Budapesta nu este genul de destinație pentru târgurile de Crăciun care intră în aceeași categorie cu cele mai cunoscute piețe de Crăciun din Germania, Franța sau chiar din unele dintre marile orașe austriece. Dacă îți dorești să vizitezi cele mai vechi sau spectaculoase târguri de Crăciun din Europa, Budapesta s-ar putea să nu fie prima alegere.

De ce să vizitezi Budapesta de Crăciun

Cu toate acestea, Budapesta în decembrie are un farmec aparte. Târgurile adaugă lumini, preparate de sezon, vin fiert și atmosferă festivă unuia dintre cele mai frumoase orașe din Europa.

Cel mai bun mod de a te bucura de târgurile de Crăciun din Budapesta este să le combini cu vizitarea obiectivelor turistice, plimbări de iarnă, băi termale, cafenele, preparate tradiționale ungurești și muzee.

Dacă plănuiești o excursie mai amplă în Europa Centrală, Viena și Praga sunt două destinații pe care le poți adăuga cu ușurință pe lista călătoriei.

Ce poți vizita în Budapesta iarna

Relaxează-te într-un centru cu băi termale

Nicio vizită de iarnă în Budapesta nu este completă fără o experiență într-unul dintre renumitele centre cu băi termale ale orașului. Apa caldă, bogată în minerale, oferă o pauză perfectă de la temperaturile scăzute din sezonul rece.

Băile Termale Széchenyi, unul dintre cele mai mari complexe de acest fel din Europa, sunt cunoscute în special pentru piscinele în aer liber. Chiar și în cele mai friguroase luni ale anului, te poți relaxa în apa caldă, înconjurat de abur și fulgi de zăpadă.

Un alt loc emblematic este Băile Termale Gellért, renumite pentru arhitectura impresionantă în stil Art Nouveau. Aceste băi în aer liber merită încercate și oferă o experiență relaxantă, specifică Budapestei în sezonul de iarnă.

Vizitează târgurile de Crăciun

Luna decembrie aduce atmosfera sărbătorilor de iarnă în Budapesta, iar târgurile de Crăciun sunt printre principalele atracții ale orașului.

Târgul de Crăciun din Piața Vörösmarty este cel mai popular. Aici găsești cadouri lucrate manual, preparate tradiționale ungurești și vin fiert, numai bun pentru zilele reci. Plimbându-te printre căsuțele din lemn decorate cu instalații luminoase și ornamente festive, poți cumpăra suveniruri artizanale, poți gusta kürtőskalács (cozonac secuiesc) și poți savura un pahar de forralt bor (vin fiert).

Un alt loc pe care merită să îl vizitezi este Târgul de Crăciun de la Bazilica Sfântul Ștefan. Impunătoarea clădire a bazilicii oferă un decor aparte evenimentului și completează atmosfera festivă.

Mergi la patinoar

Dacă vizitezi Budapesta în decembrie sau ianuarie, patinajul este una dintre activitățile pe care le poți include în program.

Patinoarul din Parcul Orașului (City Park Ice Rink), situat în apropierea Castelului Vajdahunyad, este unul dintre cele mai mari patinoare în aer liber din Europa. Înconjurat de copaci, acesta oferă un decor de iarnă deosebit.

Poți închiria patine și te poți bucura de câteva ore pe gheață, admirând castelul și parcul din jur. Patinoarul este frecventat atât de localnici, cât și de turiști, iar atmosfera devine și mai festivă atunci când instalațiile de Crăciun luminează împrejurimile.

Savurează o ciocolată caldă la New York Café

După o zi petrecută explorând Budapesta, te poți opri la New York Café, una dintre cele mai frumoase cafenele din lume, pentru o băutură caldă.

Cafeneaua este cunoscută pentru interiorul său opulent, cu decorațiuni ornamentale și detalii arhitecturale impresionante. Este locul potrivit pentru a savura o ciocolată caldă cremoasă și pentru a lua o pauză de la agitația orașului.

Atmosfera istorică și decorul elegant te fac să simți că te-ai întors în timp. New York Café este unul dintre locurile emblematice ale Budapestei, iar ciocolata caldă este printre băuturile preferate ale vizitatorilor în sezonul rece.

