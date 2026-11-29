Premieră în Iran. Parlamentul a aprobat modificarea legii
Parlamentul iranian a aprobat duminică o lege care elimină obligativitatea ca ministrul serviciilor de informaţii să fie un cleric şiit, un vot în premieră în Republica islamică.
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Astfel, se deschide calea pentru numirea unui laic la conducerea instituţiei respective, transmite AFP, preliuată de Agerpres.
„Deputaţii au precizat condiţiile de numire a ministrului informaţiilor, care va trebui în special să deţină o educaţie de nivel Ijtihad sau un master universitar.”, a indicat agenţia Isna.
În teologia şiita, Ijtihad desemnează capacitatea unui cleric de a interpreta textele şi principiile islamice pe baza cunoştinţelor sale teologice şi juridice.
Legea anterioară, acum modificată, prevedea că ministrul trebuia să fi atins nivelul de Ijtihad, fără vreo menţiune la diploma universitară.
În Iran, orice proiect de lege mai trebuie aprobat de Consiliul Gardienilor Constituţiei, însărcinat să vegheze la conformitatea legilor cu constituţia Republicii islamice.
De la crearea ministerului respectiv, în 1983, toţi cei care s-au aflat la conducerea lui au fost clerici şiiţi.
Ultimul titular al postului, Esmail Khatib, tot un cleric şiit, a fost ucis în martie, în războiul declanşat de bombardamentele israeliano-americane.
La 22 martie, un purtător de cuvânt al preşedinţiei iraniene a anunţat desemnarea unui interimar în fruntea ministerului, fără însă a-i dezvălui identitatea.
Preşedintele parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a chemat guvernul să numească 'fără întârziere' un nou ministru de îndată ce legea va fi aprobată de Consiliul Gardienilor Constituţiei, el apreciind că 'actualele circumstanţe' nu permit nicio amânare.
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