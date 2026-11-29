Programul băncilor și magazinelor din România în minivacanța de 1 Decembrie 2026. Zilele și locațiile în care se lucrează
Românii se pregătesc pentru o minivacanță de patru zile la finalul lunii noiembrie, cu ocazia sărbătorilor de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României.
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În această perioadă, băncile și marile lanțuri de magazine vor funcționa după programe speciale, iar unele unități vor fi închise. Iată în ce zile vor putea românii să meargă la cumpărături, să rezolve operațiuni bancare și care sunt locațiile unde activitatea se desfășoară după un program diferit.
Ce program au băncile de Sfântul Andrei și 1 Decembrie
Băncile din România vor avea un program special în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie 2026. Luni, 30 noiembrie, și marți, 1 decembrie, sunt zile libere legale, astfel că sucursalele bancare nu vor avea program obișnuit cu publicul.
Activitatea cu publicul se va relua miercuri, 2 decembrie, potrivit programului obișnuit. În această perioadă, clienții vor putea folosi în continuare bancomatele și serviciile de mobile banking și internet banking.
Programul poate varia în funcție de bancă și de sucursală, în special în cazul agențiilor din centrele comerciale. Clienții sunt sfătuiți să verifice informațiile actualizate pe site-urile oficiale ale băncilor înainte de a se deplasa la o unitate.
Ce program au magazinele și mall-urile în minivacanța de 1 Decembrie 2026
Magazinele și centrele comerciale din România vor funcționa, în general, și în minivacanța de 1 Decembrie 2026, inclusiv luni, 30 noiembrie, și marți, 1 decembrie.
Totuși, programul poate varia în funcție de retailer și de centrul comercial. Unele locații pot avea orare speciale. Clienții sunt sfătuiți să verifice programul actualizat pe site-urile oficiale ale magazinelor și mall-urilor înainte de a pleca la cumpărături.
Farmaciile din România nu vor avea toate același program în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. În timp ce unele unități vor fi închise sau vor funcționa după un orar redus, farmaciile non-stop vor asigura în continuare accesul la medicamente.
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