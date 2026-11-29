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Obiceiul este păstrat și astăzi în multe familii.

Când se pune grâul la încolțit de Sfântul Andrei 2026

În 2026, Sfântul Andrei este sărbătorit luni, pe 30 noiembrie. Românii care vor să păstreze tradiția pun grâul la încolțit încă din seara de 29 noiembrie, în ajunul sărbătorii. Se spune că felul în care crește grâul până la Anul Nou îți poate da câteva indicii despre noul an care urmează.

Unele familii pun boabele la încolțit chiar la miezul nopții, în timp ce altele aleg să facă acest lucru în dimineața zilei de 30 noiembrie. Tradiția spune că fiecare membru al familiei trebuie să aibă propriul vas cu grâu, pe care să îl îngrijească până la sfârșitul anului. Astfel, atât copiii, cât și părinții și bunicii își pregătesc câte o farfurie sau un ghiveci în care pun boabele de grâu. Vasele sunt așezate apoi la fereastră, unde plantele au suficientă lumină și căldură pentru a se dezvolta. Potrivit credinței populare, cel al cărui grâu va crește cel mai înalt, des și frumos va avea parte de sănătate, noroc, belșug și împliniri în anul care urmează.

Pe vremuri, în satele românești, acest obicei era foarte important pentru gospodari. Oamenii credeau că felul în care crește grâul le arată cât de bogată va fi recolta din anul următor. Dacă firele erau dese, verzi și sănătoase, gospodarii se așteptau la un an roditor, cu ogoare pline și belșug în case. De aceea, urmăreau cu atenție cum se dezvoltă grâul pe tot parcursul lunii decembrie, iar în noaptea de Revelion priveau firele crescute pentru a afla ce le va aduce noul an.

În anumite zone ale țării, exista și credința că grâul încolțit poate ajuta la îndeplinirea dorințelor. În prima zi a anului, oamenii își puneau o dorință, apoi aruncau grâul în ramurile unui copac. Se spunea că, dacă acesta rămânea prins între crengi, dorința avea să se împlinească.

Cum se pune corect grâul la încolțit și de ce ai nevoie

Nu este deloc greu să pui grâu la încolțit, ai nevoie doar de câteva lucruri pe care, cel mai probabil, le ai deja în casă. În trecut, oamenii obișnuiau să pună boabele de grâu într-un vas de lut sau într-o strachină cu pământ. Astăzi, multe persoane preferă să le așeze pe vată umedă. Ambele metode sunt potrivite, însă, pentru ca grâul să crească frumos și să rămână verde până la Anul Nou, trebuie să aibă suficientă lumină, căldură și apă.

Pentru a pune grâul la încolțit ai nevoie de:

· O mână de boabe de grâu întregi și sănătoase, potrivite pentru semănat;

· Un ghiveci mic, o farfurie adâncă sau un bol;

· Pământ pentru flori, vată sau un burete curat;

· Apă la temperatura camerei;

· Un loc luminos, de preferat pe pervazul unei ferestre.

Dacă vrei să pui grâul la încolțit în pământ, începe prin a umple ghiveciul cu un strat de pământ, apoi împrăștie boabele pe întreaga suprafață. Ai grijă să le așezi cât mai uniform, fără să le pui unele peste altele. Acoperă-le cu un strat subțire de pământ și udă-le ușor. Pământul trebuie să fie umed, însă nu trebuie să rămână prea multă apă în ghiveci.

Poți alege și varianta cu vată umedă. Tot ce trebuie să faci este să așezi un strat de vată pe fundul unei farfurii, să îl umezești bine și să presari boabele de grâu deasupra. Este important să verifici în fiecare zi dacă vata mai este umedă și să adaugi puțină apă atunci când începe să se usuce. În locul vatei poți folosi și un burete nou, fără partea abrazivă, pe care să așezi boabele de grâu.