Vizitează Parlamentul Ungariei

Dacă ajungi în Budapesta, nu trebuie să ratezi Clădirea Parlamentului Ungariei, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice ale orașului.

Construcția impresionantă, realizată în stil neogotic, se află pe malul Dunării. O poți admira de pe celălalt mal al fluviului sau poți participa la un tur ghidat pentru a-i descoperi interiorul, conform leonardo-hotels.

Sălile impunătoare, detaliile arhitecturale și istoria clădirii merită descoperite. Iarna, Parlamentul arată deosebit de frumos, mai ales atunci când este surprins pe fundalul unui cer senin sau al unui peisaj acoperit de zăpadă.

Încearcă preparatele tradiționale ungurești

Iarna în Budapesta este un prilej bun să te oprești într-un restaurant tradițional și să încerci câteva dintre preparatele specifice bucătăriei ungurești. Mâncărurile sunt consistente și aromate, fiind potrivite pentru zilele friguroase.

Gulașul (gulyás), o supă consistentă cu carne de vită și boia de ardei, este unul dintre preparatele emblematice ale Ungariei. Poți încerca și pörkölt, o tocăniță tradițională, sau hortobágyi palacsinta, clătite umplute cu carne și servite cu sos.

La desert, poți comanda tort Dobos, un desert cu mai multe straturi de blat și cremă, acoperit cu caramel, sau kürtőskalács, cunoscut și sub numele de cozonac secuiesc, preparat din aluat răsucit și copt pe un cilindru.

Aceste preparate fac parte din tradiția gastronomică a Ungariei și îți oferă ocazia să descoperi o altă latură a culturii locale.

Petrece o seară în barurile amenajate în clădiri abandonate

Barurile amenajate în clădiri abandonate, cunoscute sub numele de ruin bars, fac parte din viața de noapte a Budapestei și au un farmec aparte în sezonul rece.

Aceste localuri funcționează în clădiri vechi, curți interioare și spații neconvenționale, amenajate într-un stil eclectic, cu influențe boeme.

Cel mai cunoscut este Szimpla Kert, unde poți petrece o seară ascultând muzică și descoperind decorul neobișnuit al localului. Barurile de acest tip sunt o alternativă pentru serile de iarnă, când vrei să te bucuri de atmosfera orașului într-un spațiu interior.

Vizitează muzeele din Budapesta

Budapesta are numeroase muzee în care poți descoperi istoria, arta și cultura Ungariei. Sunt o alegere potrivită mai ales în zilele friguroase, când vrei să explorezi orașul și să petreci câteva ore în interior.

Dacă ești pasionat de istorie, Muzeul Național al Ungariei găzduiește colecții care prezintă trecutul țării, din cele mai vechi perioade până în prezent.

Iubitorii de artă pot vizita Muzeul de Arte Frumoase, unde sunt expuse lucrări europene din Evul Mediu până în epoca modernă. Pentru arta contemporană, o altă oprire este Muzeul Ludwig, cu o colecție de lucrări din secolele XX și XXI.

Admiră luminile de Crăciun în timp ce faci cumpărături

Bulevardul Andrássy și Fashion Street sunt două dintre cele mai cunoscute zone din Budapesta unde poți admira decorațiunile de Crăciun și poți face cumpărături.

În timpul iernii, ambele străzi sunt împodobite cu instalații luminoase, care creează o atmosferă festivă. Bulevardul Andrássy, unul dintre cele mai importante bulevarde ale orașului, este mărginit de clădiri istorice și magazine elegante, fiind potrivit pentru o plimbare de iarnă.

Cele mai frumoase târguri de Crăciun

Târgul de Crăciun Advent Bazilika, de la Bazilica Sfântul Ștefan

Dacă ai timp să vizitezi un singur târg de Crăciun în Budapesta, alege-l pe acesta. Organizat în fața uneia dintre cele mai frumoase bazilici din oraș, este cel mai cunoscut și spectaculos târg de Crăciun din Budapesta. Piața este plină de căsuțe din lemn, iar în centru se află, de obicei, un brad mare și un patinoar de mici dimensiuni. După lăsarea întunericului, fațada bazilicii devine parte din spectacol, fiind iluminată prin proiecții video însoțite de muzică.

