei, există o mulțime de alte obiective pe care le poți vizita. Iată câteva dintre ele:

Peștera Vârfurașu

Se află la 1236 metri altitudine, are o lungime de peste 2 kilometri și o suprafață de un hectar. Se află în bazinul Văii Stanciului și este un obiectiv turistic de neratat în zonă.

Peștera Mare de pe Valea Firei

Această rezervație naturală are o suprafață de 2 hectare și este o peștera de mari dimensiuni așezată pe două niveluri. Cel superior conține săli și galerii, iar cel inferior este traversat de un râu subteran. Este una dintre cele mai lungi peșteri din România.

Pietrele Albe

Poți ajunge la Pietrele Albe prin traseul foarte simplu menționat mai sus. Aici se practică alpinismul subteran și există puncte de belvedere frumoase.

Masivul Vlădeasa

Este o grupă montană a Munților Apuseni . Are o altitudine de 1836 de metri și este al doilea vârf ca altitudine din Munții Apuseni. De aici poți vedea priveliști largi asupra Stânei de Vale, Muntelui Mare și despresiunii Huedin.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