Oricare ar fi metoda pe care o alegi, așază vasul într-o cameră luminoasă și călduroasă. După câteva zile, boabele vor începe să încolțească și vei observa cum apar primele fire verzi, care vor crește treptat. Odată ce grâul a încolțit, evită să mai miști boabele, deoarece rădăcinile sunt fragile și se pot rupe ușor. Îngrijește grâul în continuare, până la Anul Nou, când, potrivit tradiției, vasul cu fire verzi se așază pe masa de sărbătoare, fiind un simbol al norocului și al belșugului pentru anul care vine.

Ce semnificație are grâul pus la încolțit de Sfântul Andrei

La noi în țară, grâul pus la încolțit de Sfântul Andrei este un simbol al belșugului, al sănătății și al norocului. Obiceiul s-a păstrat din generație în generație și a pornit din dorința oamenilor de a afla ce le va aduce anul următor. Pe vremuri, grâul avea o însemnătate deosebită în gospodăriile de la țară, unde traiul familiilor depindea în mare parte de recoltele obținute. Din boabele de grâu se făcea pâinea, alimentul care nu lipsea de pe masa românilor. Așa se face că această cereală a devenit, de-a lungul timpului, un simbol al bunăstării și al vieții.

Sărbătoarea Sfântului Andrei, de pe 30 noiembrie, marchează în calendarul popular trecerea de la toamnă la iarnă. În această perioadă, plantele își încheie perioada de creștere, iar natura se pregătește pentru lunile friguroase. În casele românilor, însă, grâul pus la încolțit începe să prindă viață. Apariția primelor fire verzi aduce speranța unui nou început, a unui an mai bun și a unor recolte bogate.

În tradiția românească, boabele care încolțesc sunt considerate un simbol al pământului roditor, dar și al vieții care învinge moartea. În multe familii, fiecare membru își pregătește propriul vas cu grâu și are grijă de el până la Anul Nou. Potrivit credinței populare, felul în care cresc firele de grâu poate arăta cât de sănătoasă și norocoasă va fi persoana care le-a semănat în anul următor. În alte gospodării, se obișnuiește să se pună la încolțit un singur vas cu grâu pentru toată familia. În acest caz, plantele verzi simbolizează belșugul din casă și bunăstarea tuturor celor care locuiesc acolo.

Grâul este păstrat până în noaptea de Revelion, când multe familii îl așază pe masa de sărbătoare, lângă bucatele pregătite pentru întâmpinarea noului an. Vasul cu fire verzi simbolizează dorința oamenilor de a avea parte de hrană din belșug, liniște, sănătate și împliniri. Prin acest obicei, românii întâmpină anul care vine cu speranță și încredere că lucrurile vor merge bine.

Ce înseamnă dacă grâul crește des, verde și înalt

Se spune că persoana al cărei grâu pus la încolțit de Sfântul Andrei crește des, verde și înalt până la Anul Nou va avea parte de sănătate, noroc, belșug și multe împliniri în anul care urmează. Oamenii urmăresc cu atenție cum cresc firele pe tot parcursul lunii decembrie, însă cel mai așteptat moment rămâne noaptea de Revelion. Atunci, membrii familiei se uită la vasele cu grâu și încearcă să afle, potrivit vechilor credințe, ce le rezervă următoarele luni.

În tradiția populară, un grâu des simbolizează bogăția și bunăstarea. Cu cât firele sunt mai numeroase și mai puternice, cu atât se crede că anul care vine va fi mai darnic cu persoana care le-a semănat. Înălțimea grâului are și ea o semnificație aparte.

Se spune că firele înalte prevestesc reușite și împlinirea dorințelor, în timp ce culoarea verde și proaspătă este un semn al sănătății și al puterii de viață. În unele regiuni ale țării, oamenii credeau că un grâu frumos crescut vestește atât câștiguri materiale, cât și o perioadă bună pentru întreaga familie.