În ultimii ani, pe fațada clădirii au fost proiectate, la fiecare jumătate de oră după lăsarea serii, diferite animații 3D colorate. Spectacolul a fost promovat drept cel mai mare show de lumini 3D de Crăciun din Europa. Nu am verificat această afirmație, însă spectacolul este impresionant.

Târgul de Crăciun din Piața Vörösmarty

Recomandat pentru: numeroase căsuțe cu produse, meșteșuguri tradiționale, amplasare centrală, cumpărături și vizitarea obiectivelor turistice.

Piața Vörösmarty găzduiește cel mai cunoscut târg tradițional de Crăciun din Budapesta și, de obicei, cea mai mare concentrare de căsuțe cu produse și decorațiuni. Se află la doar câteva minute de mers pe jos de târgul de la Bazilică, așa că le poți vizita cu ușurință pe amândouă.

Târgul de Crăciun de pe Fashion Street

Micul târg din zona străzii Deák Ferenc și Fashion Street nu este, de obicei, o destinație în sine, ci mai degrabă o zonă de legătură între târgul de la Bazilică și cel din Piața Vörösmarty. Traseul festiv continuă prin Deák Ferenc tér.

În perioada Adventului, instalațiile luminoase transformă zona într-un loc foarte animat. De obicei, în fața Hotelului Kempinski Corvinus este amplasată o instalație mare în formă de brad de Crăciun, iar clădirile ambasadelor de pe această stradă elegantă sunt decorate cu diferite jocuri de lumini.

Târgul de Crăciun din Óbuda (Advent Óbudán)

Dacă vrei să descoperi un târg de Crăciun frecventat și de localnici, mergi în Óbuda. Evenimentul este organizat în Fő tér, în unul dintre cele mai vechi cartiere ale Budapestei.

Alte târguri de Crăciun mai mici din centrul Budapestei

Unul dintre lucrurile plăcute atunci când vizitezi Budapesta în perioada Adventului este că întregul centru al orașului pare să se transforme într-o mare zonă festivă. Pe lângă târgurile cunoscute, există și evenimente sezoniere mai mici, organizate în zone precum:

• Piața Fővám;

• Piața Erzsébet;

• Parcul Városháza;

• Piața Jókai;

• Várkert Bazár, pe partea Buda a orașului.

Aceste târguri mai mici merită incluse într-o plimbare, mai ales dacă vrei să găsești prețuri ceva mai accesibile, să eviți aglomerația și să explorezi căsuțele într-un ritm mai relaxat. Pot fi și un motiv bun să descoperi zone mai puțin cunoscute ale orașului.

Ce să mănânci în Budapesta de Crăciun

Beigli: desertul tradițional unguresc de Crăciun

Beigli este unul dintre preparatele nelipsite de pe mesele ungurilor de Crăciun, iar la târgurile festive poți găsi unele dintre cele mai bune variante ale acestui desert tradițional.

Ce este beigli? Este un cozonac rulat, cu umplutură generoasă de mac (mákos beigli) sau nucă (diós beigli). Ambele ingrediente au o semnificație simbolică în cultura maghiară, fiind asociate cu prosperitatea și sănătatea. Variantele moderne pot avea și umpluturi cu ciocolată sau fructe uscate.

Kürtőskalács copt pe cărbuni: desertul în formă de spirală

O vizită la târgurile de Crăciun din Budapesta nu este completă fără să încerci kürtőskalács, în special varianta coaptă pe cărbuni încinși.

Acest desert tradițional unguresc se prepară din aluat înfășurat în jurul unui cilindru, acoperit cu zahăr și copt deasupra cărbunilor încinși până când capătă o culoare aurie. După coacere, este presărat cu scorțișoară, cacao sau nuci măcinate.

Vin fiert (Forralt Bor): băutura potrivită pentru zilele reci de iarnă

Odată cu venirea iernii și a temperaturilor scăzute în Ungaria, vinul fiert devine nelipsit de la târgurile de Crăciun. Aroma sa atrage vizitatorii, iar băutura îi ajută să se încălzească în timpul plimbărilor.

Cunoscut în limba maghiară drept forralt bor, este preparat din vin roșu sau alb, combinat cu mirodenii precum scorțișoară, cuișoare și coajă de citrice. Se îndulcește cu miere sau zahăr și se servește fierbinte.