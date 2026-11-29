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Deși perioada sărbătorilor vine, de regulă, cu o cerere mai mare pentru călătorii, există și oferte avantajoase pentru anumite destinații europene. Cei care își planifică din timp vacanța pot găsi bilete de avion la prețuri sub 500 de lei, dus-întors, către orașe care merită vizitate în sezonul rece. De la târguri de Crăciun și străzi decorate festiv până la obiective turistice și experiențe culinare, Europa oferă numeroase variante pentru o vacanță cu buget redus.

Malta

Malta poate fi o alegere inspirată pentru o vacanță de început de decembrie, mai ales pentru turiștii care vor să schimbe atmosfera rece de acasă cu peisaje mediteraneene, străduțe pitorești și plimbări pe malul mării. O călătorie de două zile poate fi suficientă pentru a explora câteva dintre cele mai cunoscute obiective ale arhipelagului.

Potrivit ofertelor disponibile, un zbor dus-întors de la București la Malta, în perioada 4–6 decembrie 2026, pornește de la 348 de lei, cu Ryanair. Zborul este direct, durează aproximativ două ore și 25 de minute și pleacă de pe Aeroportul Otopeni.

Printre locurile care merită vizitate se numără capitala Valletta, orașul medieval Mdina și promenada din Sliema. În plus, luna decembrie oferă ocazia de a descoperi insula într-o perioadă mai puțin aglomerată decât sezonul estival.

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Chișinău, Republica Moldova

Chișinău este o altă variantă accesibilă pentru cei care vor să plece într-o scurtă vacanță înainte de Crăciun. Capitala Republicii Moldova poate fi explorată într-un city break de câteva zile, iar în luna decembrie atmosfera festivă, târgurile de Crăciun și decorațiunile din centrul orașului îi dau un farmec aparte.

Pentru perioada 17–21 decembrie 2026, biletele de avion dus-întors de la București la Chișinău pornesc de la 265 de lei, cu Wizz Air. Zborurile sunt directe și au o durată de aproximativ o oră.

Printre atracțiile care merită incluse în itinerariu se numără Catedrala Mitropolitană, Arcul de Triumf, Parcul Ștefan cel Mare și centrul orașului.

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Milano, Italia

Milano este o destinație potrivită pentru un city break în apropierea sărbătorilor de iarnă. Orașul italian capătă un farmec aparte în luna decembrie, când principalele piețe și străzi sunt decorate festiv, iar târgurile de Crăciun atrag numeroși vizitatori.

Pentru perioada 4–7 decembrie 2026, turiștii pot găsi bilete de avion dus-întors de la București la Milano la prețuri începând de la 348 de lei, cu Ryanair, zbor operat de Malta Air. Cursa este directă, durează aproximativ două ore și 20 de minute și pleacă de pe Aeroportul Otopeni la ora 23:35, cu sosire pe aeroportul Milano Bergamo la 00:55, în ziua următoare.

Printre obiectivele care nu trebuie ratate se numără Domul din Milano, Galeria Vittorio Emanuele II și Castelul Sforza. În plus, vizitatorii pot explora piețele de Crăciun și pot descoperi preparatele tradiționale italiene.

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Budapesta, Ungaria

Cei care vor să petreacă zilele de după Crăciun într-un oraș european pot lua în calcul o escapadă la Budapesta. Capitala Ungariei este cunoscută pentru arhitectura impresionantă, băile termale și piețele de Crăciun, care continuă să atragă vizitatori și în apropierea finalului de an.

O variantă de călătorie este disponibilă în perioada 26–28 decembrie 2026, când un bilet dus-întors de la București costă de la 465 de lei, cu Wizz Air. Zborul direct pleacă de pe Aeroportul Băneasa la ora 13:05 și ajunge la Budapesta la 13:35, după o călătorie de aproximativ o oră și 30 de minute.