Pe vremuri, gospodarii priveau grâul pus la încolțit și ca pe un semn al recoltelor din anul următor. Dacă boabele încolțeau repede, iar firele creșteau frumos, oamenii credeau că pământul va da roade bogate. În schimb, un grâu rar, care rămânea scund sau începea să se usuce, era considerat un semn al unui an mai greu, cu mai puțin noroc sau cu recolte slabe. Tocmai de aceea, gospodarii aveau mare grijă de grâul semănat de Sfântul Andrei și urmăreau cu răbdare cum se dezvoltă până la sfârșitul anului.

Ce se întâmplă dacă grâul nu încolțește sau se usucă

Românii care pun grâu la încolțit de Sfântul Andrei obișnuiesc să urmărească felul în care acesta crește până în noaptea de Anul Nou. Potrivit credinței populare, aspectul grâului poate arăta cât de norocoasă și sănătoasă va fi persoana care l-a semănat în anul următor.

Dacă firele cresc frumos, sunt dese și verzi, se spune că noul an va aduce belșug și împliniri. În schimb, dacă boabele nu încolțesc, firele rămân mici sau încep să se usuce, tradiția vorbește despre un an mai greu, cu probleme, obstacole și mai puține reușite.

Pe vremuri, în gospodăriile de la țară, oamenii credeau că felul în care crește grâul le poate arăta și cât de bogate vor fi recoltele din anul următor. Firele verzi care răsăreau în mijlocul iernii erau privite cu speranță, fiind considerate un semn că pământul va da roade. Dacă grâul creștea greu sau rămânea firav, gospodarii se așteptau la un an mai puțin bun pentru agricultură. În familiile în care fiecare persoană avea propriul vas cu grâu, aspectul plantelor era considerat un indiciu despre cum îi va merge fiecăruia în lunile următoare.

Există însă mai multe motive pentru care grâul poate să nu încolțească sau să se usuce. De exemplu, boabele pot fi prea vechi, deteriorate sau pur și simplu nepotrivite pentru semănat. Dacă pământul sau vata pe care le-ai așezat se usucă, boabele nu mai au umezeala necesară pentru a încolți.

Nici prea multă apă nu le face bine. Grâul are nevoie de oxigen pentru a încolți, iar excesul de apă poate duce la apariția mucegaiului și la putrezirea rădăcinilor. De asemenea, dacă în cameră este prea frig sau plantele nu primesc suficientă lumină după ce răsar, firele de grâu pot crește mai greu.

Dacă observi că grâul începe să se îngălbenească, verifică dacă primește suficientă lumină și dacă pământul nu este prea uscat sau prea ud. Poți muta vasul într-un loc luminos, unde plantele sunt ferite atât de frig, cât și de căldura directă a caloriferului. În cazul în care boabele nu au încolțit deloc sau au început să mucegăiască, poți pune alte boabe de grâu, sănătoase, într-un vas nou și să le îngrijești până la sfârșitul anului.

Ce se face cu grâul încolțit după Anul Nou

Grâul pus la încolțit de Sfântul Andrei se păstrează, potrivit tradiției, până în noaptea de Anul Nou. Atunci, vasul cu grâu verde este așezat pe masa de sărbătoare, lângă bucatele pregătite pentru întâmpinarea noului an. Firele de grâu sunt considerate un simbol al belșugului, al sănătății și al speranței într-un an mai bun. După ce trece Revelionul, românii au mai multe obiceiuri legate de acest grâu, care diferă în funcție de zona țării. Unele familii îl oferă păsărilor, în timp ce altele preferă să îl păstreze sau să îl planteze în pământ, conform Muzeuetnotcna.ro.

Una dintre credințele populare spune că grâul încolțit nu trebuie aruncat la gunoi după Anul Nou, ci dat păsărilor. În trecut, în gospodăriile de la țară, oamenii scoteau vasele cu grâu pe prispa casei și le lăsau acolo pentru ca păsările să poată ciuguli din ele. Se spunea că, dacă veneau multe păsări, familia avea să se bucure de belșug și noroc în anul care tocmai începuse. Pentru gospodari, acest obicei avea o însemnătate aparte, deoarece grâul era privit ca un simbol al hranei, al vieții și al pământului roditor.