Odată ajunși în capitala Ungariei, turiștii pot vizita Parlamentul, Bazilica Sfântul Ștefan și Castelul Buda. O plimbare pe malul Dunării, mai ales după lăsarea serii, oferă ocazia de a admira clădirile iluminate și unul dintre cele mai cunoscute peisaje urbane din Europa Centrală.

Budapesta se numără printre cele mai apreciate destinații europene pentru o vacanță de Crăciun, în special datorită târgurilor sale festive, considerate printre cele mai frumoase de pe continent. Târgul din Piața Vörösmarty și cel organizat în fața Bazilicii Sfântul Ștefan transformă centrul orașului într-un decor de poveste, cu instalații luminoase, căsuțe din lemn, produse artizanale și preparate tradiționale ungurești.

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Napoli, Italia

Pentru cei care preferă sudul Italiei, Napoli poate fi o alegere inspirată pentru o escapadă de două zile. Orașul este renumit pentru centrul său istoric, gastronomia locală și atmosfera animată, care devine și mai specială în perioada sărbătorilor de iarnă.

Ofertele pentru începutul lunii decembrie includ bilete de avion dus-întors de la București la Napoli la prețuri de 287 de lei, pentru intervalul 5–7 decembrie 2026. Zborul este operat de Ryanair, prin Malta Air, fără escală, și durează aproximativ două ore. Plecarea de pe Aeroportul Otopeni este programată la ora 21:55, iar aterizarea în Napoli are loc la 22:55.

Unul dintre cele mai interesante locuri de vizitat în această perioadă este strada San Gregorio Armeno, celebră pentru atelierele și magazinele în care sunt realizate figurine pentru ieslea tradițională de Crăciun. Strada devine un adevărat punct de atracție în luna decembrie, când turiștii pot descoperi personaje artizanale, decorațiuni și scene care ilustrează tradițiile italiene de sărbători.

În plus, o vizită în Napoli nu ar fi completă fără o pizza autentică, o plimbare prin centrul vechi și o oprire pe promenada de la malul mării, de unde poate fi admirat Vezuviul.

Napoli poate fi și un punct de plecare pentru excursii de o zi în câteva dintre cele mai frumoase locuri din sudul Italiei. Turiștii pot ajunge cu trenul sau cu transportul organizat la Pompei, pentru a vizita celebrul sit arheologic îngropat de erupția Vezuviului, dar și la Sorrento, peisajele spectaculoase de pe Coasta Amalfi sau în insulele Capri și Ischia. De asemenea, Vezuviul poate fi inclus în itinerariu de cei care vor să admire panorama Golfului Napoli.

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Marsilia, Franța

Cei care vor să întâmpine Anul Nou într-o destinație din sudul Franței pot lua în calcul o călătorie la Marsilia. Orașul-port de la Marea Mediterană oferă o combinație interesantă de peisaje maritime, cartiere istorice, gastronomie și obiective turistice care pot fi explorate chiar și în sezonul rece.

Pentru intervalul 31 decembrie 2026 – 4 ianuarie 2027, biletele de avion dus-întors de la București la Marsilia pornesc de la 510 lei. Zborul direct este operat de Ryanair, prin Malta Air, are o durată de aproximativ două ore și 50 de minute și pleacă de pe Aeroportul Otopeni la ora 21:25, cu sosire la Marsilia la 23:15, în seara de Revelion.

Printre principalele atracții ale orașului se numără Vieux-Port, portul vechi și unul dintre cele mai cunoscute locuri din Marsilia, bazilica Notre-Dame de la Garde, de unde poate fi admirată panorama orașului, și cartierul istoric Le Panier, cu străduțe înguste și clădiri colorate.

Un alt avantaj este apropierea de Parcul Național Calanques, cunoscut pentru formațiunile spectaculoase de calcar și golfurile cu apă turcoaz. De asemenea, turiștii pot face excursii spre Aix-en-Provence sau Cassis, două destinații apreciate din sudul Franței.

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Prețurile biletelor de avion sunt orientative și pot suferi modificări în funcție de disponibilitatea locurilor și de momentul rezervării.